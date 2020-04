OnePlus 8 en 8 Pro: Twee nieuwe 5G telefoons OnePlus introduceert tweetal 5G smartphones. De OnePlus 8 Pro heeft een helder 120 Hz scherm, een quad-camera en ondersteunt draadloos opladen.

OnePlus heeft twee nieuwe high-end smartphones uitgebracht voor de Nederlandse markt. De compacte OnePlus 8 en de geavanceerde OnePlus 8 Pro bieden beide ondersteuning voor het 5G mobiele netwerk. Ook zijn beide modellen uitgerust met een hoge resolutie display met een 120 Hz verversingssnelheid. Deze functie zien we in steeds meer topmodellen terug en is dan ook een echte trend in 2020. De verschillen met een 60 Hz display zijn goed merkelijk in de praktijk. Beelden lopen veel mooier in elkaar over, ook reageert het touchscreen veel sneller op aanrakingen.

De tweetal 5G telefoons zijn per direct verkrijgbaar in ons land. De OnePlus 8 heeft een vanaf prijs van € 700, hiervoor ontvang je het model met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Wil je de OnePlus 8 Pro kopen? Dan moet je rekenen op een vanaf prijs van € 900, je ontvangt dan dezelfde geheugenvariant.

OnePlus 8 Pro een high-end 5G smartphone

Het Pro model is uitgerust met een 6,78’’ QHD+ Fluid Display met een verversingssnelheid van 120 Hertz. Dankzij de 120 schermverversingen per seconde zijn animaties en video’s uiterst vloeiend af te spelen. Ook video’s zijn te bekijken met een verhoogde framesnelheid van maximaal 120 fps, met verminderde motion blur en meer helderheid. De display van deze OnePlus smartphone ontving een A+-waardering van het professionele test instituut DisplayMate.

De OnePlus 8 Pro wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 865 chipset die over een ingebouwde X55 5G Modem beschikt. Dit systeem maakt de 5G-connectiviteit mogelijk en zorgt voor geavanceerde WiFi 6-performance. Ook bij het fotograferen en het gamen komt deze high-end chipset goed van pas. Wat betreft het geheugen, het Pro model wordt voorzien van maximaal 12GB RAM geheugen.

Verder heeft OnePlus haar nieuwe topmodel voorzien van Dolby Atmos, die dankzij de dual-stereo speakers voor een rijke geluidservaring zorgt. De nieuwe haptic vibration engine voegt bovendien een extra laag toe aan entertainmentsessies.

Digitale camera met 3x zoom

De OnePlus 8 Pro beschikt over een 48 megapixel hoofdcamera met een 1/1,4-inch Sony IMX689 beeldsensor. Daarnaast is er een 48 megapixel groothoeklens voorhanden met een beeldhoek van 120 graden, een telelens met 3x hybride en 30x digitale zoom en ten slotte een distinctive color filter-camera. Het is de eerste quad-camera smartphone van OnePlus. Met het geavanceerde camerasysteem kun je eenvoudig foto’s vastleggen van verschillende brandpuntafstanden. Ongeacht of het weidse landschap wilt vastleggen of een prachtig detail in de verte, met het camerasysteem van de 8 Pro kun je alle kanten op.

Bovendien is de OnePlus 8 Pro uitgerust met nieuwe videomogelijkheden. Zo beschikt de smartphone over hybrid image stabilization, een combinatie van optical (IOS) en electronic image stabilization (EIS) voor veel stabielere video’s. En met HDR-technologie heeft het toestel een hoger dynamisch bereik, waardoor foto’s gemaakt bij tegenlicht beschikken over kleurrijkere details in zowel de schaduw als op goedverlichte vlakken.

Dit is de eerste OnePlus smartphone die ondersteuning biedt voor het nieuwe ‘Warp Charge 30’ om het toestel draadloos op te kunnen laden. Middels deze technologie is het mogelijk om de 4.510 mAh batterij in slechts 30 minuten weer tot 50% op te laden. Daarmee is Warp Charge 30 Wireless een van de snelste oplossingen voor draadloos opladen op de markt. Warp Charge 30T, de unieke bedrade snellaad-oplossing van OnePlus, laadt de batterij op tot 50% procent in slechts 23 minuten.

OnePlus 8 Pro kopen

Het nieuwe topmodel van OnePlus is verkrijgbaar in drie kleuren: Onyx Black, Ultramarine Blue en Glacial Green. Ultramarine Blue en Glacial Green beschikken over de nieuwe generatie matglas met een hoger haze-niveau. Dit geeft de smartphone een gladdere en fijnere textuur. De adviesprijs is als volgt vastgesteld:

• OnePlus 8 Pro (Onyx Black) 8GB + 128 GB prijs : € 900

• OnePlus 8 Pro (Glacial Green / Ultramarine Blue) 12GB + 256 GB prijs: € 1.000.

