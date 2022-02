OnePlus Nord CE 2 5G eerste indruk De OnePlus Nord CE 2 beschikt over een 90Hz scherm, een krachtige chipset, een 3,5mm jack, een 64MP triple camera en 65W oplaadtechnologie. Maar hoe presteert deze mobiele telefoon in de praktijk? Je leest het in onze preview.

OnePlus heeft een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd. De OnePlus Nord CE 2 5G volgt de gelijknamige Nord CE op. Het toestel is goedkoper dan de OnePlus Nord 2. De zogenaamde Core Edition beschikt over alle essentiële functies van de Nord 2. Minder essentiële functies -waaronder de Alert Slider- zijn niet voorhanden, wat resulteert in een lagere verkoopprijs. Je kunt de nieuwe OnePlus smartphone vanaf 10 maart 2022 kopen in Nederland voor €350.

De Nord CE 2 is op verschillende punten verbeterd ten opzichte van z’n voorganger. Het toestel is voorzien van een krachtigere chipset, slimmere AI camera’s en is bovendien sneller op te laden. Is dit genoeg om voldoende onderscheidend vermogen te bieden ten opzichte van de stevige concurrentie binnen het middensegment? Daar kom je in deze preview achter.

OnePlus Nord CE 2 design

OnePlus heeft de Nord CE 2 5G uitgerust met een 6,43-inch Full HD+ AMOLED display met een 90Hz refresh-rate. Het scherm heeft een piekhelderheid van 409 nits. Nieuw is de ondersteuning voor HDR10+, waardoor het scherm rijkere kleuren kan tonen op ondersteunde platforms als Netflix, YouTube en Amazon Prime Video.

De display biedt een fijne kijkervaring, mede dankzij de 90 Hertz verversingsfrequentie die bijdraagt aan meer scroll-gemak en mooie vloeiende animaties. Ook tijdens het gamen en bij het gebruik van social media komt de hoge refres-rate goed van pas. De telefoon biedt een fijne handligging. De schermranden zijn betrekkelijk smal, hoewel er onderaan een redelijke kin zichtbaar is. Dit is echter gebruikelijk bij telefoons in deze prijsklasse.

Het toestel heeft een strak design en ook een hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt niet. Dit is overigens een belangrijk verschil met de Samsung Galaxy A53. Deze smartphone zal rond dezelfde periode in de verkoop gaan, dit wordt één van, al niet dan de belangrijkste concurrent van de Nord 2 CE.

OnePlus Nord CE 2 test foto’s

In de linker bovenhoek van het scherm is een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Net als bij z’n voorganger is er gekozen voor een 16 megapixel front-camera met een f/2.5 lens. Met deze camera kun je redelijke selfies maken. Er zijn ook tal van functies voorhanden om je zelfportretten te verrijken.

Krachtige AI-software draagt onder andere bij aan een verbeterde portretmodus, met een nauwkeurigere randdetectie. Portretfoto’s zien er scherp en kleurrijk uit. Ook kun je de mate van scherptediepte instellen tijdens het fotograferen, hierdoor behoudt je meer creatieve controle. De vernieuwde portretmodus is zowel te gebruiken via de 16MP front-camera als de 64MP hoofdcamera.

Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst. Hiervoor is een 64 megapixel groothoekcamera (f/1.8), een 8 megapixel ultra-groothoekcamera (f/2.3) en een 2 megapixel dieptecamera (f/2.4) ingezet. De triple-camera is ongewijzigd ten opzichte van de Nord CE.

Camera test

Collega Jermaine Smit, aka Concept Creator, heeft de nieuwe Nord CE 2 al enige tijd in handen om te testen. Uiteraard heeft Jermaine ook de nodige test foto’s geschoten om een idee te krijgen van de beeldkwaliteit van deze nieuwe OnePlus telefoon. Zodoende heeft hij een goede eerste indruk kunnen vormen van de beeldkwaliteit die dit camera systeem biedt.

Het waren grauwe donkere dagen, toch weet de camera voldoende kleur te registreren – zonder dat de beelden onnatuurlijk ogen. Het camerasysteem weet ook relatief veel detail vast te leggen. Bovendien ogen de opnames overwegend scherp – ongeacht of je waterpartijen, gebouwen of bewegende personen vastlegt. Veruit de meest gebruikers zullen de beeldkwaliteit van deze triple-camera als goed ervaren.

Dankzij de Nightscape mode is de OnePlus Nord CE 2 5G ook in staat om mooie opnames te maken in slechte lichtomstandigheden. Nightscape maakt in heel korte tijd 9 verschillende foto’s bij verschillende belichtingen. Deze worden samengevoegd om tot een heldere, scherpe foto te komen. Zelfs de donkere partijen tonen relatief veel detail.

