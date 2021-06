OnePlus Nord CE een snelle 5G smartphone De Nord CE is een nieuwe 5G telefoon. Met de ‘Core Edition’ richt OnePlus zich op de kern: een goed scherm, snelle prestaties en een grote capaciteit batterij.

Toon pagina inhoud

OnePlus heeft een nieuwe middenklasse smartphone uitgebracht binnen de populaire Nord line-up. Onder het motto ‘Never Settle’ levert de OnePlus Nord CE 5G (Core Edition) hoogstaande functies tegen een vriendelijk prijskaartje. Zo neemt het nieuwe model verschillende functies over van de originele Nord, waaronder de glazen achterzijde. Qua prijs valt het toestel echter tussen de goedkopere Nord N10 5G en de nog goedkopere Nord N100.

De Nord CE biedt snelle prestaties, een fijn scherm, een 64 megapixel triple-camera en verbeterde Warp Charge 30T Plus oplaadtechnologie voor een vanaf prijs van €300.

OnePlus Nord CE beschikt over geavanceerde functies

De Nord CE is uitgerust met een 6,43-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie. De 90Hz verversingssnelheid draagt bij aan een extra goede scroll-ervaring, ook tijdens het gamen komt de hoge refresh-rate goed van pas. Verder biedt het heldere scherm ondersteuning voor HDR10+, wat bijdraagt aan extra levendige kleuren. De vingerafdruksensor is onder het display verwerkt, waardoor je de mobiele telefoon snel en eenvoudig kunt ontgrendelen. In de linker bovenhoek van het scherm is een gaatje gemaakt voor de 16 megapixel selfie-camera.

Op de achterzijde is een drievoudige camera beschikbaar. Het camerasysteem bestaat uit een 64 megapixel hoofdcamera met een lichtsterke f/1.79 lens. Daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd met een beeldhoek van 119°, om prachtige weidse landschappen vast te kunnen leggen. Ten slotte is er een 2 megapixel monochroom camera toegevoegd voor het maken van zwart/wit foto’s.

Net als de topmodellen van OnePlus is de Nord CE voorzien van ‘Nightscape’, voor betere fotografieresultaten bij weinig licht. Deze functie is ideaal voor nachtfotografie en neemt 8 foto’s tegelijk met verschillende belichtingstijden, die daarna worden samengevoegd voor een mooier eindresultaat.

De nieuwe OnePlus smartphone wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G chipset met 5G ondersteuning. Deze SoC biedt snelle prestaties, in verhouding met z’n voorganger gaat het om een 20% hogere CPU en een 10% hogere CPU. De geavanceerde AI Engine draagt bij aan een nog betere game ervaring en vloeiende voice-chats. OnePlus stelt drie geheugenconfiguraties beschikbaar: 6GB/128GB, 8GB/128GB en 12GB/256GB.

De OnePlus Nord CE 5G draait op Android 11, in combinatie met de OxygenOS 11 gebruikersinterface. De gebruiksvriendelijke interface bevat functies als Dark Mode, Zen Mode en een nieuw Always-On Display. Ook is OxygenOS 11 geoptimaliseerd voor bediening met één hand.

De mobiele telefoon is uitgerust met een grote 4.500 mAh batterij – de capaciteit is bijna 10% meer dan de batterij van de originele Nord. Dankzij de verbeterde Warp Charge 30T Plus-oplaadtechnologie laadt de batterij in een half uur op tot 70 procent. De oplader wordt standaard meegeleverd, ook vind je een transparante case in de verkoopverpakking.

Ten slotte beschikt de Nord Core Edition ook nog over een 3.5mm koptelefoon aansluiting, om bedraad van je favouriete muziek te kunnen genieten. Ondanks de geavanceerde functies heeft OnePlus de Nord CE erg slank gehouden. Het toestel heeft een dikte van 7,9mm en een gewicht van 170 gram. Het is de slankste telefoon van het merk sinds de OnePlus 6T.

Het nieuwe model verschijnt in drie kleuren: Blue Void, Charcoal Ink en Silver Ray. De vanaf prijs is vastgesteld op €300, hiervoor ontvang je het instapmodel met 6GB/128GB geheugen. Voor €330 krijg je de beschikking over 8GB/128GB, ten slotte kun je kiezen voor het model met 12GB/256GB voor €400. Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij, los toestel zonder abonnement. Alle gerenommeerde telecomaanbieders -waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2- zullen de OnePlus Nord CE ook aanbieden met abonnement, waarbij je doorgaans korting kunt krijgen op de toestelprijs.