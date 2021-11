Vivo tri-fold opvouwbare smartphone met virtual keyboard Vivo patenteert grote opvouwbare smartphone met een 16:9 beeldscherm en een virtueel projectie toetsenbord om extra productief te werk te gaan.

Verschillende merken hebben inmiddels een opvouwbare smartphone uitgebracht. De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn veruit de best verkochte vouwbare modellen, dit komt tevens doordat het de enige modellen zijn die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Door de tijd heen heeft LetsGoDigital meermaals gerapporteerd over een tri-fold smartphone. Dergelijke toestellen zijn extra geavanceerd en groot, mede doordat ze op twee punten gevouwen kunnen worden.

Samsung Display toonde eerder dit jaar al een demonstratie van zo’n Galaxy Z Flex smartphone. Onlangs berichtte we ook over een OnePlus tri-fold smartphone die uitvouwbaar was tot een groot tablet formaat.

Ditmaal is het zusterbedrijf Vivo die de mogelijkheden van een tri-fold smartphone onderzoekt. Vorig jaar legde het bedrijf al een opvouwbare telefoon met styluspen vast. Ditmaal heeft de Chinese onderneming een octrooi aangevraagd voor een dubbel vouwbare smartphone met een light sensitive projection virtual keyboard.

Vivo opvouwbare smartphone met 16:9 scherm

Op 29 juni 2021 heeft Vivo Mobile Telecommunication een octrooi ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘Terminal device’. De 9-pagina tellende documentatie werd op 11 november 2021 vrijgegeven en tevens gepubliceerd in de database van de WIPO (World Intellectual Propety Office), voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie. De documentatie borduurt voort op een patent dat Vivo in 2018 al heeft aangevraagd in China.

Het betreft een Vivo smartphone dat in z’n meest compacte vorm een soortgelijke vormfactor heeft als reguliere telefoonmodellen. Wanneer de gebruiker het toestel helemaal uitvouwt ontstaat er een groot tablet formaat scherm, die drie keer zo groot is als de meeste compacte vorm.

In de patentdocumentatie wordt melding gemaakt van een telescopisch systeem, die het vouwproces in goede banen moet leiden. Dit systeem vervangt het scharnier. Het telescopische systeem kan boven- en onderop de behuizing worden geplaatst.

Optioneel kan er ook met groeven worden gewerkt, waardoor het telescopische systeem niet vanuit de buitenzijde zichtbaar is. Voor de product renders zijn we uitgegaan van de laatste oplossing. Hoewel deze constructie uiteraard ingewikkelder is om te realiseren, verwachten we niet dat Vivo een telefoon zal uitbrengen waarbij het telescopische systeem zichtbaar zal zijn.

Dit zou niet alleen het design ernstig verstoren, het ziet er ook beduidend kwetsbaarder uit. Bovendien zorgen de uitstekende delen ervoor dat je makkelijk ergens achter kunt blijven haken, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Om een beter gevoel te krijgen bij de tri-fold smartphone van Vivo heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D product renders gemaakt – op basis van de patentdocumentatie van Vivo. Technizo Concept heeft ook onderstaande videoanimatie gemaakt, waarin deze bijzondere smartphone uitgebreid aan bod komt.

De Vivo tri-fold smartphone beschikt over smalle schermranden. Aan de boven- en onderzijde is nog wel een schermrand zichtbaar, waar tevens de nodige sensoren en camera’s in zijn verwerkt. Ook de receiver wordt in de bovenste rand geplaatst.

Het device vouwt in een Z-vorm. Deze vorm van vouwen zijn we vaker tegengekomen en komt ook overeen met hetgeen Samsung Display en TCL reeds hebben gedemonstreerd. Een voordeel van deze wijze van vouwen is dat er geen separaat cover-display geïntegreerd hoeft te worden. Wanneer je de telefoon opvouwt zal het eerste displaydeel automatisch het front-scherm vormen.

Dit is overigens een duidelijk verschil met de tri-fold smartphone van OnePlus, die wel over een separaat cover-display beschikt. Hierdoor blijft het flexibele scherm wel volledig beschermd in opgevouwen stand.

Vivo telefoon met virtueel projectie toetsenbord

De huidige opvouwbare smartphone modellen die uitvouwen tot tablet formaat zijn maximaal 8” groot. Bij een tri-fold model komt er nog een extra displaydeel bij, waardoor de gebruiker kan profiteren van een nog groter schermoppervlak.