Het camerasysteem wordt aangevuld middels een dubbele LED flitser. Ook het opnemen van panorama opnames en HDR foto’s behoort tot de mogelijkheden.

Dual View video’s vastleggen

Video’s legt de OnePlus Nord CE2 vast in 4K resolutie @ 30fps. Daarnaast kun je kiezen voor uiterst vloeiende Full HD video’s @ 60fps. Video-opnames zijn verder geoptimaliseerd met verbeterde AI-achtergrondverlichting en kleuroptimalisatie. Deze verbeteren de videokwaliteit bij het filmen bij weinig licht, met name in ongelijk verlichte omgevingen.

Ook is het met de Nord CE 2 mogelijk om tegelijkertijd video’s op te nemen met de camera aan de voor- en achterzijde. Deze feature wordt Dual-View Video genoemd en is bijvoorbeeld leuk om ontmoetingen vast te leggen of om een reactie op een bepaalde gebeurtenis te filmen. De Dual-View functionaliteit is afgeleid van de Nokia Bothie feature die in 2018 debuteerde. Ook Samsung heeft inmiddels zo’n zelfde feature genaamd Dual Recording.

Het camerasysteem van de Nord CE2 doet overigens niet zozeer onder ten opzichte van de duurdere Nord 2. Laatstgenoemde heeft alleen een ander hoofdcamera. In plaats van een 64MP groothoekcamera is de Nord 2 uitgerust met een 50MP groothoekcamera.

Android software met OxygenOS interface

De nieuwe Nord draait op het Android 11 besturingssysteem. Daar is de OxygenOS 11 gebruikersinterface overheen geplaatst. OnePlus heeft er in haar persbericht een separaat kopje aan gewijd, genaamd ‘Kwaliteitssoftware’. Dit is toch een opmerkelijke woordkeuze.

Nu de zusterbedrijven OnePlus en Oppo worden samengevoegd krijgt de interface van OnePlus steeds meer similariteit met het ColorOS van Oppo. Hierdoor zijn veel trouwe gebruikers van het merk van mening dat de softwarekwaliteit er juist op achteruit is gegaan. Daarbij helpt het uiteraard niet dat het ook nog eens om een verouderde versie wordt toegepast: Android 11 in plaats van Android 12.

Zelfs meldt OnePlus dat de Nord CE 2 is voorgeïnstalleerd met de meest geoptimaliseerde versie van OxygenOS 11, compleet met een verbeterde donkere modus, nieuwe functies voor gebruik met één hand en meer. Het nieuwere OxygenOS 12, op basis van Android 12, wordt in de tweede helft van 2022 beschikbaar gesteld voor dit toestel. Binnenkort zal ook de high-end OnePlus 10 Pro internationaal worden aangekondigd, deze smartphone zal wel direct uit de doos op Android 12 draaien.

Aangaande het updatebeleid, de OnePlus Nord CE 2 zal twee jaar Android-updates en drie jaar Android-beveiligingspatches ontvangen. Dit is veel te karig als je je beseft dat de smartphone ook al met één jaar oude software wordt geleverd. Met de Nord CE 2 kom je dus nooit verder dan Android 13.

Kijken we naar de Galaxy A53 dan ziet het softwarepakket er heel anders uit. Dit toestel zal naar verwachting uit de doos op Android 12 draaien. Daarnaast heeft Samsung onlangs het updatebeleid aangepast. Het bedrijf levert voortaan 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk ook gelden voor de A53.

Dat betekent dat deze Samsung smartphone geüpdate wordt tot Android 16 – in plaats van Android 13. Bovendien ontvang je dus geen 3 jaar, maar 5 jaar beveiligingsupdates – waardoor je telefoon optimaal beschermt blijft tegen aanvallen van buitenaf. Dit is mijn inziens dan ook het zwakste punt van de Nord 2 CE. Voor mij persoonlijk is dit reden genoeg om toch een andere telefoon te kopen.

MediaTek processor

Onder de motorkap van de Nord 2 CE is de octa-core Mediatek Dimensity 900 SoC geplaatst. Dit is een krachtige chipset die alledaagse taken met gemak weet uit te voeren. In Nederland wordt het toestel standaard voorzien van 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Bovendien is het mogelijk om een microSD geheugenkaartje te gebruiken om het opslaggeheugen uit te breiden. Ook biedt het toestel de mogelijkheid om twee simkaarten te gebruiken.

De MediaTek processor beschikt over een geïntegreerde 5G modem waardoor je met deze smartphone ook gebruik kunt maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk. Uiteraard dien je hiervoor wel over een 5G abonnement te beschikken. Mocht je nog geen gebruik maken van 5G, controleer dan even je telefoonabonnement.

