Google tablet met Android 12L OS Google lijkt voornemens te zijn om een nieuwe Android tablet te ontwikkelen, zo blijkt uit vacatures van het bedrijf. Wordt dit de vermeende Google Pixel tablet?

Google voelt zich steeds meer thuis als tech-fabrikant. De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro vinden gretig aftrek en worden geprezen om hun unieke uiterlijk. Ondertussen maakt het bedrijf zich op voor de introductie van verschillende nieuwe producten. Denk aan de Google Pixel Watch, dit wordt de allereerste smartwatch van het merk. Het slimme horloge wordt gelijktijdig met de Google Pixel 6a verwacht – eind mei 2022. Ook zit er een Google Pixel Fold / Pixel Notepad in de pijplijn – als eerste opvouwbare telefoon van het bedrijf.

Daarnaast wordt er al geruime tijd gesproken over een nieuwe tablet. Voor het gemak noemen we dit mobiele apparaat de Pixel tablet. De Amerikaanse fabrikant heeft reeds de nodige ervaring met tablets. Denk bijvoorbeeld aan ooit zo populaire Nexus tablets. In 2015 werd de laatste Google Android tablet aangekondigd, de Pixel C. Drie jaar later heeft het bedrijf ook nog een Pixel Slate uitgebracht, deze tablet draait echter op ChromeOS.

Vorig jaar september ontdekte LetsGoDigital dat het bedrijf een bijzondere Google Pixel tablet heeft gepatenteerd, met een full screen ontwerp en zeer dunne schermranden. De productafbeeldingen die in deze publicatie worden getoond zijn tevens gebaseerd op dit model en ontworpen door de Italiaanse grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn.

Google Android tablet in ontwikkeling?

Destijds waren er geen verdere aanwijzingen dat Google daadwerkelijk voornemens is om weer een nieuwe tablet uit te brengen. In de tussentijd zijn er echter een aantal dingen veranderd. Allereerst heeft Google bekend gemaakt te werken aan het nieuwe Android 12L besturingssysteem – bedoeld voor tablets en opvouwbare smartphones. Hier komen we later in deze publicatie nog uitgebreid op terug.

Er is namelijk nog een nieuwe ontwikkeling gaande. De Amerikaanse website 9to5Google heeft ontdekt dat het bedrijf meerdere vacatures online heeft gezet, voor een ‘Senior Engineering Manager, Android tablet app experience’ en een ‘Vice president en Director of Product management, Android tablets’.

In de advertentie van Google staat onder andere vermeld (vertaald naar het Nederlands): “Wij zijn van mening dat de toekomst van computers verschuift naar extra krachtige en capabelere tablets. We werken eraan om het volgende hoofdstuk van computergebruik en input te leveren door naadloze ondersteuning op al onze platforms te lanceren die nieuwe en betere manieren ontsluiten om productief en creatief te zijn.”

Een opvallende uitspraak voor een bedrijf dat enkele jaren geleden juist besloot om de tablet-markt vaarwel te zeggen. Toch is het zeker geen onlogische beslissing. Ten slotte weet concurrent Apple indrukwekkende verkoopresultaten te behalen met z’n iPad reeks. Dan heb je natuurlijk Microsoft nog, met z’n Surface tablets die op Windows draaien.

Van Samsung is inmiddels bekend dat er een geheel nieuwe Android tablet op komst is, die extra groot en extra krachtig is. De 14,6″ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra wordt volgende week al verwacht. Er zijn meer telefoonfabrikanten die op het punt om de tablet markt te betreden, zo is bekend dat er ook een Oppo tablet in ontwikkeling is. Vermoedelijk resulteert dit op den duur ook in een OnePlus Pad tablet.

Daar komt bij dat opvouwbare telefoons steeds populairder worden. Veel van deze toestellen vouwen uit tot een tablet-formaat waardoor een goed werkend besturingssysteem voor grote displays steeds relevanter wordt. Hier kan Google van profiteren, ten slotte blijft het Android OS het meest gebruikte mobiele besturingssysteem wereldwijd.

Dat de Amerikaanse zoekmachinegigant serieuze stappen wil zetten, niet alleen op het gebied van software, maar ook op het gebied van hardware blijkt uit de nieuwe vacatures die Google heeft openstaan.

Daar komt bij dat ComputerWorld afgelopen week opmerkte dat Google afgelopen jaar al is begonnen met het aanstellen van medewerkers voor het Android tablet project.

Specifieker, Rich Miner is sinds maart 2021 werkzaam als ‘Chief Technology Officer Android Tablets’. Dhr Miner is medeoprichter van het Android besturingssysteem, zijn kennis wordt nu ingezet voor het Android tablet project. Details hieromtrent blijven helaas onbekend, Miner is niet beschikbaar voor commentaar.

Duidelijk is wel dat Google meer aandacht wil gaan besteden aan Android tablets. Desondanks zijn er vooralsnog weinig concrete aanwijzingen omtrent een in ontwikkeling zijnde Google Pixel tablet – afgezien van het patent dat het bedrijf afgelopen jaar toegewezen kreeg. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een eventuele Google Android tablet nog enige tijd op zich zal laten wachten.

Android 12L OS voor grote display apparaten

Ongeacht hoe lang een nieuwe Google Android tablet nog op zich laat wachten, het Android 12L OS is duidelijk een stap in de goede richting.

Jarenlang heeft Google het principe ‘one size fits all’ toegepast. Hoewel Android goed werkt voor smartphones, is Google’s besturingssysteem nooit erg populair geweest voor apparaten met een groot scherm – zoals een tablet. Dit in tegenstelling tot de Apple iPad tablets. Afgelopen jaar deed Apple er nog een schepje bovenop door iPadOS te introduceren – dat is afgeleid van iOS.

Met Android 12L tracht Google nu een goed alternatief te kunnen bieden. De ‘L’ staat voor ‘Large’. Deze Android variant is dan ook speciaal ontworpen voor grote display apparaten – zoals tablets, maar ook opvouwbare telefoons.

Vooralsnog bevindt dit OS zich in een ontwikkelstadium. Desondanks heeft Google reeds te kennen gegeven dat Android 12L begin 2022 beschikbaar wordt gesteld voor het publiek. Velen verwachten dat dit rond april wordt.

Daarnaast heeft Google inmiddels z’n eigen Tensor SoC – die debuteerde in de Pixel 6 serie. Vorig jaar meldde Nikkei Asia dat Google voornemens is om deze chipset ook voor Chromebook laptops in te willen zetten. Als er daadwerkelijk een Google tablet in de pijplijn zit, dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat ook hier een Tensor chip voor wordt ingezet. Daarmee lijken de belangrijkste ingrediënten al voorhanden te zijn.

