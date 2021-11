OnePlus Tri-Fold opvouwbare smartphone met tablet scherm OnePlus patenteert geavanceerde tri-fold opvouwbare smartphone met dubbel scharnier en een handige slider om de vouwstand te kunnen vergrendelen.

Meerdere merken hebben inmiddels een opvouwbare smartphone aangekondigd. Zo bracht Samsung halverwege dit jaar de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 uit. Ook Xiaomi heeft dit jaar haar eerste vouwtelefoon uitgebracht, de Xiaomi Mi Mix Fold is echter alleen verkrijgbaar in China. Datzelfde geldt voor de Huawei Mate X2. Even werd er gedacht dat de Google Pixel Fold ook dit jaar nog zal arriveren, inmiddels is echter duidelijk geworden dat Google voorlopig afziet van de release. Desondanks worden er nog meerdere vouwbare modellen verwacht.

Zo lijkt Honor zich eveneens klaar te stomen om binnenkort haar eerste vouwbare telefoon aan te kondigen, de Honor Magic X. Als we de geruchten mogen geloven zal ook Oppo nog voor eind 2021 haar eerste opvouwbare telefoon presenteren. De ‘Oppo Find Fold’ krijgt naar verluidt dezelfde soort vormfactor als de Galaxy Z Fold 3, maar dan met een 8” binnenwaarts vouwbaar scherm.

Hoewel Oppo door de tijd heen meerdere patenten heeft aangevraagd voor vouwbare smartphone modellen, geldt dat niet voor zusterbedrijf OnePlus. Desondanks is de verwachting dat als er eenmaal een Oppo foldable is aangekondigd, het niet lang zal duren alvorens er ook een OnePlus opvouwbare telefoon zal verschijnen.

OnePlus opvouwbare telefoon met dubbel scharnier

In de tussentijd heeft LetsGoDigital een patent ontdekt van Shenzhen OnePlus Technology voor een vouwtelefoon met drie displaydelen, uitgevonden door Gao Yang. Het is het allereerste opvouwbare smartphone patent van OnePlus waar LetsGoDigital over rapporteert. Dat is opmerkelijk, aangezien andere vooraanstaande telefoonmerken inmiddels tientallen vouwbare modellen hebben vastgelegd.

De documentatie getiteld ‘Mobile terminal’ werd eind 2020 aangevraagd door OnePlus in China, waarna de publicatie plaatsvond op 20 juli 2021. Naderhand is de Chinese documentatie ook opgenomen in de database van de World Intellectual Property Office (WIPO) voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

Om een beter idee te krijgen van deze OnePlus tri-fold smartphone heeft Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie renders gemaakt voor LetsGoDigital op basis van de patentbeelden.

Het betreft een opvouwbare telefoon dat bestaat uit drie displaydelen en een dubbel scharnier, die op verschillende wijze gevouwen kan worden. Zodoende ontstaan er meer gebruikerstoepassingen en kan de gebruiker profiteren van een extra veelzijdig apparaat. Uitgevouwen beschik je over een groot tablet formaat om extra productief te werk te kunnen gaan.

In z’n meest compacte vorm heeft het toestel de afmetingen van een regulier telefoonmodel – uiteraard is het apparaat wel wat dikker. Desondanks oogt het toestel slanker dan de meeste tri-fold smartphones waar we tot op heden over gerapporteerd hebben. Het flexibele scherm bevindt zich aan de binnenzijde, waardoor deze in opgevouwen stand goed beschermt blijft tegen krassen en stoten.

De telefoon beschikt over één groot en één kleiner scharnier. In gevouwen stand valt het eerste displaydeel over het kleine scharnier, waardoor dit scharnier in opgevouwen stand ook niet zichtbaar is. Doordat de scharnieren niet dezelfde grootte hebben zal het toestel wel enigszins wiebelen wanneer je deze in geheel uitgevouwen stand op tafel ligt. Dit komt mede doordat de behuizing van het eerste displaydeel dikker is dan de andere twee delen.

Meerdere vouwmethodes vergroten de gebruikersmogelijkheden

Het eerste displaydeel kun je onder het tweede deel vouwen. Samen zijn deze twee displaydelen net zo dik als het derde displaydeel. Er wordt gesproken over meerdere vouwstanden. Zo moet het mogelijk worden om het toestel volledig of deels uit te vouwen, afhankelijk van hoe de gebruiker het apparaat wenst te gebruiken.

Wanneer de vouwtelefoon volledig is uitgevouwen krijgt de gebruiker een groot tablet-formaat display tot z’n beschikking. De grootte lijkt vergelijkbaar te zijn met het prototype dat Samsung Display eerder dit jaar toonde en zoals de TCL tri-fold die al in 2020 werd gedemonstreerd. Indien gewenst kan de gebruiker ook slechts één of twee displaydelen gebruiken. Dit komt de veelzijdigheid van het device ten goede.

