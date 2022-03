iPhone 14 Pro met vernieuwd design Over een half jaar zal Apple z’n nieuwe 2022 smartphone line-up introduceren. Zo komt de Apple iPhone 14 Pro eruit te zien en dit worden de nieuwe features.

Toon pagina inhoud

Nu de iPhone SE 2022 officieel is geïntroduceerd kijken veel Apple fans uit naar het najaar. Rond september 2022 zal Apple de iPhone 14 modellen introduceren, als opvolgers van de populaire iPhone 13 line-up. Er worden opnieuw vier modellen verwacht. Toch gaat er dit jaar wel wat veranderen. In plaats van een mini variant wordt er ditmaal een iPhone 14 Max verwacht – als grote variant (6,7”) van het basismodel (6,1”). Daarnaast zal Apple ook weer een Pro en een Pro Max model uitbrengen.

De iPhone 13 Pro kreeg een soortgelijk design als z’n voorganger. Inmiddels is duidelijk dat de tweetal iPhone 14 Pro modellen een geüpdatet design krijgen, waarbij het ontbreken van de kenmerkende notch het meest in het oog springt. Bij de 13 Pro werd de notch al zo’n 20% kleiner gemaakt, ditmaal zal Apple voor een andere oplossing kiezen.

De afgelopen periode zijn er meerdere bronnen geweest die spreken over de integratie van een punch-hole camera. Inmiddels zijn er ook diverse CAD renders online verschenen, waarop exact te zien is hoe de nieuwe front-camera met Face ID eruit komt te zien. Op basis van alle reeds beschikbare informatie heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie product renders gemaakt voor LetsGoDigital van de vermeende Apple iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro design

De schermranden zijn smal en aan alle vier de zijdes symmetrisch. Dat geeft de telefoon een extra elegante uitstraling. In plaats van een brede zwarte inkeping kiest Apple ditmaal voor een tweetal ponsgaten waar zowel de front-camera als de sensoren voor Face ID in verwerkt worden. Het enkele gat biedt ruimte voor de FaceTime selfiecamera, het pilvormige gat dient voor gezichtsherkenningstechnologie.

Apple voorziet z’n topmodellen al sinds de iPhone X uit 2017 van een notch. Nu Apple de controversiële notch na 5 jaar vaarwel zegt, kijken velen uit naar het nieuwe design. Het zorgt ten slotte ook voor extra onderscheidend vermogen ten opzichte van alle reeds beschikbare iPhones. De iPhone 14 (Max) zal overigens nog wel over een ‘ouderwetse’ notch beschikken. Alleen de Pro modellen krijgen het nieuwe design.

Er gaan geluiden dat de volgend jaar verwachte iPhone 15 Pro over een enkele punch-hole camera zal beschikken. Tegen die tijd zou Apple de Face ID sensoren onder het scherm willen verwerken, met behulp van Samsung under-panel-camera technologie. Op den duur zal ook de camera onder de display verdwijnen. Zover is het echter nog niet. Bij de 14 Pro kiest het bedrijf duidelijk voor een tussenoplossing.

Apple is ook al geruime tijd bezig met een vingerafdruksensor die onder het scherm wordt geplaatst – zoals we inmiddels al jaren kennen van Android telefoons. De bekende Touch ID functionaliteit verdween toen Apple besloot om de home knop achterwege te laten bij de iPhone X. Sindsdien heeft het bedrijf zich gericht op 3D gezichtsdetectie. Bij de iPhone 14 Pro lijkt dit opnieuw de belangrijkste methode van ontgrendelen te worden. De under-display vingerafdrukscanner lijkt pas in 2023 z’n intrede te doen.



Aangaande de schermgrootte, de iPhone 14 Pro wordt opnieuw uitgerust met een 6,1” OLED scherm met een 120Hz refresh-rate (ook wel Pro Motion Display genoemd). Ook bij de grotere Pro Max blijft het 6,7” displayformaat ongewijzigd. Dat betekent dat de tweetal Pro modellen over hetzelfde beeldscherm formaat zullen beschikken als de tweetal basismodellen – dat is voor het eerst.

A16 Bionic SoC

Apple lijkt ditmaal nog een andere wijziging door te willen voeren om het verschil tussen de basis- en de Pro modellen te markeren. Voorheen heeft Apple er altijd voor gekozen om dezelfde chipset toe te passen bij alle vier de modellen. Zo is de gehele iPhone 13 serie voorzien van de A15 Bionic SoC. Dit jaar lijkt de Amerikaanse fabrikant er echter een andere strategie op los te laten.

Ming Chi Kuo meldt op Twitter dat alleen de iPhone 14 Pro (Max) wordt voorzien van de nieuwe en uiterst krachtige A16 Bionic chip. De niet-Pro modellen krijgen de reeds beschikbare A15-chip. Dat betekent dat de iPhone 14 (Max) minder krachtig worden dan de Pro-modellen. Desondanks behoort de A15 Bionic nog altijd tot de meest krachtige chipsets van dit moment. Het lijkt dan ook met name om een strategische beslissing te gaan. Op deze wijze komen de benamingen namelijk veel beter tot hun recht: Pro = extra krachtig en Max = extra groot.

