Oppo A53 en A53s twee nieuwe budget telefoons Goedkope telefoons van Oppo worden voorzien van een prachtig 90Hz display, een grote batterij en een goed camerasysteem voor minder dan €200.

Sinds begin deze week is de Oppo Reno 4 serie verkrijgbaar, bestaande uit drie innovatieve telefoonmodellen met 5G ondersteuning. Ditmaal introduceert Oppo opnieuw twee nieuwe toestellen. De Oppo A53 en A53s zijn interessante budgettelefoons met een 90Hz scherm, drie AI-camera’s en een grote 5.000 mAh batterij die 18W snelladen ondersteunt. Qua functies en specs zijn de twee modellen gelijk aan elkaar, op één onderdeel na. De Oppo A53s wordt namelijk uitgerust met extra geheugen, 128GB ROM in plaats van 64GB.

Oppo heeft zich de afgelopen periode geprofileerd als vooruitstrevende fabrikant, met interessante telefoonmodellen die voor een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding in de markt worden gezet. Daar lijken de Oppo A53 en A53s geen uitzondering op te worden. Deze toestellen zijn voorzien van verschillende geavanceerde functies, die voorheen alleen in topmodellen werden toegepast.

Oppo budget telefoons met een 90Hz display

Denk bijvoorbeeld aan het 90Hz scherm. In september 2019 werd ´s werelds allereerste smartphone geïntroduceerd met een 90Hz scherm. Sindsdien zijn er verschillende high-end smartphones uitgebracht met een 90Hz of een 120Hz display. Veruit de meeste van deze toestellen zijn echter €600 of duurder. Oppo weet de 90Hz refresh-rate nu ook te integreren in haar budget modellen.

90Hz houdt in dat het scherm maar liefst 90x per seconde wordt ververst. Hierdoor zien bewegende beelden er veel vloeiender uit. Je merkt dit bij het scrollen door webpagina´s en ook bij het gamen of film kijken komt deze hoge verversingssnelheid goed tot z´n recht. Voorheen was 60Hz de standaard. De touch-sampling rate -oftewel de snelheid waarmee aanrakingen op het display gedetecteerd kunnen worden- is met 120Hz ook beduidend hoger dan de meeste budget telefoons.

De tweetal nieuwe Oppo telefoons worden uitgerust met een 6,5-inch display met een HD+ resolutie (1600×720 pixels). Speciale oogbescherming technologie zorgt voor een extra fijne kijkervaring en de AI Brightness-functie leert de achtergrondverlichting automatisch af te stellen op basis van de helderheidsvoorkeuren van de gebruiker.

Dankzij het grote beeldvullende scherm en de smalle schermranden hebben de smartphones een bijzonder moderne look-and-feel. Het toestel heeft een dunne behuizing van 8,43mm, wat de handligging ten goede komt. Deze Oppo smartphones zijn uitstekend met één hand te bedienen. Bovendien zorgt de vingerafdruksensor aan de achterzijde voor een eenvoudige ontgrendeling van het apparaat.

De achterzijde van de Oppo A53 en A53s worden voorzien van een 3D gebogen golfdesign met een glanzende, doorschijnende glinstering van oceaangolven, dit geeft de toestellen een geheel eigen uitstraling mee. Het 3D-geboden ontwerp wordt afgewerkt met een zilverkleurige metallic coating. Oppo brengt de A53 uit in twee mooie kleurovergangen, genaamd Electric Black en Mint Cream. De A53s is ook vanaf vandaag verkrijgbaar, in de kleuren Electric Black en Fancy Blue.

Oppo A53s en A53 beschikken over een drievoudige camera

In de linker bovenhoek van het scherm is een gaatje gemaakt voor de selfie-camera. De Oppo budget telefoons worden uitgerust met een 8 megapixel selfiecamera met een f/2.0 lens. Het camerasysteem aan de achterzijde bestaat uit drie camera’s. De 13 megapixel hoofdcamera met 6x digitale zoom wordt ondersteunt door een 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptecamera.

