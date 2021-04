OnePlus 9 en 9 Pro smartphones De OnePlus 9 en 9 Pro zijn officieel geïntroduceerd. Beide smartphones hebben een Hasselblad camera, een prachtig display en goede laadmogelijkheden.

De Chinese smartphone fabrikant OnePlus heeft twee nieuwe high-end smartphones gepresenteerd, de veelbelovende OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Beide modellen worden aangedreven door de krachtige Snapdragon 888 chipset. De cameraprestaties zijn naar een hoger niveau getild, mede dankzij de nieuwe samenwerking met camerafabrikant Hasselblad. Ook de oplaadmogelijkheden zijn verbeterd en uitgebreid. Het Pro model is eind deze maand al verkrijgbaar, het basismodel kun je vanaf 26 april kopen in Nederland. Op dat moment gaat ook de nieuwe OnePlus Watch in de verkoop.

De OnePlus 9 Pro is het nieuwe topmodel. Als extra beschikt het Pro model over een groter en hoger resolutie scherm, een aluminium behuizing en een extra telezoom camera. Onderstaand bespreken we beide smartphone modellen.

OnePlus 9 Pro

De OnePlus 9 Pro is uitgerust met een 6,78-inch AMOLED LTPO display met een 1440×3216 pixel resolutie. Dankzij de nieuwe ‘Smart 120 Hertz’ functie wordt de refresh-rate automatisch aangepast, aan de hand van de app die in gebruik is. Ook de touch-gevoeligheid is verbeterd naar 360 Hertz.

Het LTPO displaypaneel zou 50% energiezuiniger moeten zijn dan het AMOLED display van z’n kleinere broer. De vingerafdruksensor is bij beide modellen onder het scherm geplaatst, ook biedt het toestel ondersteuning voor Face Unlock.

In de linkerbovenhoek van het scherm is een gaatje gemaakt voor de selfie-camera. Deze herbergt een 16 megapixel Sony beeldsensor met een f/2.4 lens. Het Pro model heeft een aluminium behuizing, terwijl het basismodel is vervaardigt van kunststof dat versterkt is middels glasvezel.

De Android 11 smartphone wordt aangedreven door de nieuwe en uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 processor. Er wordt keuze geboden uit twee geheugenvarianten: 8GB RAM / 128GB ROM en 12GB RAM / 256GB ROM. Het geheugen is niet uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart,

Op de achterzijde is een viervoudige camera geplaatst met een verbeterd autofocussysteem. De quad-camera herbergt een 48 megapixel Sony beeldsensor met een f/1.8 groothoeklens. Daarnaast is er een 50 megapixel Sony camera met ultragroothoek lens geïntegreerd, een 8 megapixel telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom en ten slotte een 2 megapixel monochrome camera.

Hasselblad is onder andere verantwoordelijk geweest voor de kleurkalibratie van het camerasysteem. Ook het maken van 12-bit RAW opnames behoort tot de mogelijkheden, daarnaast is er een Pro mode beschikbaar om zelf de controle te behouden over alle camera-instellingen. Video’s maken kan in een verbluffende 8K resolutie @ 30 fps. Het maken van 4K video’s is mogelijk met een maximale frame-rate van 120 fps.

Net als zijn voorganger wordt de mobiele telefoon voorzien van een 4.500 mAh batterij. De oplaadmogelijkheden zijn wel uitgebreid. bedraad opladen wordt ondersteunt met een laadvermogen van 65 Watt – vergelijkbaar met de SuperVooC 2.0 Flash Charge technologie van zusterbedrijf Oppo. Ook kun je de telefoon wireless opladen, dankzij de 50W ondersteuning is de smartphone binnen no-time draadloos op te laden. De 9 Pro weegt 197 gram.

Vanaf 31 maart 2021 kun je de OnePlus 9 Pro kopen in de kleuren Stellar Black, Forest Green en Morning Mist. Laatstgenoemde heeft een glossy afwerking, het zwarte en groene model heeft een matte afwerking. Voor de 8GB / 128GB variant is de adviesprijs vastgesteld op €900. Heb je behoefte aan meer geheugen, dan kun je kiezen voor 12GB/256GB voor een prijs van €1.000.

