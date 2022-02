iPhone SE 2022 een goedkope 5G telefoon Rond april 2022 zal Apple de iPhone SE 3 introduceren, een kleine krachtpatser. Het wordt de goedkoopste 5G telefoon die het bedrijf ooit heeft uitgebracht.

Nadat Apple de iPhone 13 serie heeft geïntroduceerd in september 2021, kijken veel fans vooruit naar wat komen gaat. Voordat de iPhone 14 serie wordt verwacht zal Apple eerst nog een andere smartphone uitbrengen: de iPhone SE 2022 – ook wel de iPhone SE 3 genoemd. Het gaat om de opvolger van de iPhone SE 2020, dat met z’n 4,7” LCD display en een adviesprijs van €490 bekend staat als goedkoopste en kleinste Apple telefoon. De 3de generatie wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.

De afgelopen periode heeft de iPhone SE 2022 meermaals het nieuws weten te behalen. Op basis van alle informatie die tot dusver bekend is heeft de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, voor LetsGoDigital een serie product afbeeldingen gemaakt van het verwachte budget model. Ook onderstaande video is door Jermaine vormgegeven.

iPhone SE 2022

Tussen de introductie van de iPhone SE (2016) en de SE 2 (2020) zat maar liefst 4 jaar. Apple besloot dan ook om het toestel van een volledig nieuw design te voorzien. Ditmaal zit er slechts 2 jaar tussen de 2de en 3de generatie. Zodoende worden er naar verwachting weinig design wijzigingen doorgevoerd.

Hoogstwaarschijnlijk wordt het nieuwe model opnieuw voorzien van een enkele camera op de achterzijde. De voorzijde zal worden gekenmerkt door brede schermranden. De bovenste schermrand biedt ruimte voor de selfiecamera en de receiver, terwijl de onderste schermrand een fysieke home knop met Touch ID herbergt.

Het kleine schermformaat blijft gehandhaafd. Ook de glazen achterzijde en de ronde hoeken zullen onveranderd blijven. Voor velen zal het design nogal achterhaald aanvoelen. Maar de nieuwe budget telefoon heeft wel twee andere troefkaarten in handen; 5G ondersteuning en de razendsnelle A15 Bionic.



5G ondersteuning en A15 Bionic processor

Eén van de belangrijkste toevoegingen voor de iPhone SE 2022 wordt 5G support. De iPhone 12 serie waren de eerste modellen van Apple met ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk. Met deze line-up wist Apple bijzonder goede verkoopresultaten te behalen, dat geldt overigens ook voor de nieuwe iPhone 13 serie. De SE 2022 wordt de goedkoopste 5G telefoon van Apple – goedkoper dan de ‘mini’. Dat zal de populariteit van dit model ongetwijfeld ten goede komen.

Verwacht wordt overigens dat Apple geen nieuwe ‘mini’ zal uitbrengen – de iPhone 13 mini is het laatste model. In plaats daarvan lijkt er een iPhone 14 Max in de planning te staan – die juist groter wordt dan het basismodel, maar minder geavanceerd als de Pro modellen.

Dat zou betekenen dat de iPhone SE 3 het enige kleine model is dat Apple in 2022 zal introduceren. Er wordt opnieuw gekozen voor een 4,7-inch Retina LCD display – of ook de HD resolutie blijft gehandhaafd is nog onbekend.

Apple zal ook een nieuwe chipset integreren. Deze kleine telefoon wordt een echte krachtpatser. Vermoedelijk wordt het 2022 model aangedreven door de A15 Bionic, die ook voor de iPhone 13 serie wordt toegepast. Dat is een enorm stap voorwaarts ten opzichte van de A13 Bionic die in het voorgaande model is ingezet.

Afgezien van een snellere processor wordt waarschijnlijk ook de opslagcapaciteit verhoogd. Waar het huidige model standaard over 64GB geheugen beschikt, lijkt Apple voornemens te zijn om de iPhone SE 2022 standaard van 128GB opslaggeheugen te voorzien – wat overeenkomt met de andere iPhone modellen. Volgens Apple-kenner Ming-Chi Kuo wordt er 4GB werkgeheugen ingebouwd.