De dieptecamera maakt het mogelijk op prachtige scherptediepte verhoudingen vast te leggen, waarbij de achtergrond wordt vervaagd en de focus op het onderwerp komt te liggen. De integratie van een macrolens maakt het mogelijk om close-up opnames te maken, op slechts 4cm afstand van het te fotograferen object.

Dankzij AI (Artificial Intelligence) technologie worden verschillende geavanceerde foto functies mogelijk gemaakt, waaronder Portret Bokeh, Dazzle Color Mode en verschillende filters om een extra persoonlijk tintje aan je foto’s en video’s toe te voegen.

Ook kun je prachtige video’s vastleggen met de A53 en A53s. Het is tevens mogelijk om een time-lapse opname of een slow-motion video vast te leggen. Verder is er een professionele modus en een panorama modus beschikbaar.

Om de audiovisuele ervaring af te maken zijn de smartphones voorzien van Super Dual-luidsprekers, gecombineerd met Dirac 2.0. De digitale geluidscorrectietechnologie zorgt voor een geweldig akoestisch effect, ideaal tijdens het gamen of bij luisteren naar muziekfragmenten.

De Oppo A53 en A53s worden aangedreven door de nieuwe octa-core Qualcomm Snapdragon 460 processor. Standaard wordt er 4GB RAM geheugen ingebouwd, dankzij Oppo’s speciale RAM + Memory Optimization-functie levert de telefoon een uiterst soepele gebruikerservaring.

De A53 wordt voorzien van 64GB opslaggeheugen, de A53s beschikt over 128GB opslagruimte. Mocht je behoefte hebben aan meer geheugen, dan kun je gebruik maken van een microSD geheugenkaart om het opslaggeheugen uit te breiden met maximaal 256GB.

Grote accu laat zich extra snel opladen

Oppo voorziet haar nieuwe budget telefoons van een extra krachtige batterij. Met de 5.000 mAh accu kom je gemakkelijk de dag door, bij gemiddeld gebruik kun je ook wel twee dagen doorkomen zonder het toestel tussentijds aan de lader te hoeven leggen. Dankzij de ondersteuning voor 18 Watt snelladen kun je de accu in een mum van tijd weer opladen.

Mocht je toch een keer onverhoopt tegen een lege batterij aanlopen, dan kun je de Super Power Saving Mode inschakelen, waarmee de levensduur van de batterij met 5% wordt verlengt door slimme energiebesparingsfuncties. De Sleep Standby Optimization feature verbruikt slechts 2% van de batterij, waardoor de smartphone ’s nachts tot wel 8 uur stand-by staat.

De Oppo A53s en A53 draaien op het ColorsOS 7.2 besturingssysteem, dat is gebaseerd op Android 10. Dit besturingssysteem stelt gebruikers onder andere in staat om een Multi-User Mode in te stellen. Zo kun je met meerdere personen gebruik maken van dezelfde telefoon, ieder onder z´n eigen wachtwoord en binnen een onafhankelijke omgeving met ieder z´n eigen apps.

Waar kun je de nieuwe Oppo telefoons kopen?

De Oppo A53 en Oppo A53s zijn per direct verkrijgbaar in Nederland. Je kunt de nieuwe budget telefoons kopen bij MediaMarkt, Coolblue en Mobiel.nl. Binnenkort zullen de smartphones ook verkrijgbaar zijn via Ben, Belsimpel, Bol en HollandsNieuwe.

Eerder dit jaar lanceerde Oppo Nederland ook haar eigen e-Store, via de officiële webwinkel zijn alle nieuwe toestellen verkrijgbaar. Ook worden er verschillende bijpassende accessoires aangeboden evenals enkele refurbished modellen.

Prijzen voor de nieuwe modellen zijn als volgt vastgesteld:

• Oppo A53 (4GB RAM / 64GB ROM) – Kleuren: Electric Black en Mint Cream – Prijs: €180.

• Oppo A53s (4GB RAM / 128GB ROM) – Kleuren: Electric Black en Fancy Blue – Prijs: €200.

Bij de prijs zitten inbegrepen: de telefoon, een screen protector, een 18 Watt snellader, oordopjes, een USB kabel, een simkaart naald en ten slotte een beknopte handleiding en een garantiekaart.