Ook over de displayverhouding heeft Vivo nagedacht. Het bedrijf wil er een 16:9 beeldschermverhouding van maken – overeenkomstig met veel moderne notebooks en laptops. Zodoende zullen apps beter schalen, bovendien kan er dankzij het grote schermoppervlak ook extra productief te werk worden gegaan.

Om de productiviteit verder te verhogen wil Vivo een lichtgevoelig projectie virtueel keyboard toevoegen. Om dit mogelijk te maken wordt er onderaan de smartphone, aan de uiterste linker- en rechterhoek een optische signaal zendontvanger geïntegreerd.

De signaalzendontvanger kan ook detecteren of het gebied waarop het toetsenbord wordt weergegeven wordt geblokkeerd. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer het device niet plat (op tafel) ligt. In dat geval zal het keyboard automatisch op het smartphonescherm worden getoond.

Doordat er zowel aan de linker- als rechterzijde een signaalzendontvanger wordt geplaatst kan tevens worden gedetecteerd of de blokkade wordt veroorzaakt door de vinger of handpalm van de gebruiker. Uit de documentatie wordt helaas niet duidelijk hoe de projectie plaatsvind, mogelijkerwijs gaat het om Bluetooth laser technologie – zoals vaker wordt toegepast voor een virtueel toetsenbord.

Vivo is overigens niet de enige fabrikant die de mogelijkheden onderzoekt om een toetsenbord toe te voegen. Samsung legde vorig jaar al een Galaxy Z Fold smartphone met sliding keyboard vast. Ook kwam er een Samsung dual fold smartphone aan bod met een virtueel toetsenbord.

Ten slotte wordt er in de documentatie melding gemaakt over een camerasysteem die aan de achterzijde van het toestel wordt geplaatst. Deze zal bestaan uit meerdere camera sensoren en een flitser. Ook zal de Vivo tri-fold worden uitgerust met een vingerafdruksensor. Mogelijkerwijs wordt deze in de power-knop verwerkt, zoals we bij de huidige vouwbare telefoonmodellen zien. Een andere optie is dat de sensor onder het scherm wordt geïntegreerd.

Aangaande de knoppen en aansluitingen, aan de linkerzijde worden verschillende knoppen opgenomen. Het gaat om de volumetoetsen evenals de power-knop. De onderzijde zal plaats bieden voor een dubbele speaker en een USB aansluiting. Daarnaast maakt Vivo in de documentatie melding over de integratie van een 3.5mm koptelefoon aansluiting, die eveneens via de onderzijde bereikbaar zal zijn.

Laatstgenoemde is opvallend, daar er inmiddels nog maar weinig high-end smartphones worden uitgebracht met een 3.5mm jack. Laat staan vouwbare modellen. Vooralsnog zijn er geen vouwtelefoons verkrijgbaar met een 3.5mm aansluiting. Op laptops daarentegen zien we deze aansluiting nog wel geregeld terug. Mogelijkerwijs dat dit de reden is dat Vivo deze tri-fold smartphone ook wil voorzien van een koptelefoonaansluiting. Zo kun je zonder problemen elke gewenste headset aansluiten.

Vivo NEX Fold

Vermoedelijk zullen we nog wel even geduld moeten hebben alvorens de eerste tri-fold smartphone wordt geïntroduceerd. Logischerwijs zal Vivo eerst een opvouwbare smartphone uitbrengen dat uit twee displaydelen bestaat. Er gaan al langer geruchten de ronde dat dit toestel eind 2021 / begin 2022 gepresenteerd zal worden.

Eerder het jaar legde de Chinese fabrikant al een trademark vast voor dit model: Vivo NEX Fold. Displayanalist Ross Young meldde via Twitter dat het de grootste in-folding foldable wordt die tot op heden is geïntroduceerd. Het gaat naar verluidt om een 8,2” display.

Ook van zusterbedrijf Oppo wordt verwacht dat ze binnenkort hun eerste opvouwbare smartphone zullen presenteren, de Oppo Find N. Beide merken lijken aan een model te werken met een binnenwaarts vouwbaar scherm, dat uitvouwt tot een tablet formaat.