Ook op het gebied van geheugen zullen er verschillen te constateren zijn. Voor alle vier de modellen gaat waarschijnlijk gelden dat er standaard 6GB RAM wordt ingebouwd. Echter, de Pro en Pro Max worden voorzien van het extra snelle LPDDR 5, terwijl de basismodellen het moeten stellen met LPDDR 4 geheugen. Er is overigens ook nog een kleine kans dat de Pro modellen ditmaal van 8GB RAM worden voorzien.

Apple zal verschillende geheugenvarianten aanbieden. Standaard wordt er 128GB opslagruimte ingebouwd. Daarnaast zal er een 256GB, een 512GB variant en een 1TB variant ter beschikking worden gesteld – net als bij de huidige topmodellen het geval is. Volgens sommige geruchten is er ditmaal ook een 2TB variant in de maak. Persoonlijk verwacht ik dit overigens niet – ten slotte is de 1TB variant al €580 duurder dan het basismodel. Nóg eens een extra terabyte zal de verkoopprijs ongetwijfeld ver boven de €2.000 laten uitkomen.

Vernieuwde triple-camera met 48MP beeldsensor

Niet alleen aan de voorzijde zullen de nodige veranderingen worden doorgevoerd, ook aan de achterzijde zijn een aantal duidelijke verschillen waarneembaar. We hebben het dan uiteraard over het camera design.

Hoewel de driehoekvormige lens-opstelling gelijk blijft, wordt het camerasysteem aanzienlijk groter en ook wat dikker dan voorheen. Dit duidt er tevens op dat Apple de iPhone 14 Pro (Max) zal voorzien van nieuwe camera sensoren en lenzen – die ongetwijfeld een nog betere beeldkwaliteit moeten bieden.

Er gaan al geruime tijd geruchten de ronde dat Apple haar nieuwe topmodellen zal voorzien van een 48 megapixel hoofdcamera. Dat zou een behoorlijke upgrade zijn ten opzichte van de 12MP camera die momenteel wordt toegepast.

Apple heeft de afgelopen jaren met name ingezet op het toepassen van grotere beeldsensoren, lichtsterke lenzen en software optimalisaties. Ditmaal lijkt ook de resolutie een grote sprong voorwaarts te maken. Vermoedelijk wordt hiertoe besloten om ook 8K video opnames mogelijk te maken. De huidige iPhone modellen ondersteunen 4K video @ 60fps. Veel concurrerende merken bieden inmiddels ook 8K video support.

Daarnaast zou de Amerikaanse fabrikant voor het eerst gebruik willen maken van pixel-binning technologie – waarbij de data van 4 pixels wordt gecombineerd tot 1 pixel. Zodoende kun je 12MP foto’s schieten met veel meer detail en minder ruis – waardoor deze technologie ook ideaal is bij het fotograferen in slechte lichtomstandigheden.

Aangaande de andere twee camera’s, vermoedelijk blijven de 12MP ultra-groothoekcamera en de 12MP telefoto camera gehandhaafd. Volgend jaar lijkt Apple de telefoto camera te willen vervangen voor een periscopische zoomcamera. Deze technologie zal echter nog niet in de iPhone 14 Pro terug te vinden zijn, hiervoor moeten we geduld hebben tot de iPhone 15 Pro (Max).

Vermoedelijk zal het zoombereik van de iPhone 14 Pro gelijk zijn aan z’n voorganger, wat neerkomt op 3x optische zoom en 9x digitale zoom. Zodoende kun je onderwerpen moeiteloos dichterbij halen, om vervolgens in volle scherpte vast te leggen.

Ook macrofotografie van 2cm afstand zal weer tot de mogelijkheden behoren. Deze functie werkt tevens bij het vastleggen van video opnames. De nachtmodus zal tevens beschikbaar zijn, ongeacht welke lens je prefereert.

Apple iOS 16

De iPhone 14 Pro krijgt nog krachtigere hardware, een vernieuwd design en een betere camera. Uiteraard zal ook de software vernieuwd worden. Het gaat om iOS 16 – als opvolger van het huidige iOS 15. Hoewel het nieuwe besturingssysteem nog niet officieel is geïntroduceerd door Apple, zijn er al wel verschillende geruchten geweest.

Apple lijkt voornemens te zijn om het toegangsscherm te updaten, waarbij onder andere het lettertype wordt aangepast. Ook de app iconen krijgen een nieuw uiterlijk – dat meer overeenkomt met macOS. Verder wordt verwacht dat Apple de notificaties zal vernieuwen met slimmere ‘Siri Reply Suggestions’ ook de interactieve widgets krijgen naar verwachting een upgrade.