Hoewel het nieuwe model hoogstwaarschijnlijk opnieuw wordt voorzien van een 12MP camera, zal de nieuwe processor ongetwijfeld een aantal nieuwe camera functies mogelijk maken. Denk aan een Night mode, Deep Fusion, Slimme HDR en Fotografische stijlen – één voor één functies die ook in de iPhone 13 te vinden zijn.

De nieuwe chip zal ongetwijfeld energiezuiniger zijn, maar 5G zal daarentegen meer vragen van de accu. Mogelijkerwijs besluit Apple om een iets grotere accu in te bouwen. Dat zou wel gewenst zijn, want de iPhone SE 2020 staat niet direct bekend om z’n fenomenale accuduur. Dit toestel beschikt over een 1.821 mAh batterij – dat het gemiddeld zo’n 10 uur volhoudt.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De iPhone SE 2020 (64GB) kreeg een adviesprijs van €490. Mogelijkerwijs wordt het nieuwe model voor hetzelfde bedrag in de markt. Het is echter ook mogelijk dat er toch een kleine prijsstijging zal plaatsvinden, als gevolg van de 5G ondersteuning – zoals destijds ook bij de iPhone 12 serie het geval was.

Verwacht wordt dat Apple de iPhone SE 2022 zal uitbrengen in twee nieuwe kleuren Sterrenlicht en Middernacht – beide kleuren debuteerde ten tijde van de iPhone 13 serie. Deze zullen het huidige witte en zwarte model vervangen. Daarnaast zal de Product RED variant vermoedelijk ook weer van de partij zijn.

Meerdere bronnen maken melding dat Apple rond maart / april een voorjaarsevenement zal inplannen. Tijdens dit event zal onder andere de iPhone SE 3 geïntroduceerd worden. Mogelijk verschijnt er ook nog een nieuwe iPad. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe telefoonmodel vanaf eind april / mei verkrijgbaar zal zijn.

Apple is overigens niet de enige fabrikant die in het tweede kwartaal van 2022 een relatief goedkoop 5G telefoonmodel in de markt zal zetten. De Google Pixel 6a wordt eind mei verwacht – samen met de Google Pixel Watch – dit wordt de eerste smartwatch van het merk, waarmee Google de strijd zal aangaan met de succesvolle Apple Watch Series 7.

Google lijkt niet alleen voornemens te zijn om de smartwatch markt te betreden. Het lijkt er sterk op dat het bedrijf ook werkt aan een Google Android tablet. Net als de smartwatch markt wordt ook de tablet markt gedomineerd door Apple. Google lijkt duidelijk een graantje mee te willen pikken van dit succes.

iPhone SE Plus 5G

Het lijkt overigens niet bij de iPhone SE 2022 te blijven, Apple werkt op de achtergrond aan nóg een SE model. Dat toestel krijgt volgens insiders wel een volledig re-design en zal al in 2023 arriveren. Displayanalist Ross Young meldt op Twitter dat dit model wordt voorzien van een 5,7” display. Volgens hem zal het aanstaande model overigens een andere modelnaam krijgen. Het zou gaan om de iPhone SE+ 5G. Vooralsnog zijn er geen andere bronnen die melding hebben gemaakt van deze modelnaam.

Apple heeft de Plus benaming in het verleden wel vaker toegepast, denk bijvoorbeeld aan de iPhone 8 Plus. Destijds werd de Plus benaming gebruikt voor smartphones met een relatief groot display. Het nieuwe model krijgt echter geen groter scherm.

Wat dat betreft klinkt het logischer dat het grotere model, dat in 2023 verwacht wordt, onder de naam iPhone SE Plus 5G in de markt gezet wordt – zodoende kunnen beide modellen ook zonder problemen naast elkaar gevoerd worden. Opvallend is verder het + symbool. Apple hanteert eigenlijk altijd het principe om de benaming voluit te schrijven – dit in tegenstelling tot Samsung. Hoe dan ook, de komende weken en maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent het nieuwe SE model.

Note to editors : The images in this publication are created by Jermaine Smit, aka Concept Creator for LetsGoDigital. The 3D renders are for illustrative purposes only. This product is not (yet) for sale. Apple is expected to release the iPhone SE 2022 in the spring of 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.