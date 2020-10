Oppo Reno 4 kopen? Als los toestel of juist met abonnement Drietal Oppo Reno 4 modellen vanaf vandaag verkrijgbaar. Deze 5G telefoons bieden geavanceerde specs en goede camera's tegen een schappelijke prijs.

Eerder deze maand werden de Oppo Reno 4z, de Reno 4 en de Reno 4 Pro aangekondigd, met prijzen variërend van €400 tot €800. Alle drie de telefoons bieden ondersteuning voor het supersnelle 5G netwerk en hebben een bijzonder stijlvolle en dunne behuizing. Wat hebben de nieuwe modellen verder te bieden en waar je kun je deze smartphones kopen?

Om te beginnen met de verkrijgbaarheid, Oppo telefoons worden inmiddels veelvuldig afgezet in Nederland. Dit heeft er toe geleid dat ook het aantal verkoopkanalen behoorlijk is toegenomen. Zo zijn de nieuwe Reno 4 modellen verkrijgbaar via T-Mobile, KPN, Vodafone, Ben, Tele2, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt, Coolblue, Bol en Ritel.

Eerder dit jaar werd ook de Oppo webshop gelanceerd, waar je zowel alle nieuwe telefoonmodellen als bijpassende accessoires kunt kopen. Ook worden er via de webshop refurbished modellen aangeboden.

Oppo Reno 4z

De Oppo Reno 4z is de goedkoopste toevoeging van de Reno4 5G Series. Deze €400 kostende smartphone biedt veel waar voor je geld. Zo is dit toestel voorzien van een 6,58-inch Full HD+ display met een 120Hz refresh-rate. Deze hoge verversingssnelheid zorgt voor een extra soepele scroll-ervaring en ook bij het gamen en film kijken is het verschil met een 60Hz display goed merkbaar. Zijn voorganger, de Reno 2z beschikte nog wel over een 60Hz display.

Het is een ideale smartphone voor jongeren die graag selfies willen maken. Oppo heeft dit model namelijk voorzien van een dubbele selfie-camera, bestaande uit een 16 megapixel en een 2 megapixel camera. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je prachtige portretfoto’s met een onscherpe achtergrond kunt maken.

Op de achterzijde is een viervoudige camera te vinden. De 48 megapixel groothoekcamera wordt ondersteunt door een 8 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel monochrome portret camera en een 2 megapixel monochrome vintage camera. Standaard wordt de Reno 4z voorzien van 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Meer dan genoeg om al je foto’s en video’s op te kunnen slaan. Ook is er een 3.5mm koptelefoon aansluiting voorhanden.

Het toestel draait -net als de andere Reno 4 modellen- op Android 10 waar de ColorOS 7.2 interface overheen is geplaatst. De krachtige 4.000 mAh accu biedt een lange batterijduur en is dankzij de 18W snellader ook weer in hoog tempo bij te laden.

De Oppo Reno 4z 5G telefoon heeft een adviesprijs van €400 en is verkrijgbaar in de kleur Ink Black. Standaard wordt er een transparante cover meegeleverd, handig want hiermee kun je het toestel direct goed beschermen. Consumenten die de Reno 4z kopen tussen 12 en 25 oktober 2020 ontvangen er een gratis Enco W51 True Wireless headset (t.w.v €120) bij cadeau.

Vanzelfsprekend kun je deze mobiele telefoon niet alleen als simlockvrij los toestel kopen, maar ook in combinatie met abonnement. Veruit de meeste Nederlandse providers bieden de nieuwe Reno 4 modellen aan, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone. Met abonnement krijg je vaak korting op de toestelprijs, terwijl de bundeltarieven gelijk zijn aan die van een sim-only abonnement.

Oppo Reno 4

Heb je liever een iets kleinere telefoon, die wel minimaal dezelfde prestaties biedt? Dan is de Oppo Reno 4 wat voor jou. Dit is de kleinste toevoeging van de Reno 4 Series, het is de opvolger van de Reno 2. Het nieuwe model is voorzien van een 6,4-inch Full HD+ display met een 90Hz refresh-rate. De telefoon is uitgerust met een nog betere dual selfie-camera, met een resolutie van 32 megapixel en 2 megapixel.

