Apple iPad Air 2022 De nieuwe iPad Air is onder meer voorzien van de baanbrekende M1-chip, supersnel 5G en een nieuwe camera aan de voorkant met Middelpunt

Apple heeft tijdens een online evenement verschillende nieuwe producten aangekondigd. Naast een Mac Studio en Studio Display heeft de Amerikaanse fabrikant de iPhone SE 2022 aangekondigd. Gelijktijdig zijn er ook twee nieuwe groen-tinten uitgebracht van de populaire iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Tot slot is er een nieuwe iPad Air aangekondigd, met befaamde M1 chip, een vernieuwde front-camera met ultra-groothoeklens en 5G support.

Het gaat om de opvolger van de iPad Air 2020. Net als de iPad Pro modellen heeft Apple de Air voorzien van de krachtige M1 SoC. Ook is het de eerste iPad Air met 5G ondersteuning. Noemenswaardig is ook de vernieuwde front-camera met ultra-groothoeklens. Tijdens het voeren van videogesprekken komt de functie ‘Middelpunt’ goed van pas. Er wordt automatisch in- en uitgezoomd zodat de gebruiker continue scherp in beeld blijft. Ook als er tussentijds iemand in door het beeld loopt.

iPad Air 2022 model

De iPad Air wordt gekenmerkt door een handzaam formaat met een dunne en lichte behuizing. Dankzij de krachtige chipset is het een erg veelzijdige tablet, inzetbaar voor uiteenlopende omstandigheden. Denk aan studenten, maar ook gamers en content creators zullen uiterst creatief en productief te werk kunnen gaan op de nieuwe iPad.

De Apple iPad Air is uitgerust met een 10,9-inch Liquid Retina-display met 3,8 miljoen pixels en geavanceerde technologieën, waaronder een helderheid van 500 nits, een breed kleurengamma (P3), True Tone en een anti-reflectiecoating.

Het scherpe display zorgt er samen met de nieuwe horizontale stereospeakers voor dat de iPad Air ook ideaal inzetbaar is voor het kijken naar films. De vertrouwde Touch ID vingerafdruksensor is in de knop aan de bovenkant geïntegreerd. Ideaal om de tablet te ontgrendelen, maar ook voor het inloggen bij apps of om te betalen met Apple Pay.

Het 2022 model is tevens voorzien van een vernieuwde USB Type-C poort, die 2x hogere overdrachtssnelheden ondersteunt (10Gbps). Uiteraard is deze poort ook te gebruiken om USB-C accessoires aan te sluiten, zoals een camera, externe schijf of een beeldscherm met een resolutie van maximaal 6K. Bovendien staat de Air bekend om z’n vriendelijke prijskaartje, ten opzichte van de duurdere iPad Pro modellen.

Betaalbare iPad met krachtige M1 chip

De M1 chip zorgt voor een enorme boost in prestaties. De 8-core CPU is tot 60% sneller en de 8-core GPU levert tot 2x snellere grafische prestaties vergeleken met de vorige iPad. Samen met de CPU en GPU maakt de 16-core Neural Engine geavanceerde machine learning-features mogelijk. De iPad Air 2022 kan de zwaarste apps en workflows met gemak aan. Bovendien is deze processor enorm energiezuinig, waardoor de batterij de hele dag meegaat.

Velen zullen ook de 5G support kunnen waarderen. Er worden twee modellen uitgebracht, een WiFi only model en een WiFi + 5G model. Laatstgenoemde maakt het mogelijk om gebruik te maken van het snelle mobiele internet dat het 5G netwerk te bieden heeft. Ideaal als je de tablet ook geregeld buitenshuis wilt gebruiken. In Nederland is het 5G netwerk inmiddels op de meeste plekken beschikbaar. De iPad Air met 5G kan topsnelheden aan tot 3,5Gbps. Ook biedt de tablet ondersteuning voor WiFi 6 en eSIM.

