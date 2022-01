iPhone 13 Pro kopen als los toestel of met abonnement Een 5G telefoon kopen waar je nog jaren mee vooruit kunt? Met de 6,1” Apple iPhone 13 Pro haal je een uiterst krachtige en veelzijdige telefoon in huis.

Toon pagina inhoud

Eind september 2021 gingen de iPhone 13 modellen in de verkoop. Er zijn vier modellen beschikbaar, een iPhone 13 mini, een basismodel en twee extra geavanceerde Pro modellen: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Alle vier de toestellen worden aangedreven door de uiterst krachtige A15 Bionic chip, die garant staat voor ongeëvenaarde prestaties. Daarnaast is de iPhone 13 Pro uitgerust met een vernieuwd display, een betere camera, een langere accuduur en nieuwe iOS 15 software.

Goedkoop is deze Apple telefoon helaas niet. Voor het instapmodel met 128GB geheugen is de adviesprijs vastgesteld op €1.160. Prijzen lopen op tot €1.740 voor het 1TB model. Er zijn in totaal vier geheugen-varianten beschikbaar: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB. Daarnaast is er keuze uit vier verschillende kleuren: Sierra Blue, Goud, Zilver en Grafiet.

Het geheugen is niet uitbreidbaar middels een geheugenkaart, dus wil je de iPhone 13 Pro kopen dan is het verstandig om vooraf een gedegen inschatting te maken hoeveel opslaggeheugen je verwacht nodig te hebben. Via het instellingen menu van je oude telefoon kun je eenvoudig nagaan over hoeveel opslaggeheugen je huidige toestel beschikt en hoeveel je daarvan in gebruik hebt.

iPhone 13 Pro prijs voor een los toestel

De 13 Pro is een erg populaire telefoon, daar komt bij dat Apple niet zo van de aanbiedingen is. Dat betekent dat je vandaag de dag nog altijd de volle prijs moet betalen – ook al is de nieuwe line-up inmiddels vier maanden verkrijgbaar. Dat is een duidelijk verschil met Android telefoons, die doorgaans snel in waarde dalen. Het grote voordeel hiervan is dat je oude iPhone ook meer waard blijft op de tweedehands markt.

Heb je nog een oude iPhone thuisliggen? Apple biedt ook een inruilservice, genaamd Apple Trade In. Door een iPhone 8 of nieuwer model in te leveren ontvang je €80 tot €715 korting op je nieuwe telefoon.

Het is niet alleen Apple die nog altijd de adviesprijs hanteert. Alle retailers, waaronder MediaMarkt, BCC, Coolblue, Wehkamp, Mobiel.nl en Belsimpel, hanteren dezelfde verkoopprijzen voor een sim-lockvrij los toestel:

• iPhone 13 Pro 128GB: €1.160

• iPhone 13 Pro 256GB: €1.270

• iPhone 13 Pro 512GB: €1.510

• iPhone 13 Pro 1TB: €1.740

iPhone 13 Pro kopen met abonnement

De beste methode om korting te krijgen op je nieuwe iPhone is door de telefoon met abonnement te kopen. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders bieden het toestel aan, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone.

Elke telecomprovider hanteert z’n eigen toestelprijs, de prijzen lopen behoorlijk uiteen maar het voordeel ten opzichte van een los toestel kan oplopen tot maar liefst €200. Onderstaand een overzicht van de toestelkosten per provider. De genoemde prijzen zijn geldig voor een iPhone 13 Pro met 128GB geheugen, voor een 1-jarig of 2-jarig abonnement. De lijst is samengesteld met behulp van Mobiel.nl, gerangschikt op prijs met de goedkoopste providers bovenaan.

• KPN : € 960

• T-Mobile : € 960

• Tele2 : € 996

• Vodafone : € 1.045

• HollandsNieuwe : € 1.080

Bij het samenstellen van een telefoonabonnement is het niet alleen van belang om te kijken hoeveel toestelkosten er in rekening worden gebracht. Ook de bel- en databundels worden door iedere provider zelf samengesteld. Je doet er daarom altijd verstandig aan om een online prijsvergelijkingswebsite te raadplegen. Zodoende kun je aan de hand van jouw persoonlijke bel- en internet verbruik bepalen welke provider de beste mogelijkheden en de scherpste prijs biedt.

Het wisselen van provider is overigens kosteloos, mits er geen sprake is van een lopend contract. De overstap wordt doorgaans geregeld door de partij bij wie je het nieuwe abonnement afsluit. Je kunt je huidige 06-nummer behouden, dit kun je bij de aanvraag aangeven. In de meeste gevallen wel zo makkelijk, want zo hoef je niet al je contacten op de hoogte te stellen van een nieuw telefoonnummer.

Specs en kenmerken

De iPhone 13 Pro behoort met z’n 6,06-inch display tot de compacte telefoonmodellen. Het toestel is goed met één hand te bedienen. Het OLED display met 2532×1170 pixel resolutie biedt een uitstekende kijkervaring. Bovendien zorgt de 120Hz refresh-rate voor een extra fijne scroll-ervaring. Ook tijdens het kijken van bewegende beelden komt de hoge verversingsfrequentie goed tot z’n recht.

De display wordt beschermt middels Ceramic Shield technologie. Ook is de telefoon IP68 gecertficieerd, wat inhoudt dat de iPhone 13 Pro zowel stof- als waterbestendig is. Hoewel het toestel nog altijd over een notch beschikt is deze zo’n 20% kleiner dan voorheen. Er is een 12MP selfie-camera voorhanden waarmee je ook 4K video’s kunt opnemen.

Er is een triple camera aanwezig op de achterzijde. Deze bestaat uit een 12MP hoofdcamera, 12MP ultra-groothoekcamera en een 12MP telefoto camera met 3x optische zoom. Dankzij de toepassing van sensor-shift OIS wordt de sensor gestabiliseerd in plaats van de lens – zodoende zien foto en video opnames er nog scherper uit, zelfs als de gebruiker niet zo’n vaste hand heeft. Ook de kwaliteit van avondopnames is aanzienlijk verbeterd.

De iPhone 13 Pro is uitgerust met een 3.095 mAh batterij. Deze levert een 1,5 uur langere accuduur dan z’n voorganger – bij gemiddeld gebruik. Opladen kan met een maximaal laadvermogen va 20W. Er wordt standaard een USB-C naar Lightning kabel meegeleverd, de oplader dien je echter als losse accessoire te kopen.