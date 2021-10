OnePlus 9RT smartphone met quad-camera OnePlus introduceert binnenkort een nieuwe mid-range smartphone. De OnePlus 9RT is een 5G telefoon met een 120Hz scherm en een quad-camera.

Toon pagina inhoud

Normaliter introduceert OnePlus tweemaal per jaar een high-end line-up. In april is de OnePlus 9 en 9 Pro aangekondigd. Doorgaans volgt in de tweede helft van het jaar de ‘T’-variant, wat dit jaar zou moeten resulteren in een OnePlus 9T. Deze smartphone serie is echter geannuleerd, zo heeft het bedrijf onlangs laten weten. Desondanks zal de Chinese fabrikant binnenkort wel een nieuw mid-range model aankondigen, de OnePlus 9RT wordt de opvolger van de OnePlus 9R.

De 9R is niet verkrijgbaar in Nederland, dit model is uitsluitend uitgebracht in China en India tegelijktijdig met de OnePlus 9 serie. Of de nieuwe OnePlus 9RT wel in Europa wordt uitgebracht blijft nog even afwachten. Mogelijk dat hiertoe besloten wordt, als alternatief op de 9T die dit jaar niet zal verschijnen.

OnePlus 9RT met 120Hz scherm

Op de Chinese OnePlus website wordt inmiddels vermeld dat de 9RT op 13 oktober 2021 officieel wordt geïntroduceerd. Ook zijn de eerste officiële productafbeeldingen vrijgegeven, waaruit blijkt dat het nieuwe telefoonmodel veel similariteiten bevat met de eerder dit jaar aangekondigde OnePlus 9.

Het camerasysteem wordt herzien, er wordt een extra camera geïntegreerd. Daarnaast wordt de 9RT naar verluidt uitgerust met een verbeterde 50MP hoofdcamera. Daarnaast wordt er mogelijk een 16MP ultragroothoekcamera, een 5MP macro camera en een 2MP telefoto camera geïntegreerd. De front-camera biedt een 20MP resolutie sensor, het betreft een punch-hole camerasysteem die in de linkerbovenhoek van het scherm wordt geplaatst.

De 9RT wordt waarschijnlijk uitgerust met een 6,55-inch Full HD+ display met een 120Hz refresh-rate. Onder de motorkap wordt naar verluidt de Qualcomm Snapdragon 870 of 888 geplaatst, welke beide krachtige prestaties leveren. Er lijken twee geheugenvarianten te verschijnen. Het goedkoopste model wordt voorzien van 8GB RAM / 128GB ROM en het duurdere model krijgt 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Beide versies zullen ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk.

De nieuwe OnePlus smartphone zal draaien op het Android 11 besturingssysteem. Vermoedelijk zal daarnaast de OxygenOS gebruikersinterface worden ingezet. Oppo en OnePlus functioneren tegenwoordig samen als één bedrijf, komend jaar moet dit resulteren in een volledig nieuwe gebruikersinterface. Dit moet een soort combi worden van het OxygenOS van OnePlus en ColorOS van Oppo.

Aangaande de accucapaciteit, de OnePlus 9RT wordt uitgerust met een 4.500 mAh batterij die ondersteuning zal bieden voor 65W snelladen. Een 65W oplader zal standaard worden meegeleverd. Verwacht wordt dat het nieuwe model in drie kleuren wordt uitgebracht, waaronder een zilveren uitvoering – zo blijkt uit de door OnePlus vrijgegeven productbeelden. Daarnaast wordt er een zwart en een blauw model verwacht.

Over de adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend. De OnePlus 9 is momenteel verkrijgbaar voor zo’n €650. Het nieuwe model zal in ieder geval goedkoper worden. Het blijft echter nog wel even de vraag of de 9RT ook naar Europa komt. Komende woensdag zal OnePlus China alle details uit de doeken doen, mogelijk dat het bedrijf dan ook meer duidelijkheid zal verschaffen over een eventuele global launch.