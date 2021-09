Google Pixel tablet met Android 12 Google patenteert futuristische tablet met bezelless design. Renders tonen Pixel tablet met Android 12 OS, geïnspireerd op de nieuwe Pixel 6 smartphones.

Google is allang niet meer uitsluitend een zoekmachine. Het bedrijf produceert ook tal van tech-producten, denk aan de Google Pixel smartphones, de Nest speakers en camera’s en natuurlijk de Chromebook 2-in-1 laptops. Tot 2019 produceerde de Amerikaanse fabrikant ook tablets, de 12,3-inch Pixel Slate was het laatste model. Naderhand is de focus verlegd naar convertible laptops, die zowel het gemak van een laptop als een tablet bieden.

Een onlangs gepubliceerd patent van Google LLC toont aan dat de R&D afdeling zich destijds al bezig hield met bijzonder geavanceerde ontwerpen. Het bedrijf uit Mountain View heeft in Japan een bijzonder futuristisch ogende tablet gepatenteerd.

Het octrooi dateert uit maart 2019, maar werd pas op 28 juni 2021 goedgekeurd en vrijgegeven door de Japan Patent Office (JPO). Het betreft een design patent, waardoor de kenmerken en specs onbekend blijven. Wel heeft Google het device van alle kanten laten vastleggen.

De getoonde Google tablet heeft een full screen ontwerp met bijzonder dunne schermranden. Het apparaat heeft mooie afgeronde hoeken. Aan de achterzijde is de behuizing aan alle vier de zijdes afgerond, wat bijdraagt aan een goede handligging en een stijlvolle uitstraling.

De patentbeelden tonen helaas geen details omtrent de aansluitingen, knoppen en/of camera’s. Dat heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, er echter niet van weerhouden om het gepatenteerde design tot leven te brengen. Giuseppe heeft een serie 3D product renders gemaakt op basis van de patentbeelden van Google LLC.

Voor de kleur en materiaalkeuze heeft Giuseppe zich laten inspireren door de onlangs aangekondigde Google Pixel 6 smartphones. De tablet is ook voorzien van dezelfde kenmerkende power- en volumeknoppen – zoals in onderstaande render goed te zien is. Verder is de Google Pixel tablet uitgerust met een punch-hole camera, handig voor het voeren van een videogesprek of het maken van een selfie.

Uiteraard zijn er ook stereo speakers voorhanden, twee aan de bovenzijde en twee aan de onderzijde. Daarnaast is er aan de onderzijde een USB-C aansluiting in het design opgenomen, om het apparaat op te kunnen laden. Op de achterzijde is een rechthoekig vlak aangebracht, zoals ook in de patentbeelden te zien is. Hierbinnen is het kenmerkende Google logo geplaatst.

Als besturingssysteem is gekozen voor Android 12. De Google Pixel 6 serie, die dit najaar wordt uitgebracht, worden de eerste smartphones die draaien op het nieuwe Android 12 OS.

Uiteraard zou Google ook kunnen kiezen voor het Chrome OS, dat gebruikt wordt voor de 2-in-1 laptops van het bedrijf. De laatste tablet van Google, de Pixel Slate was tevens een Chrome OS tablet. Daarvoor draaiden de tablets van Google wel op het Android OS, denk aan de Pixel C uit 2015 of de Nexus 9 uit 2014.

Er zijn overigens geen aanwijzingen dat Google daadwerkelijk voornemens is om een nieuwe Pixel tablet uit te brengen. Maar wie weet wat de toekomst ons brengt. Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachtingen dat het Android OS in de toekomst beter compatibel gemaakt zal worden voor grote schermen.

Tot op heden is Apple hier beduidend beter in met haar iOS systeem, mede daarom dat iPad tablets zo enorm populair zijn. Terwijl de Android tablet markt de afgelopen jaren drastisch is teruggelopen. Toch zal Google een steeds grotere druk voelen om Android beter te laten functioneren op een groot scherm. Want met de komst van opvouwbare smartphones wordt de behoefte steeds groter om een besturingssysteem te hebben die zowel goed werkt op kleine displays als grote schermen.

Samsung heeft vanaf de eerste Galaxy Fold intensief samengewerkt met Google, om een zo’n goed mogelijke gebruikerservaring te creëren. Inmiddels zijn we aanbeland bij de 3de generatie opvouwbare telefoons, bij de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 is het schalen van apps al beduidend beter dan voorheen.

Google werkt zelf ook aan een opvouwbare smartphone, er wordt al geruime tijd gesproken over de Google Pixel Fold. Mogelijk dat Google tijdens het launch event van de Pixel 6 (Pro) smartphones een eerste preview van dit device zal geven. De Pixel Fold wordt echter niet meer in 2021 verwacht. Google’s eerste vouwtelefoon zal naar verluidt over een 7,6-inch flexibel scherm beschikken en op het Android 12 OS draaien

Je mag er vanuit gaan dat Google voor de Pixel Fold ook een aantal nieuwe en unieke software features zal ontwerpen, die door de tijd heen vermoedelijk ook weer op andere opvouwbare smartphones terug te vinden zullen zijn.

Of deze ontwikkelingen er in de toekomst ook voor gaan zorgen dat fabrikanten weer meer tablets zullen gaan uitbrengen is echter alles behalve zeker. Ten slotte zullen opvouwbare telefoons / oprolbare telefoons deze functie uitermate goed kunnen vervullen. Voor het grotere werk zullen laptops populair blijven.

Download official documentation: Google tablet.

Note to editors : The product images shown in this publication are created by in-house designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The presented 3D renders are for illustrative purposes only, this product is not for sale. Feel free to use the images on your own website, YouTube and/or social media channel, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.