OnePlus 8 een compacte alleskunner

De OnePlus 8 is iets kleiner dan de Pro variant. Deze 5G telefoon beschikt over een 6.55’’ Fluid Display met een ververssnelheid van 90 Hz en verbeterde responstijd bij aanraking van het scherm. Met een beeldverhouding van 20:9 is de OnePlus 8 zeer geschikt voor het kijken van films en het spelen van games. Dankzij HDR 10+-ondersteuning zien foto’s en video’s er nog scherper en levendiger uit. Ook deze OnePlus smartphone ontving van een A+-waardering van DisplayMate.

Afgezien van de 16 megapixel selfiecamera is er is een drievoudige camera voorhanden via de achterzijde. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel Sony IMX586 sensor. Met een Spectra 480 Image Signal Processor, die 4x meer pixels verwerkt, kun je nog gedetailleerdere opnames maken. De tweede camera is uitgerust met een 16 megapixel beeldsensor met een 116 graden groothoeklens. Deze lens is zeer geschikt voor het maken van landschapsfoto’s. Daarnaast is er een 2 megapixel macrolens geïntegreerd om ook onderwerpen van dichtbij in volle scherpte vast te kunnen leggen.

De OnePlus 8 heeft een vernieuwde 4.300 mAh batterij die een 13% langere levensduur biedt dan zijn voorganger. Met Warp Charge 30T laadt de batterij snel op, tot 50% in slechts 22 minuten. Ook als de smartphone tijdens het laden gebruikt wordt, laadt de batterij nog even snel op.

5G telefoon met OxygenOS

Beide nieuwe OnePlus smartphones draaien op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de OxygenOS interface. Dankzij verfijndere visuals en verbeteringen op het vlak van gebruiksvriendelijkheid levert deze gebruikersinterface een intuïtieve gebruikerservaring. Het nieuwe systeem is voorzien van vele updates, zoals de systeemicoontjes, dynamische wallpapers en andere krachtige features in Android 10.

De dynamische wallpapers veranderen op subtiele wijze van kleur, afhankelijk van de buitentemperatuur. Daarnaast beschikt OxygenOS over een ‘Dark Theme 2.0’, dat is geoptimaliseerd voor compatibiliteit met nog meer apps. Een dark mode is ideaal voor in de avonduren, wanneer je ogen niet meer zoveel licht kunnen verdragen.

OnePlus 8 kopen

De OnePlus 8 weegt slechts 180 gram en is 8 millimeter dik. Daarmee is dit een van de meest compacte en lichtgewicht 5G telefoons die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Andere 5G smartphones die je in Nederland kunt kopen vind je in Oppo Find X2 serie en de Samsung Galaxy S20 line-up.

Net als de OnePlus 8 Pro is ook het basismodel verkrijgbaar in Onyx Black en Glacial Green. Daarnaast is de smartphone verkrijgbaar in een nieuwe kleurvariant: Interstellar Glow. Laatstgenoemde kleur optie is verkrijgbaar vanaf 4 mei 2020. De andere modellen zijn per direct verkrijgbaar, met keuze uit de volgende uitvoeringen:

• OnePlus 8 (Onyx Black / Glacial Green( 8GB + 128GB prijs: € 700

• OnePlus 8 (Glacial Green / Interstellar Glow (12GB + 256GB) prijs: € 800

• OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger prijs: € 70

• OnePlus Bullets Wireless Z prijs: € 50

Bij telecomprovider T-Mobile kun je de nieuwe OnePlus 8 smartphones kopen als los toestel of in combinatie met een telefoonabonnement. Ook online retailers Coolblue en BelSimpel bieden de nieuwe 5G telefoons aan, daar kun je terecht voor een los toestel.

OnePlus heeft ook nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd. De Bullets Wireless Z zijn ontworpen om te voldoen aan hoge muzikale eisen en om de luisterervaring te vereenvoudigen. Na slechts 10 minuten opladen bieden de lichtgewicht en compacte oordopjes 10 uur aan luisterplezier. Volledig opladen zorgt voor een batterijduur van 20 uur. De oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren Black en Blue.

Ook is het Chinese OnePlus een samenwerking aangegaan met Google, om Google One beschikbaar te maken op de nieuwe toestellen. Nieuwe OnePlus-gebruikers profiteren van 3 maanden gratis 100 GB cloudopslag. Bestaande OnePlus-gebruikers komen in aanmerking voor 1 maand gratis cloudopslag.