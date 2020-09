OnePlus 8T 5G smartphone met 65 Watt oplader Komende maand wordt de OnePlus 8T geïntroduceerd. Deze 5G telefoon krijgt een plat scherm, een betere camera en ondersteunt snellere laadtechnologie.

Op woensdag 14 oktober om 16:00 Nederlandse tijd zal OnePlus haar nieuwe vlaggenschip smartphone onthullen. Het gaat om de OnePlus 8T, die naast de bestaande OnePlus 8 en 8 Pro gevoerd zal worden. Ook zal er tijdens het online evenement aandacht worden besteedt aan de onlangs geïntroduceerde OnePlus Nord, mogelijk wordt er een extra model uitgebracht in de vorm van een Nord Lite. Alle genoemde modellen zijn overigens 5G telefoons.

Door de tijd heen zijn er meermaals details naar buiten gekomen omtrent de verwachte OnePlus 8T 5G. In tegenstelling tot de OnePlus 8 krijgt het nieuwe model een plat display, in plaats van een afgerond scherm. Mogelijk heeft OnePlus zich hierbij laten inspireren door Samsung, die de reguliere Galaxy Note 20 ook heeft voorzien van een plat scherm en ook de later vandaag verwachte Samsung Galaxy S20 Fan Edition zal over een plat display beschikken.

De displaygrootte en resolutie blijft met 6,55-inch 1080p Full HD+ gelijk aan de OnePlus 8. De refresh-rate wordt wel verhoogd naar 120 Hertz, in plaats van 90Hz. Deze hogere verversingssnelheid zorgt voor een soepelere bediening tijdens het scrollen en ook bij het bekijken van films of het spelen van een mobiele game komt deze hoge verversingssnelheid goed tot z’n recht. OnePlus was vorig jaar overigens de eerste fabrikant die een 90Hz display implementeerde, in de 7 Pro.

De nieuwe OnePlus smartphone zal over een hole-punch camera beschikken die in de linker bovenhoek geplaatst wordt. Vermoedelijk gaat het om een 32 megapixel beeldsensor. Het camerasysteem aan de achterzijde zal ook de nodige veranderingen ondergaan, er wordt gesproken over een quad-camera systeem. De hoofdcamera is een 48 megapixel groothoekcamera, daarnaast wordt er een 16 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptecamera geïntegreerd. Een telefoto camera lijkt helaas te ontbreken.

De quad-camera wordt in de linker bovenhoek geplaatst, zoals we de afgelopen periode bij veel topmodellen hebben gezien. Persoonlijk zie ik liever dat het camerasysteem in het midden van de behuizing wordt geplaatst, dan loop je namelijk veel minder risico om per ongeluk je vinger voor de lens te houden tijdens het fotograferen en/of videografen. Vanzelfsprekend wordt het camerasysteem vergezeld door een LED flitser. In tegenstelling tot de voorzijde is de achterzijde van de behuizing wel prachtig afgerond. Er wordt gekozen voor een glazen behuizing.

In augustus verscheen de eerste product foto van de voorzijde van de OnePlus 8T al online. De Nederlandse designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, heeft in samenwerking met LetsGoDigital een concept video gemaakt waarin het nieuwe model getoond wordt. De getoonde wallpaper is ontworpen door Max J. De video animatie en de bijbehorende product renders die in deze publicatie getoond worden zijn gebaseerd op alle reeds beschikbare informatie.

Vermoedelijk zal de OnePlus 8T 5G worden aangedreven door de uiterst krachtige Snapdragon 865+. Er zullen meerdere geheugenvarianten beschikbaar worden gesteld, waarschijnlijk gaat het om 8GB RAM / 128GB ROM en 12GB RAM / 256GB ROM. De nieuwe smartphone zal direct bij de lancering draaien op het nieuwe Android 11 besturingssysteem, waar de OxygenOS 11 schil overheen geplaatst wordt.

Ook de accucapaciteit zal verhoogd worden. OnePlus lijkt haar nieuwe T-model uit te rusten met een 4.500 mAh batterij – dat is 200mAh meer dan bij de OnePlus 8 het geval is. Daarnaast zal de 8T ondersteuning bieden voor extra snelle laadtechnologie.

Bedraad opladen wordt hoogstwaarschijnlijk ondersteunt tot een maximaal laadvermogen van maar liefst 65 Watt – vergelijkbaar met de Oppo Find X2 (Pro). Dat is een flinke upgrade zijn ten opzichte van de 30W snellaadtechniek die in de OnePlus 8 en 8 Pro te vinden is. Draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen behoort hoogstwaarschijnlijk niet tot de mogelijkheden, hiervoor zal je moeten uitwijken naar het OnePlus 8 Pro model.

De onderzijde van het toestel biedt toegang tot de USB-C poort. Ook is hier het simkaart compartiment te vinden evenals een speaker. De microfoon wordt aan de bovenzijde geplaatst. Verder wordt er aan de linkerzijde één langwerpige knop verwerkt en aan de rechterzijde zijn twee knoppen te vinden.

Prijs & verkrijgbaarheid

Wat betreft de prijs en verkrijgbaarheid, op 14 oktober 2020 zal de officiële introductie plaatsvinden. Het launch event vind uitsluitend digitaal plaats en kan via een live stream gevolgd worden. Hoogstwaarschijnlijk gaan de pre-order verkopen direct na de onthulling van start.

De OnePlus 8 kreeg eerder dit jaar een adviesprijs van €700 (8GB/128GB), de gelijktijdig geïntroduceerde Pro-variant werd voor €900 (8GB/128GB) in de markt gezet. Vermoedelijk krijgt de OnePlus 8T een vanaf prijs van zo’n €740 (8GB/128GB). De versie met 12GB/256GB geheugen kost €100 extra.

Het lijkt er overigens op dat er geen OnePlus 8T Pro zal verschijnen. Vorig jaar lanceerde OnePlus van beide modellen een T-model, de 7T en 7T Pro werden beide in oktober 2019 geïntroduceerd. Dit jaar wordt er echter geen 8T Pro verwacht.

Wel wordt er al langer gesproken over twee goedkope varianten van de mid-range OnePlus Nord. Op de Nederlandse OnePlus site wordt het volgende vermeld over het launch event: Ontgrendel de ‘Informeer mij’ voor een voorproefje van de geheel nieuwe OnePlus 8T, ontdek de verbluffende nieuwe Nord-editieen maak kans op deelname aan de Lucky Draw om exclusieve prijzen te winnen. ‘Nord-editieen’ ? Mogelijk duidt dit erop dat er gelijktijdig ook een extra Nord variant zal worden aangekondigd. Nog een paar weken geduld, dan zullen alle details ongetwijfeld aan bod komen.