Mogelijkerwijs wordt de iPhone 14 Pro ook voorzien van een Always-On Display – zoals het bedrijf reeds toepast bij de Apple Watch Series 7. Hierdoor kun je algemene info, zoals de tijd en datum, ook zien zonder dat je het toestel hoeft te ontgrendelen. Veel Android telefoons bieden deze feature al, het is echter wel een energieverslindende functie

Batterij & Snelladen

Dat brengt ons bij het volgende punt: de batterij. De huidige iPhone 13 Pro is voorzien van een 3.095 mAh accu – die aanzienlijk groter is dan de 2.815 mAh batterij van z’n voorganger. Hierdoor levert de 13 Pro een goede accuduur: tot 22 uur video afspelen en tot 20 uur video streamen. In de praktijk kun je bij gemiddeld gebruik zo’n anderhalve dag vooruit alvorens je de smartphone weer aan de oplader moet leggen.

Hoewel het Pro model over hetzelfde schermformaat en dezelfde accucapaciteit beschikt als het basismodel, levert dit toestel wel een betere accuduur dankzij de LTPO display technologie. De kans is groot dat de iPhone 14 Pro net zo’n lange batterijduur zal leveren.

Hopelijk wordt de laadsnelheid verhoogd. Het huidige Pro model wordt gekenmerkt door een maximale laadsnelheid van 20W. Samsung’s huidige topmodel, de Galaxy S22 Ultra, ondersteunt 45W snelladen wat een aanzienlijke upgrade is ten opzichte van z’n voorganger die 25W ondersteuning biedt.

Vermoedelijk zal Apple de laadsnelheid ook verhogen. Desondanks lijkt het om een kleinere sprong te gaan. Enige tijd geleden gingen er geruchten de ronde dat er een nieuwe 30W charger van Apple in de maak is, mogelijk dat deze bedoelt is voor de iPhone 14 Pro (Max).

De nieuwe iPhone modellen lijken overigens opnieuw over een Lightning aansluiting te beschikken – in plaats van USB Type-C, zoals veruit de meeste smartphone merken hanteren. Apple levert wel standaard een USB-C-naar-Lightning kabel mee in de verkoopdoos. Een oplader wordt echter niet standaard meegeleverd, deze dien je als losse accessoire te kopen.

Uiteraard zal ook draadloos opladen tot de mogelijkheden behoren. De huidige MagSafe oplader met magnetische aansluiting biedt ondersteuning voor 15W wireless charging. Deze accessoire is verkrijgbaar voor €45. Ook Qi-gecertifieerde wireless chargers zijn bruikbaar. Mocht je overigens voor draadloos opladen kiezen, je kunt de telefoonhoesjes van Apple gewoon laten zitten tijdens het opladen. Wel zo handig.

Apple iPhone 14 Pro kopen

Apple introduceert haar nieuwe iPhone line-up doorgaans in september. Er zijn vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat dit in 2022 zal veranderen. Er zal ongetwijfeld een grootst event worden georganiseerd om de nieuwe iPhone 14 serie te introduceren. Vermoedelijk gaat het om de eerste of tweede week van september. Doorgaans kiest Apple voor een introductie op dinsdag, waarna de pre-order periode de vrijdag erop van start gaat. De voorverkoop duurt doorgaans een week, waarna de officiële release plaatsvindt.

Uiteraard zal de iPhone 14 Pro in een reeks frisse kleuren worden uitgebracht. Details hieromtrent zijn echter nog schaars, hoewel er al geruime tijd wordt gesproken over een rose gold variant. Daarnaast ligt het voor de hand dat er ook een grijs en zilver model wordt uitgebracht. Vermoedelijk zal er daarnaast nog een vierde variant verschijnen. Op den duur zal er mogelijk ook nog een vijfde variant bijkomen – zo bracht Apple onlangs een Alphengroen iPhone 13 Pro uit.

Over de prijs is vooralsnog weinig informatie bekend. De afgelopen jaren is Apple erin geslaagd om de nieuwe modellen telkens voor dezelfde prijs in de markt te zetten. Zo kregen de iPhone 12 Pro en de iPhone 13 Pro beide een adviesprijs van €1.160. Hiervoor ontvang je het basismodel met 128GB geheugen. Daarnaast is er keuze uit 256GB en 512GB. Sinds de 13 Pro kun je ook kiezen voor 1TB aan geheugen.

Dit jaar worden er echter grotere upgrades verwacht – van een nieuw design tot aan een hogere resolutie hoofdcamera. Er is dan ook een reële kans dat dit z’n weerslag zal hebben op de verkoopprijs. Grote verschillen in de prijs verwachten we echter niet. De komende weken en maanden zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden aangaande de iPhone 14 serie, we houden de ontwikkelingen voor je in de gaten!

Note to publishers : The CAD-based renders of the Apple iPhone 14 Pro are created by graphic designer Parvez Khan – aka Technizo Concept. This product is not (yet) for sale. Apple is expected to introduce their new line-up in September 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.