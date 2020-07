OnePlus Nord een goedkope 5G telefoon De OnePlus Nord is een betaalbare telefoon met 5G ondersteuning, een goede camera en geavanceerde functies die veel jongeren zullen aanspreken.

Gisteren heeft OnePlus haar langverwachte Nord smartphone officieel geïntroduceerd. Het toestel maakt onderdeel uit van een volledig nieuwe smartphone serie en biedt een high-end gebruikservaring tegen een zeer schappelijke prijs. De mobiele telefoon wordt aangedreven door de mid-range Snapdragon 765 chipset met 5G ondersteuning. Ook is er een geavanceerd camerasysteem ingebouwd. In Nederland kun je de OnePlus Nord kopen vanaf 4 augustus voor een vanaf prijs van €400 (8GB RAM / 128GB ROM).

Deze nieuwe aanwinst zal met name jongeren aanspreken, die een goede telefoon wensen tegen een betaalbare prijs. De OnePlus Nord is uitgerust met een 6,44-inch Full HD+ Fluid AMOLED display met een 90 Hertz refresh-rate. Zo’n hoge verversingssnelheid is ideaal bij mobiel gamen of het bekijken van films.

Smartphone schermen met een hoge refresh-rate zijn een echte trend anno 2020. Toch is dit voor OnePlus zeker niet nieuw. In juni 2019 was OnePlus de allereerste fabrikant die een telefoon uitbracht met een 90Hz scherm, de OnePlus 7 Pro. Dit toestel kon rekenen op veel positieve review ervaringen en dus wordt nu ook de goedkope Nord voorzien van zo’n hoogstaand scherm.

OnePlus Nord met dubbele selfiecamera

De Nord is de eerste OnePlus telefoon met een dubbele front-camera. Dat maakt dit toestel ook zeer geschikt voor selfieliefhebbers. Er is gekozen voor een punch-hole camera systeem, die in de linker bovenhoek is geplaatst. De front-camera beschikt over een 32 megapixel Sony IMX616 beeldsensor en een 8 megapixel ultragroothoeklens (105 graden). Laatstgenoemde camera maakt het mogelijk om groepsselfies te maken. Ook kun je deze OnePlus smartphone inzetten voor het voeren van hoge resolutie videogesprekken, video’s legt de front-camera vast in 4K resolutie @ 60fps.

Voor het ontgrendelen van de OnePlus Nord kun je gebruik maken van gezichtsdetectie technologie. Daarnaast is er een in-display vingerafdruksensor ingebouwd. Zo hoef je alleen maar je vinger op het scherm te leggen om de biometrische authenticatie plaats te laten vinden.

De Nord wordt aangedreven door de Snapdragon 765, dit is één van de weinige middenklasse chips die 5G ondersteuning biedt. Er is keuze uit twee geheugenvarianten. Het goedkope model beschikt over 8GB RAM en 128GB ROM. Daarnaast kun je de Nord kopen met 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen, voor deze variant wordt een meerprijs van €100 gerekend. Het geheugen is overigens niet uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart, voor extra opslagruimte ben je aanwezen op de cloud service.

OnePlus is zeker niet de enige fabrikant die een 5G smartphone heeft geïntroduceerd dat wordt aangedreven door de Snapdragon 765. Zusterbedrijf Oppo lanceerde in april de Oppo Find X2 Neo en de Find X2 Lite – beide zijn 5G telefoons met een 90Hz scherm, een quad-camera én de Snapdragon 765G SoC. Ook de Nokia 8.3 en de Xiaomi Mi 10 Lite maken gebruik van dezelfde chip.

Viervoudige camera en snellaad technologie

Op de achterzijde van deze OnePlus telefoon vind je een quad-camera met 4 lenzen. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel Sony IMX586 beeldsensor, deze sensor is ook terug te vinden in de duurdere OnePlus 8. Daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel dieptecamera en ten slotte een 2 megapixel macro camera geïntegreerd. Ook is er een dubbele LED flitser aanwezig. Een zoomlens ontbreekt overigens.