De front-camera is vernieuwd. Voor het eerst is de iPad Air voorzien van een ultra-groothoeklens, waardoor de camera ook meerdere gebruikers scherp in beeld kunnen brengen. Ideaal tijdens het voeren van een videogesprek met meerdere vrienden en/of familieleden. Dankzij de functie Middelpunt wordt er automatisch uitgezoomd wanneer er meerdere personen bij komen zitten. Zo blijft iedereen scherp in beeld. Deze front-camera is tevens beschikbaar in de september geïntroduceerde iPad 2021.

Op de achterzijde is eveneens een 12 megapixel camera geplaatst. Deze is voorzien van een groothoeklens om haarscherpe foto’s en 4K video’s op te nemen. Ook het bewerken en delen van video opnames is met de nieuwe iPad een fluitje van een cent. De camera is tevens in staat om documenten te scannen en een prachtige AR-ervaring te leveren.

iPadOS 15 besturingssysteem

De nieuwe Apple tablet draait op het iPadOS 15 besturingssysteem met nieuwe features als Split View en Slide Over. De Notities-app is nu altijd te gebruiken dankzij de functie ‘Snelle notities’. Met SharePlay kan je tijdens een FaceTime-gesprek van alles delen met familie en vrienden – denk aan leuke foto’s of een van je geliefde songs.

Livetekst maakt gebruik van on-device machine learning om tekst op foto’s te herkennen en stelt vervolgens acties voor. Een foto van de voorkant van een winkel kan bijvoorbeeld een telefoonnummer bevatten. Je krijgt dan de optie te zien om dat nummer te bellen.

Met de release van iPadOS 15.4 en macOS 12.3 heb je dankzij Universal Control maar één muis en toetsenbord nodig om tegelijkertijd op je Mac en je iPad te werken – zonder dat je dit van tevoren hoeft in te stellen. Je kunt ook content van het ene device naar het andere verslepen. Handig als je op de iPad iets hebt getekend en je dit vervolgens in een Keynote-dia op de Mac wilt zetten.

Optionele accessoires

Apple heeft ook verschillende optionele accessoires aangekondigd. Met behulp van de Apple Pencil 2e generatie verandert de iPad Air in een digitaal notitieboek en schetsblok dat je overal mee naartoe kunt nemen. Apple Pencil kan draadloos worden opgeladen en gekoppeld en reageert razendsnel. Ermee schrijven voelt net zo prettig en natuurlijk aan als met pen en papier. De styluspen wordt aangeboden als optionele accessoire voor €135.

De nieuwe iPad Air is tevens compatibel met het zwevende Magic Keyboard met ingebouwde trackpad (€340), de compacte Smart Keyboard Folio (€200) en Smart Folio-covers (€90). De covers zijn verkrijgbaar in uiteenlopende kleuren die perfect passen bij de nieuwe kleuren van de tablet: zwart, wit, Electric Orange, Dark Cherry, English Lavender en marineblauw.

iPad Air kopen

De behuizing van iPad Air 2022 is vervaardigd uit 100% gerecycled aluminium. De nieuwe tablet is vanaf aankomende vrijdag 11 maart 2022 te bestellen als pre-order. De tablet wordt op vrijdag 18 maart officieel uitgebracht, vanaf dat moment zal het mobiele apparaat ook verkrijgbaar zijn in de winkel.

Apple heeft verschillende kleuren aangekondigd: spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en blauw. Het WiFi model is verkrijgbaar vanaf €700 (64GB) voor het WiFi+5G model is de vanaf prijs vastgesteld op € 870. Daarnaast is er nog een 256GB model beschikbaar voor een meerprijs van €170.

Studenten die de iPad Air kopen kunnen korting krijgen op de adviesprijs, dat geldt tevens voor de accessoires. Ook kun je besluiten om je oude iPad of iPhone in te ruilen, zodoende kun je korting krijgen op je nieuwe device.