OnePlus Nord 2 CE 5G telefoon

OnePlus heeft een nieuwe mid-range smartphone in ontwikkeling. Nadat eerder dit jaar de Nord 2 is aangekondigd, maakt het bedrijf zich inmiddels op voor de introductie van de goedkopere Nord 2 CE (Core Edition) – als opvolger van de in juni geïntroduceerde Nord CE. De afgelopen weken is er beetje bij beetje informatie online verschenen omtrent het nieuwe model. Nu zijn ook de eerste 3D render beelden gepubliceerd, die een goede eerste impressie geven van de verwachte middenklasser van OnePlus.

De beelden zijn gepubliceerd door 91Mobiles in samenwerking met Yogesh Bar. De voorzijde van de OnePlus Nord 2 CE zal een vergelijkbaar design krijgen als z’n voorganger. Het camerasysteem aan de achterzijde wordt vernieuwd en zal veel gelijkenissen tonen met z’n duurdere broer, de Nord 2.

OnePlus Nord 2 CE met vernieuwde processor

De telefoon beschikt naar verwachting over een plat 6,43-inch AMOLED display. Ook de displayresolutie blijft identiek; 2400×1800 pixels. Het betreft een 90Hz display met een 20:9 beeldschermverhouding. De vingerafdruksensor zal onder het scherm geplaatst worden.

De smartphone krijgt smalle schermranden. In de linker bovenhoek wordt een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Verwacht wordt dat het een opnieuw 16 megapixel beeldsensor betreft. Aan de linkerzijde zullen de volumetoetsen worden geplaatst, de power-knop wordt aan de rechterzijde geïntegreerd.

Op de achterzijde wordt een triple camera met LED flitser geplaatst. Hiervoor wordt een 64 megapixel groothoekcamera ingezet, tezamen met een 8 megapixel ultragroothoeklens en een 2 megapixel macro-lens. Dat betekent dat de cameraconfiguratie grotendeels gelijk blijft aan z’n voorganger, met als voornaamste verschil de 2MP macro camera – in plaats van een dieptesensor.

Vermoedelijk wordt de Nord 2 CE aangedreven door de MediaTek Dimensity 900. Deze SoC is iets minder krachtig dan de Dimensity 1200 die in de Nord 2 is toegepast. Er worden twee geheugenvarianten uitgebracht. Standaard beschikt het toestel over 8GB/256GB geheugen, daarnaast zal er een extra geavanceerd model verschijnen met 12GB RAM en 256GB ROM.

Verder mag je er vanuit gaan dat de smartphone draait op het nieuwe Android 12 OS in combinatie met de OxygenOS 12 gebruikersinterface. Het uniforme besturingssysteem van OnePlus en Oppo zal naar verwachting debuteren op de OnePlus 10 serie.

De bekende alert-slider zal ontbreken. Wel blijft de 3.5mm koptelefoon aansluiting behouden. Daarmee volgt OnePlus duidelijk een andere strategie dan Samsung, die haar mid-range A-serie modellen vanaf 2022 niet langer zal voorzien van een 3.5mm jack. Denk aan de Samsung Galaxy A53, de A33 en de A73.

Waarschijnlijk blijft de batterijcapaciteit van 4.500 mAh gelijk. Wel lijkt het erop dat de batterij beduidend sneller op te laden zal zijn dan voorheen. Het toestel biedt naar verluidt ondersteuning voor 65W opladen.

Volgens 91Mobiles zal de Nord 2 CE in het eerste kwartaal van 2022 arriveren. Dat zou beduidend eerder zijn dan z’n voorganger, die halverwege het tweede kwartaal van 2021 werd uitgebracht. Verwacht wordt dat de OnePlus Nord 2 Core Edition in ten minste twee kleuren zal arriveren: grijs en olijfgroen. Vermoedelijk zal de adviesprijs van deze 5G telefoon worden vastgesteld op om en nabij de €350.