De camera is geoptimaliseerd voor het maken van foto’s in slechte lichtomstandigheden. Zo is er een Nightscape mode aanwezig, om ook in de avond detailrijke opnames te kunnen schieten. Met deze functie maak je tot maximaal 9 verschillende foto’s met verschillende belichtingstijden. De foto’s worden vervolgens in enkele seconde automatisch gecombineerd, voor een extra helder eindresultaat. Video’s maakt dit camerasysteem in 4K @ 30fps. Ook het opnemen van super slow motion en time-lapse video’s behoort tot de mogelijkheden.

Net als de OnePlus 8-serie wordt de Nord geleverd met het vooraf geïnstalleerde OxygenOS 10.5, de nieuwste software van OnePlus is gebaseerd op het Android 10 OS. OxygenOS 10.5 is uitgerust met features als Dark Mode, Zen Mode en een serie aanpassingsopties, zodat gebruikers de smartphone geheel naar eigen smaak kunnen inrichten. Net als de flagship-apparaten van OnePlus ontvangt de Nord gedurende twee jaar software-updates en gedurende drie jaar beveiligingsupdates.

Zoals je van een OnePlus telefoon mag verwachten biedt de Nord ook ondersteuning voor Warp Charge 30T. Deze snellaadtechnologie maakt het mogelijk om de 4.115 mAh batterij in een half uur voor 70% op te laden.

OnePlus Nord prijs & verkrijgbaarheid

De nieuwe Android smartphone is vanaf 4 augustus 2020 verkrijgbaar in twee kleuren Blue Marble en Gray Onyx. Je kunt de OnePlus Nord kopen met 8GB / 128GB geheugen voor €400. Heb je behoefte aan meer geheugen dan kun je kiezen voor 12GB / 256GB, dit model heeft een verkoop adviesprijs van €500.

Weet je nu al zeker dat je de Nord wilt kopen? Bij BelSimpel, T-Mobile en Coolblue kun je vanaf heden een preorder bestelling plaatsen, zo behoor jij straks tot de eerste die over dit nieuwe toestel kan beschikken. Heb je nog een oude smartphone thuis liggen? Deze kun je via de OnePlus website inruilen voor korting op je nieuwe telefoon.

OnePlus Buds draadloze oordopjes

Naast de OnePlus Nord heeft de Chinese fabrikant ook haar eerste true wireless oordopjes aangekondigd, de OnePlus Buds. Deze draadloze oordopjes zijn ontworpen voor hoge kwaliteit audio, tegen een betaalbare prijs. Dankzij Warp Charge-technologie zijn de Buds in hun case in 10 minuten op te laden voor een luistertijd van 10 uur. Een volledige oplaadbeurt, gecombineerd met opladen via de case, levert een luistertijd van 30 uur op.

Elk oordopje beschikt over 3 actieve microfoons om omgevingsgeluiden te reduceren. Zodoende komt de focus te liggen op heldere stemopnamen en telefoongesprekken. Naast de verbeterde 13,4 mm dynamische drivers zijn de Buds uitgerust met Bass Boost- en Dolby Atmos-ondersteuning. Deze functies zorgen voor heldere vocals, een diepere bas en rijkere tonen. Dankzij de Bluetooth low latency pairing-technologie zijn de oordopjes snel en eenvoudig te verbinden met smartphones.

De OnePlus Buds hebben een half in-ear design en zouden een goed draagcomfort moeten bieden. Ook hebben de Buds een IPX4-waterbestendigheidsrating, wat inhoudt dat ze bestand zijn tegen waterspetters. Hierdoor zijn de wireless oordopjes ook geschikt voor gebruik tijdens work-outs of hardloopsessies.

De Buds zijn verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, grijs en blauw. De adviesprijs van de oordopjes is 90 euro. Geïnteresseerden kunnen nu al een preorder plaatsen.