In maart dit jaar werden de OnePlus 9 en 9 Pro smartphones aangekondigd in Nederland. In enkele andere landen werd gelijktijdig ook de OnePlus 9R uitgebracht. Het waren de eerste OnePlus smartphones met een Hasselblad camera. Normaliter brengt OnePlus in de tweede helft van het jaar een extra krachtige T-variant uit. De OnePlus 9T en 9T Pro zijn echter nooit aangekondigd, wel werd afgelopen maand de OnePlus 9RT geïntroduceerd voor de Chinese markt. In de tussentijd kijken fans vast vooruit naar de nieuwe 2022 line-up.

Vandaag is er meer informatie bekend geworden omtrent het verwachte topmodel, de OnePlus 10 Pro. Met dit toestel zal de fabrikant de concurrentie aangaan met de Samsung Galaxy S22, de iPhone 13, de Xiaomi 12 en natuurlijk de Oppo Find X4.

OnePlus 10 Pro met vernieuwde Hasselblad camera

Volgens de meest recente informatie krijgt het vlaggenschip een vernieuwd camera design dat veel gelijkenissen vertoont met de Galaxy S21 / S22. Het cameraeiland loopt door tot aan het frame aan de linker zijkant. Het vernieuwde design wordt getoond in een serie renders gepubliceerd door Zouton, op basis van informatie verkregen door OnLeaks.

De OnePlus 10 Pro krijgt naar verluidt een triple camera, die samen met de flitser in een vierkante opstelling wordt geplaatst. Het is echter niet ondenkbaar dat de productbeelden zullen afwijken van het daadwerkelijke design. Hoewel OnLeaks doorgaans wel informatie heeft over de afmetingen, ziet het camera design er dikwijls anders uit dan gevisualiseerd in de renders. Denk bijvoorbeeld aan de Huawei P50 Pro en de Galaxy S22 Ultra. Vermoedelijk heeft dit ermee te maken dat de informatie afkomstig is van hoesjesfabrikanten, die doorgaans niet op de hoogte zijn van het volledige camera design.

Ook over de camera specificaties zijn nog geen details bekend. Bij de OnePlus 9 (Pro) is Hasselblad verantwoordelijk geweest voor o.a. de kleurkalibratie. Via een forum post liet OnePlus destijds al weten dat deze samenwerking de komende periode verder vormgegeven zal worden. Er zijn twee nieuwe technologieën in ontwikkeling: Super Panoramic Camera en Bionic Lens (T-Lens). Beide nieuwe innovaties hopen we in de OnePlus 10 Pro terug te zien.

Specs & Kenmerken

De smartphone wordt waarschijnlijk uitgerust met een 6,7-inch Fluid AMOLED display met een 3216×1440 pixel resolutie. Uiteraard zal ook de 120Hz refresh-rate niet ontbreken. Hoogstwaarschijnlijk zal ook de kenmerkende slider weer aanwezig zijn. Tot zo ver geen verschillen met de OnePlus 9 Pro. Over de front-camera is vooralsnog geen informatie bekend, vermoedelijk zal er opnieuw voor een punch-hole selfiecamera worden gekozen.

Het nieuwe topmodel van OnePlus zal hoogstwaarschijnlijk worden aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon 895 / 898. Deze SoC zal komende maand officieel geïntroduceerd worden door Qualcomm en zal in 2022 in veel high-end smartphones terug te vinden zijn – waaronder ook de Galaxy S22. Verwacht wordt dat de OnePlus 10 Pro standaard wordt voorzien van 8GB RAM / 128GB ROM. Daarnaast zal er een 12GB / 256GB model verschijnen.

Het ligt voor de hand dat de OnePlus 10 Pro draait op het Android 12 besturingssysteem. Hier zal de OxygenOS 12 schil overheen geplaatst worden. Bij de Nord 2 werd OxygenOS 11.3 voor het eerst gebaseerd op de integrated codebase van Oppo ColorOS. Bij OxygenOS 12 zullen er nog meer overeenkomsten met Oppo’s schil te bespeuren zijn. Eerder dit jaar maakte de twee zusterbedrijven al bekend dat ze verder gaan als één bedrijf.

Mogelijkerwijs wordt de OnePlus 10 Pro uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Dat zou een aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van de 4.500 mAh batterij die in 9 Pro werd toegepast. Dat is overigens ook nodig, want de accu van het huidige topmodel loopt razendsnel leeg.

OnePlus heeft dit in eerste instantie willen oplossen door de prestaties van apps terug te schroeven. Dit leverde het bedrijf echter behoorlijk wat kritiek op. Toen dit aan het licht kwam besloot Geekbench zelfs om de OnePlus 9 en 9 Pro uit de Geekbench test resultaten te halen. Hopelijk heeft het bedrijf van haar fouten geleerd en is het batterijmanagementsysteem aangepakt.

Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. Het zal dan ook nog verschillende maanden gaan duren alvorens de OnePlus 10 serie officieel aangekondigd wordt. Vermoedelijk wordt de nieuwe modellenreeks in maart 2022 geïntroduceerd. Afgelopen jaar kreeg de OnePlus 9 Pro een vanaf prijs van € 900. Waarschijnlijk zal het nieuwe model voor hetzelfde bedrag of €50 extra in de markt worden gezet.