OnePlus Nord N10 5G en Nord N100 OnePlus breidt nieuwe Nord serie uit met twee budget vriendelijke modellen. De Nord N10 is een 5G telefoon, de Nord N100 is de goedkoopste toevoeging.

Toon pagina inhoud

OnePlus heeft twee nieuwe smartphone modellen aangekondigd binnen de Nord N-serie serie. In juli dit jaar werd de OnePlus Nord geïntroduceerd, als betaalbare 5G telefoon. Al snel gingen er geruchten dat er ook een goedkope OnePlus Nord Lite in de pijplijn zat. Dat toestel is nu geïntroduceerd, het gaat om twee modellen, de OnePlus Nord N10 en Nord N100.

De reeds beschikbare Nord is het meest geavanceerde model. Direct daaronder wordt de Nord N10 gepositioneerd, eveneens een 5G model. De goedkoopste toevoeging is de Nord N100. Met de Nord N-serie zet OnePlus een betaalbare reeks modellen op de markt die een snelle en soepele gebruikerservaring bieden. De Nord smartphones bieden een lange batterijduur, een geavanceerd camerasysteem en gebruiks-vriendelijke software in de vorm van OxygenOS.

OnePlus Nord N10 5G smartphone

De OnePlus Nord N10 is de goedkoopste 5G telefoon van de Chinese fabrikant. Het toestel wordt voorzien van 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen en krijgt een adviesprijs van €350. Wat je hiervoor krijgt?

De Nord N10 5G heeft een glazen behuizing, het toestel beschikt over een 6,49-inch LCD display met een Full HD+ resolutie en een 90Hz refresh-rate. Deze hoge verversingssnelheid is dit jaar bij veel telefoonmodellen terug te vinden en stelt de gebruiker in staat om soepeler te scrollen, ook bij het mobiel gamen en film kijken is een hoge verversingssnelheid van het scherm goed merkbaar.

Het scherm wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass 3. Deze screen protector stamt uit 2013 en biedt helaas niet de beste bescherming van dit moment. Zo worden de topmodellen tegenwoordig voorzien van Gorilla Glass 7 Victus. In de linker bovenhoek van het display is een gaatje gemaakt voor de selfiecamera. Deze biedt een 16 megapixel resolutie, videogesprekken kun je in Full HD resolutie voeren @ 60fps.

Op de achterzijde van deze 5G smartphone is een quad-camera te vinden. Het betreft een 64 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera (119˚ beeldhoek), een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel monochrome camera. Verder is er een autofocus systeem en een LED flitser beschikbaar.

Video’s kunnen in een maximale resolutie van 4K @ 30fps worden opgenomen. Dankzij de integratie van dual stereo luidsprekers met ondersteuning voor ruisonderdrukking levert de Nord N10 5G ook een goede geluidservaring.

De OnePlus Nord N10 5G draait op het Android 10 besturingssysteem, waar de OnePlus OxygenOS interface overheen geplaatst is. Het toestel wordt aangedreven door een octa-core Qualcomm Snapdragon 690 chipset met 6GB RAM en 128GB ROM. Deze processor maakt ook de 5G ondersteuning mogelijk. Het geheugen is tevens uit te breiden middels een microSD geheugenkaartje tot maximaal 512GB.

OnePlus heeft de Nord N10 voorzien van een krachtige 4.300 mAh batterij die snelladen ondersteunt. De smartphone beschikt over Warp Charge 30T technologie, waarmee een maximale laadsnelheid van 30 Watt behaald kan worden. De snellader wordt standaard meegeleverd en is te gebruiken via de USB Type-C aansluiting. Ook is deze OnePlus smartphone voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting.

Consumenten kunnen de OnePlus Nord N10 5G kopen voor een adviesprijs van €350. Het toestel is uitsluitend beschikbaar in de kleur Midnight Ice. Via de website van OnePlus kun je jezelf registreren, zodat je als eerste op de hoogte wordt gehouden zodra de telefoon verkrijgbaar is. Een release datum is nog niet bekend gemaakt.

OnePlus Nord N100 goedkope telefoon met triple camera

Zoek je een budget telefoon met een goede gebruikerservaring? Dan kan de OnePlus Nord N100 uitkomst bieden. Deze smartphone wordt uitgerust met een 6,52-inch HD+ display. Helaas biedt dit model geen ondersteuning voor de snelle 90Hz refresh-rate.

Mocht je dit belangrijk vinden, dan kun je de Oppo A53 overwegen. Oppo en OnePlus zijn zusterbedrijven van elkaar. De A53 is nagenoeg identiek aan de Nord N100, maar nóg iets goedkoper. De tweetal toestellen bieden in grote lijnen dezelfde specs – waaronder een octa-core Snapdragon 460 SoC met 4GB RAM / 64GB ROM, een triple camera en een grote 5.000 mAh batterij met 18W snellader.

Zelfs het camerasysteem is qua configuratie gelijk aan elkaar. Er is een 8 megapixel selfiecamera voorhanden. Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst, bestaande uit een 13 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptecamera.

De Snapdragon 460 chipset moet garant staan voor stabiele prestaties. Standaard beschikt de OnePlus Nord N100 over 64GB flash geheugen, mocht je het geheugen willen uitbreiden dan kun je gebruik maken van een geheugenkaart.

De OnePlus Nord N100 draait op het Android 10 OS in combinatie met OxygenOS 10.5. Deze biedt features zoals Dark Mode, Zen Mode en tal van personalisatie mogelijkheden, om de telefoon geheel naar wens vorm te geven. Van de vormgeving van icoontjes tot aan vingerafdruk animaties, alles is instelbaar.

De Nord N100 wordt uitgebracht in de kleur Midnight Frost voor een adviesprijs van €200. Ter vergelijking, de Oppo A53 kun je kopen voor €180 en lijkt alles te bieden wat de Nord N100 biedt + een 90Hz display. Laatstgenoemde model is in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Electric Black en Mint Cream.