Het camerasysteem aan de achterzijde ziet er ook totaal anders uit dan bij de Reno 4z. Ditmaal is er gekozen voor een drievoudige camera, waarbij een 48 megapixel hoofdcamera wordt ondersteunt door een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 mono camera. Dankzij Ultra Night Video en Ultra Steady Video 3.0 is de Reno 4 ook uitermate geschikt voor het maken van hoge kwaliteit video-opnames (4K @ 30fps).

Het toestel wordt aangedreven door een 7nm octa-core Qualcomm Snapdragon 765G chipset, die voldoende krachtig is om te kunnen multi-tasken. Er wordt 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. De 4.000 mAh accu biedt ondersteuning voor de supersnelle 65 Watt SuperVooC laadtechnologie van Oppo. Hierdoor kun je een lege batterij binnen 35 minuten weer volledig opladen.

De Oppo Reno 4 heeft een adviesprijs van €600. Deze 5G telefoon is verkrijgbaar in de kleuren Galactic Blue en Space Black. Dit model heeft, net als de Reno 4 Pro, een speciaal kleurproces doorstaan waarbij een miljoen diamantvormige kristaldeeltjes zijn aangebracht aan de achterzijde, dit zorgt voor een zeer uniek en luxueus kleureffect.

Wil je de Reno 4 kopen? Dan doe je er verstandig aan om dit voor 25 oktober 2020 te doen. Dan ontvang je er namelijk een gratis Oppo Watch (t.w.v. €250) bij cadeau – dat is nog eens een mooie aanbieding! Deze 41mm waterdichte smartwatch van Oppo, met ingebouwde ECG, GPS en NFC zit boordevol slimme functies, waaronder tal van sportmodi en trackingsopties om je conditie op peil te houden.

Oppo Reno 4 Pro

De Oppo Reno 4 Pro biedt alles wat je van een ‘Pro’ telefoon mag verwachten. Dit toestel heeft een bijzonder hoogwaardig design met een prachtig afgerond display. Het scherm is 6,5-inch groot en biedt een Full HD+ resolutie. Het 3D curve design geeft het toestel een uiterst stijlvolle uitstraling. Ook op cameragebied weet deze smartphone hoogstaande prestaties te bieden.

Het Pro model beschikt over een enkele selfie-camera, met een 32 megapixel beeldsensor. De achterzijde biedt ruimte aan een drievoudige camera, bestaande uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoekcamera en een 13 megapixel zoomcamera. Dankzij de integratie van een zoomlens is het mogelijk om 5x Hybrid zoom en 20x Digital zoom te gebruiken. De Reno 4 Pro is tevens voorzien van nieuwe videofuncties, zoals Ultra Steady 3.0 en Ultra Night Video, waardoor je uiterst stabiele 4K video’s kunt opnemen – zelfs in de avonduren.

Onder de motorkap bevindt zich een Qualcomm Snapdragon 765G chipset. Dankzij de integratie van 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen is er altijd meer dan voldoende geheugen beschikbaar om optimale prestaties te garanderen. Ook deze smartphone wordt uitgerust met een 4.000 mAh accu die ondersteuning biedt voor 65W snelladen, waardoor je het toestel in een mum van tijd kunt opladen. Dankzij de ondersteuning voor het supersnelle 5G netwerk ben je met deze Reno telefoon ook helemaal voorbereid op de toekomst.

De Oppo Reno 4 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Galactic Blue en Space Black, de prijs is vastgesteld op €800. Tot en met 25 oktober 2020 ontvang je bij aankoop van het Pro model een B&O BeoPlay H4 2e Gen koptelefoon (t.w.v. €300) cadeau.

Oppo Reno 4 Pro review

Op de redactie van LetsGoDigital ligt momenteel een Oppo Reno 4 Pro test exemplaar. We kunnen vast verklappen dat deze smartphone een erg goede prijs/kwaliteit verhouding biedt. De camera maakt hoogwaardige foto- en video opnames en de grote capaciteit accu en razendsnelle 65W SuperVooC 2.0 technologie werken bijzonder prettig in het dagelijks gebruik.

Ook heeft de Reno 4 Pro een hoogwaardig design met een prachtig scherm en dankzij 5G ondersteuning kun je met dit toestel nog jaren vooruit. Binnenkort volgt onze volledige Oppo Reno 4 Pro review.