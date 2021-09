iPhone 13 basismodel met 2 camera’s Vanaf heden kun je de iPhone 13 kopen in 5 stijlvolle kleuren. Met vernieuwde dual-camera, krachtigere chip, nieuwe software en een langere accuduur.

Apple heeft haar nieuwe smartphone line-up voor 2021 aangekondigd. Er zijn vier nieuwe modellen onthuld: een basismodel, een iPhone 13 mini, een iPhone 13 Pro en het topmodel; de iPhone 13 Pro Max. De telefoons worden aangedreven door de nieuwe en uiterst krachtige A15 Bionic – de snelste chip ooit toegepast in een smartphone, zo wijzen de eerste benchmark test resultaten uit. Vanaf vandaag is het mogelijk om de nieuwe Apple iPhone modellen te bestellen via een pre-order.

De iPhone 13 volgt de één jaar oude iPhone 12 op. Het vernieuwde model is voorzien van een verbeterde dual camera, een snellere chipset, de nieuwste iOS versie en een grotere accu. Bovendien wordt het toestel in een reeks nieuwe kleuren uitgebracht.

iPhone 13 met vernieuwde dual-camera

Het displayformaat en de resolutie is gelijk gebleven aan vorig jaar. De smartphone is voorzien van een 6,1-inch Super Retina XDR display met een resolutie van 2532 x 1170 pixels. De helderheid is verhoogd naar 800 nits. Helaas is de verversingsfrequentie niet verhoogd, de twee Pro modellen ondersteunen wel 120Hz, bij het instapmodel is dit beperkt tot 60Hz. De strakke afgeplatte randen, die zo kenmerkend waren voor de 12-serie, zijn gehandhaafd.

Het vernieuwde TrueDepth-camerasysteem is kleiner vormgegeven, waardoor Apple ook de notch heeft kunnen verkleinen. De Face ID functionaliteit blijft gelukkig gewoon bestaan, ideaal om de smartphone middels geavanceerde gezichtsherkenning technologie te kunnen ontgrendelen.

Het nieuwe model beschikt over een aluminium behuizing en een IP68-rating, wat inhoudt dat de telefoon zowel stof- als waterbestendig is. Dankzij de toepassing van Ceramic Shield technologie is het toestel ook valbestendig.

Het dual camera-systeem is herzien, hoewel de resolutie gelijk is gebleven. Het gaat om een 12 megapixel groothoeklens (f/1.6) en een 12 megapixel ultragroothoeklens (f/2.0). De vernieuwde ultragroothoekcamera beschikt over grotere 1,7-µm pixels en optische beeldstabilisatie (OIS) met sensorverschuiving. Dankzij OIS met sensorverschuiving wordt niet de lens maar de sensor gestabiliseerd, wat soepelere en stabielere opnamen oplevert. Door de toepassing van grotere pixels kan de telefoon ook bij weinig licht detailrijke foto’s en video’s vastleggen.

Video’s kunnen in 4K resolutie @ 60fps worden vastgelegd. Daarnaast zorgt de Cinematic Filmmodus ervoor dat je video’s met een bokeh effect kunt opnemen. De focus kan zowel tijdens het filmen als daarna worden aangepast. Bovendien kunnen gebruikers in de Foto’s-app en iMovie voor iOS de mate van het bokeh-effect instellen.

Dankzij de A15 Bionic-chip kun je met de Filmmodus in Dolby Vision HDR filmen. Ook kun je HDR-video met Dolby Vision opnemen. Vereder zijn er ook nog nieuwe Fotografische stijlen beschikbaar, een soort slimme filters om je opnames mee te verrijken. Uiteraard blijven bestaande features zoals de Nachtmodus en Portretmodus ook bestaan. De 12MP TrueDepth front-camera is eveneens voorzien van verschillende nieuwe features, waaronder de Filmmodus, Fotografische stijlen en Slimme HDR.