In veel gevallen kun je inmiddels standaard gebruik maken van 5G. Heb je een goedkoop abonnement, dan kan het zijn dat je een add-on moet kopen. Dit is eenvoudig via je provider te regelen – KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 etc bieden allemaal dergelijke bundels aan.

Batterij & Opladen

OnePlus legt met de Nord 2 CE de nadruk op de accu en de snellaad technologie. De smartphone is voorzien van een forse dual-cell batterij van 4.500 mAh. Dankzij de ondersteuning voor 65W SuperVooC oplaadtechnologie hoef je de telefoon slechts 15 minuten aan de oplader te leggen om er vervolgens een hele dag gebruik van te kunnen maken. Het duurt 32 minuten om een lege batterij weer volledig op te laden.

65W SuperVooC is een laagspanning-laadoplossing, met acht ingebouwde sensoren en een onafhankelijke geïntegreerde schakeling voor opladen. Deze schakeling monitort de warmteontwikkeling in real-time tijdens het opladen, voor extra veiligheid en efficiëntie. De smartphone heeft een certificering van TÜV Rheinland voor veilig snelladen, wat betekent dat het uitgebreide testen heeft ondergaan.

Z’n voorganger, de Nord CE, biedt ondersteuning voor 30W fast charging. Met de vernieuwde laadtechnologie is de 4.500 mAh accu dubbel zo snel op te laden. Dit is in de praktijk een belangrijk voordeel. Dit geldt overigens niet alleen voor z’n voorganger. Ook concurrerende modellen zoals de Galaxy A53, met 25W snellaad-technologie, is beduidend minder snel op te laden.

Kleuren, prijs & verkrijgbaarheid

Met een dikte van slechts 7,8 mm is de OnePlus Nord CE 2 5G zelfs slanker dan de originele OnePlus Nord CE. Het is de dunste smartphone van OnePlus sinds de OnePlus 6T.

De Nord CE 2 is verkrijgbaar in twee kleuren: Grey Mirror en Bahama Blue. De grijze variant heeft een spiegelachtige afwerking met opvallende boventonen, wat eruitziet als luxueus gepolijst metaal. Het blauwe model is glad met een aflopende afwerking, wat zorgt voor prachtige kleurovergangen in blauw en geel.

De OnePlus Nord CE 2 is in Nederland verkrijgbaar vanaf 10 maart 2022. Je kunt de telefoon kopen voor €360 (8GB/128GB). In enkele andere landen is er ook een goedkopere 6GB/128GB uitvoering beschikbaar, deze wordt echter niet in de Benelux gevoerd.

De smartphone wordt verkocht via de website van OnePlus, Amazon, Coolblue en Mobiel.nl. Vanaf 3 maart is het mogelijk om een Nord CE 2 pre-order te plaatsen. Onbekend is of OnePlus nog een leuk presentje meelevert voor diegene die het toestel tijdens de voorverkoop kopen. Denk bijvoorbeeld aan een gratis Bumper Case om de telefoon te beschermen tegen krassen en stoten. De oplader wordt standaard meegeleverd in de verkoopverpakking.

OnePlus Nord CE 2 eerste indruk conclusie

Met de OnePlus Nord CE 2 5G bouwt het bedrijf voort op het succes van z’n voorganger. Alle sterke componenten zijn overgenomen, waaronder het 90Hz scherm en de 3.5mm koptelefoon aansluiting. Daarnaast is er een vernieuwde en krachtigere processor ingebouwd. Ook de snellere laadtechnologie is een belangrijk voordeel van deze telefoon.

Nadelen zijn er echter ook. Met name de software en het updatebeleid is waar het nog aan schort. Helaas geldt dat vooralsnog voor alle Chinese fabrikanten. Dit is dan ook een belangrijke troefkaart van Samsung. Want hoewel de Galaxy A53 pak en beet €50 duurder zal uitvallen, kun je hier wel 3 jaar langer mee vooruit. Ook als je niet van plan bent om zo lang met je telefoon te doen, dan zal het toestel alsnog meer opleveren op de tweedehands markt – waardoor je die €50 aan het eind van de rit zeker zal terugverdienen.

Al met al levert OnePlus met de Nord CE 2 een veelzijdige smartphone. Desondanks vind ik de prijs van €360 aan de stevige kant. Zeker als je je bedenkt dat de beter presterende Nord 2 vandaag de dag voor zo’n €380 verkocht wordt. Als je nog even geduld hebt, de kans is groot dat de nieuwe Nord CE2 snel in de aanbieding komt waarbij je ongetwijfeld een leuke korting kunt krijgen op de adviesprijs.