OnePlus lijkt ook kans te zien om het apparaat in een driehoek neer te zetten. Op deze wijze kan de vouwtelefoon door meerdere gebruikers ingezet worden. In het verlengde van het eerste schermdeel heeft OnePlus een roterende draaiplaat geïntegreerd, deze kan aan het derde displaydeel worden vastgeklikt waardoor het apparaat in de driehoek stand kan blijven staan. Aan één displayzijde kan bijvoorbeeld een YouTube video bekeken worden, terwijl de andere zijde bijvoorbeeld een berichtenapplicatie of internetbrowser kan tonen.

Verder heeft OnePlus kans gezien om een magnetisch slider systeem toe te passen. Het gaat hierbij niet om de kenmerkende Alert Slider. In dit geval dient de rondvormgegeven schuifknop voor de vergrendeling van de vouwstand van het toestel. Zodoende kan voorkomen worden dat het toestel onbedoeld in- of uitvouwt tijdens het gebruik. De slider wordt in het frame van het dikke displaydeel verwerkt. Zodoende blijft deze goed bereikbaar, ongeacht hoe de telefoon gevouwen is.

Optioneel kan er een dubbelzijdig display worden toegepast, waarbij zowel de voor- als achterzijde van het scherm voorzien wordt van touch-functionaliteit. Handig, want zodoende kan OnePlus een cover-scherm toevoegen – zoals we reeds gewend zijn van de huidige Fold modellen.

Het toestel vouwt namelijk niet in een Z-vorm, zoals wel het geval was bij de tri-fold smartphone van Samsung Display en TCL. Dit heeft een duidelijk voor- en nadeel. Het voordeel van OnePlus’ oplossing is dat het flexibele scherm in z’n geheel beschermt blijft wanneer je het toestel in gevouwen stand bij je draagt. De Z-vorm constructie van Samsung en TCL heeft echter als voordeel dat de integratie van een cover-display overbodig wordt – waardoor er op de kosten bespaard kan worden.

Mocht het te moeilijk worden om één groot flexibel scherm toe te passen, dan zou OnePlus er op basis van de documentatie ook voor kunnen kiezen om meerdere displays toe te passen – zoals we bijvoorbeeld kennen van de Microsoft Surface Duo.

Verwachtingen OnePlus opvouwbare smartphone

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer OnePlus haar eerste foldable zal introduceren. Mogelijkerwijs zal de ‘OnePlus Fold’ in 2022 arriveren. Het ligt in ieder geval voor de hand dat het bedrijf eerst een vouwtelefoon met twee displaydelen zal introduceren – deze zal ten slotte goedkoper en makkelijker te fabriceren zijn dan een tri-fold model.

OnePlus is vooralsnog betrekkelijk stil geweest omtrent vouwbare modellen. Halverwege dit jaar werden we nog wel even verrast toen het bedrijf ten tijde van Samsung Unpacked een teaser online zette van een dual-screen opvouwbare smartphone.

Het was een opvallende timing, daar alle aandacht uitging naar de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 die tijdens Galaxy Unpacked werden geïntroduceerd. Achteraf bleek het louter om een slimme publiciteitsstunt van OnePlus te gaan. Het ging namelijk om een promotiedeal in de US waarbij je de OnePlus 9 serie tegen 50% korting kon kopen – ‘want 2 toestellen is beter dan 1’, zo luidde het statement.

Voordat de Chinese fabrikant een vouwtelefoon zal uitbrengen wordt eerst de high-end OnePlus 10 serie verwacht, waarvan de OnePlus 10 Pro het nieuwe topmodel wordt. De global release van deze modellen staat gepland voor eind maart / begin april 2022. In China zullen de nieuwe topmodellen al een maand of twee eerder arriveren.

Mogelijkerwijs dat het bedrijf later in 2022 haar eerste opvouwbare telefoon zal presenteren. Ten slotte lijkt zusterbedrijf Oppo aankomende maand haar eerste vouwtelefoon uit te willen brengen. Daar de tweetal bedrijven steeds verder worden samengevoegd is het zeker niet ondenkbaar dat OnePlus de stappen van Oppo zal volgen. Zoals we ook hebben gezien bij de smartwatches. Nadat de Oppo Watch in maart 2020 werd geïntroduceerd, volgde OnePlus dit jaar met haar eigen OnePlus Watch.

Hetzelfde lijkt te gaan gelden voor tablets. Beide merken hebben vooralsnog geen tablets in het assortiment, desondanks lijkt hier binnenkort verandering in te komen. Afgelopen week verschenen er nog beelden van de vermeende Oppo Pad tablet online. Ook OnePlus vroeg halverwege dit jaar al een trademark aan voor OnePlus Pad – hoogstwaarschijnlijk de benaming voor de eerste OnePlus tablet. De komende weken en maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent OnePlus’ toekomstplannen.

Download official documentation of the OnePlus tri-fold smartphone.

Note to publishers : The 3D product renders of the OnePlus foldable smartphone are created by Parvez Khan, aka Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. The images are based on a patent of Shenzhen OnePlus Technology. This product is not for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.