A15 Bionic chip & Apple iOS 15

Het verschil tussen de A14 Bionic en A15 Bionic is minder groot dan dat de overstap van A13 naar A14 was. Dit komt mede doordat de A14 en A15 beide volgens het 5-nanometer procedé zijn gebakken. Desondanks biedt het nieuwe model opnieuw verbeterde prestaties, waarmee het de concurrentie een stap voor blijft.

De nieuwe 6-core CPU is beduidend efficiënter en sneller en de nieuwe 16-core Neural Engine kan maar liefst 15,8 biljoen bewerkingen per seconde verrichten. Hierdoor worden tevens verschillende nieuwe functies mogelijk gemaakt, waaronder Livetekst in de camera-app.

Uiteraard is de nieuwe iPhone ook inzetbaar om gebruik te maken van het 5G mobiele internet netwerk. Vanaf eind 2021 zal 5G een tweemaal zo groot bereik hebben, met ondersteuning door ruim 200 providers in 60 landen en regio’s wereldwijd – aldus Apple. Als je geen 5G snelheid nodig hebt zal de telefoon automatisch overschakelen naar 4G LTE. Dit wordt mogelijk gemaakt door de slimme databesparingsmodus, met als doel om op de batterij te besparen.

Zoals we gewend zijn van Apple is ook de software vernieuwd. iOS 15 wordt gekenmerkt door een groot aantal vernieuwingen. FaceTime-gesprekken komen natuurlijker over dankzij ruimtelijke audio en de nieuwe Portretmodus, nieuwe functies in Focus voorkomen dat je afgeleid raakt, de meldingen hebben een ander jasje gekregen en Livetekst maakt gebruik van on-device machine learning om tekst op foto’s te herkennen en stelt vervolgens acties voor.

Ook is de Apple Kaarten app geüpdate, waarbij je in 3D door de stad kunt rijden. Dankzij de AR-weergave weet je ook te voet precies welke kant je op moet. De Weer-app heeft nu schermvullende kaarten en een verbeterde grafische weergave. In Wallet kun je je huissleutels kwijt en er zijn nieuwe privacy-regelaars beschikbaar voor Siri en Mail.

Verbeterde batterijduur

De batterijduur is enorm verbeterd dankzij de A15 Bionic-chip, efficiëntere componenten, een grotere batterij en geoptimaliseerd energieverbruik. In de praktijk betekent dit dat de 3.240mAh batterij van de iPhone 13 het maar liefst 2,5 uur langer volhoudt dan de 2.815 mAh batterij van de iPhone 12 – aldus de fabrikant. Dat is zeker mooi meegenomen, temeer omdat de accuduur van de 12-serie door velen als matig wordt beoordeeld.

Opladen gaat even snel als voorheen, de telefoon is compatibel met een 20W adapter en kan draadloos worden opgeladen met MagSafe tot 15W. Sinds afgelopen jaar levert Apple geen oplader meer mee in de verkoopverpakking, deze dien je als losse accessoire aan te schaffen. Wel wordt er een USB-C naar Lightning kabel meegeleverd.

Apple iPhone 13 kopen

Apple’s nieuwe smartphones zijn vanaf vrijdag 17 september te bestellen als pre-order. Je kunt de nieuwe iPhone kopen in de kleuren roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en (Product) Red. Vanaf vrijdag 24 september is de telefoon leverbaar. De adviesprijzen zijn gelijk gebleven aan vorig jaar, wel is het geheugen verdubbeld. Apple hanteert de volgende prijzen:

• iPhone 13 128GB : € 910

• iPhone 13 256GB : € 1.030

• iPhone 13 512GB : € 1.260

Met de komst van de nieuwe toestellen heeft Apple de oude modellen in prijs verlaagd. De iPhone 12 is €100 goedkoper geworden. Daarvoor ontvang je de helft aan geheugen: 64GB in plaats van 128GB. Daarnaast mis je uiteraard alle nieuwe features, waaronder de A15 Bionic chip en iOS 15. Apple biedt ook de mogelijkheid om oude modellen in te ruilen, zo kun je korting krijgen op je nieuwe telefoon.