Ongeacht welk model je kiest, OnePlus levert standaard een 65 Watt Warp Charge oplader mee. Daarnaast ontvang je tijdens de pre-order actieperiode een gratis wireless 50 Watt oplader ter waarde van €70 cadeau. Door de smartphone via de website van de fabrikant te bestellen ontvang je ook nog een setje OnePlus Buds White oordopjes cadeau.

OnePlus 9

De OnePlus 9 is het kleinere en goedkopere broertje. Desalniettemin is ook dit een bijzonder krachtige smartphone. Het toestel is voorzien van een 6,55-inch AMOLED display met een 2400×1080 pixel resolutie. Dit scherm biedt tevens ondersteuning voor de 120 Hertz verversingssnelheid. In tegenstelling tot het Pro model gaat het hier echter niet om een adaptieve 120Hz. Het is hetzelfde veelgeprezen scherm als die van de OnePlus 8T. De display heeft een maximale helderheid van 1.100 nits en is HDR10+ gecertificeerd.

De 16 megapixel selfie-camera is gelijk aan die van z’n duurdere broer. Ook wordt dezelfde chipset ingezet, de Snapdragon 888 is de snelste processor van dit moment. Uiteraard beschikt deze SoC over een geïntegreerde 5G modem, waardoor je in combinatie met een 5G abonnement gebruik kunt maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk. Dankzij de Pro Gaming Mode is de OnePlus 9 ook zeer geschikt voor het spelen van zware mobiele games.

Qua geheugen worden dezelfde opties geboden als bij het Pro-model. Het goedkoopste model beschikt over 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen, daarnaast kun je kiezen voor 12GB RAM en 256GB ROM. Mocht je overwegen om een van beide toestellen te kopen, houdt er dan rekening mee dat het geheugen niet uitbreidbaar is middels een geheugenkaartje.

Het camerasysteem aan de achterzijde is grotendeels gelijk aan die van het Pro model. In plaats van een quad camera is de OnePlus 9 echter uitgerust met een triple camera. De tele camera met 3x zoom ontbreekt bij het basismodel. De overige cameralenzen en sensoren zijn identiek aan elkaar. Ook voor de OnePlus 9 is de professionele expertise van Hasselblad ingeroepen.

Hoewel de OnePlus 9 over een kleiner scherm beschikt is dit model voorzien van een net zo’n grote accu als z’n grote broer. De 4.500 mAh batterij biedt ondersteuning voor 65 Watt bedraad laden en 15 Watt draadloos laden. Draadloos opladen gaat met het basismodel dus aanzienlijk langzamer als met het Pro model.

De OnePlus 9 wordt op 26 april 2021 uitgebracht in drie kleuren: Astral Black, Winter Mist en Arctic Sky. De twee eerstgenoemde kleurvarianten hebben een glossy afwerking, laatstgenoemde heeft een matte afwerking. Doorgaans heb je bij de matte variant minder last van vingerafdrukken, ook voelt het toestel vaak minder glad aan als bij een glossy achterpaneel.

Consumenten kunnen de OnePlus 9 kopen voor een vanaf prijs van €700, hiervoor ontvang je het model met 8GB / 128GB geheugen. Daarnaast kun je kiezen voor 12GB / 256GB geheugen, deze variant heeft een adviesprijs van €800. De beschikbare kleuren variëren per geheugenmodel. De duurdere variant is verkrijgbaar in Astral Black en Winter Mist, het goedkope model is leverbaar in Astral Black en Arctic Sky.

Genoemde prijzen zijn voor een los, simlockvrij toestel. Vanzelfsprekend worden de nieuwe topmodellen van OnePlus ook aangeboden in combinatie met een telefoonabonnement. Doorgaans kun je korting krijgen op de toestelprijs wanneer je een 1- of 2-jarig abonnement afsluit. De nieuwe OnePlus smartphones worden onder andere aangeboden door T-Mobile, Tele2, Mobiel en Belsimpel.