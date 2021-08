Google Pixel 5a 5G smartphone Google heeft de Pixel 5a officieel aangekondigd. Deze 5G smartphone is het goedkope broertje van de Pixel 5 met een groter scherm en een grotere batterij.

Eerder deze maand onthulde Google uit het niets de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro smartphones, die deze herfst op de markt zullen verschijnen. Voordat deze nieuwe topmodellen worden uitgebracht lanceert de zoekmachinegigant eerst nog de Google Pixel 5A. Dit is het goedkope broertje van de Pixel 5 en de opvolger van de Pixel 4a. Het nieuwe model heeft een groter formaat scherm en beschikt over de grootste batterij die ooit is toegepast in een Pixel telefoon.

De Google Pixel 5a met 5G zal vanaf 26 augustus verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten en Japan. Het blijft vooralsnog onbekend of en wanneer de smartphone wordt uitgebracht in Europa. In Nederland zal het toestel naar alle waarschijnlijkheid niet worden verkocht, in buurland Duitsland daarentegen kun je wel alle recente Google Pixel smartphone modellen kopen.

Google Pixel 5a met groot scherm en grote batterij

De Pixel 5a is uitgerust met een 6,34-inch OLED display met een Full HD+ resolutie en een 20:9 beeldschermverhouding. Het is het grootste scherm ooit toegepast door Google. Ter vergelijking, de Pixel 5 beschikt over een 6” scherm en de Pixel 4a heeft een 5,8” display, alleen de Pixel 4 XL is voorzien van een enigszins vergelijkbaar 6,3” display. In de linker bovenhoek is een gaatje in het scherm gemaakt voor de selfiecamera, deze herbergt een 8 megapixel beeldsensor.

De nieuwste Google smartphone wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765G 5G chipset met 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Deze SoC beschikt over een geïntegreerde 5G modem, waardoor je in combinatie met een 5G abonnement ook kunt genieten van alle voordelen die het 5G netwerk te bieden heeft.

Aangaande de prestaties, de Pixel 5a wordt aangedreven door exact dezelfde chipset als de Pixel 5. Wel wordt er 2GB minder werkgeheugen ingebouwd (6GB ipv 8GB). Desondanks zal deze combinatie garant staan voor snelle en stabiele prestaties.

Waterbestendige smartphone met dubbele camera

De Google Pixel 5a is uitgerust met een dubbele camera, ook deze is vergelijkbaar met die van de duurdere Pixel 5. Het gaat om een 12 megapixel dual-pixel groothoek camera en een 16 megapixel ultragroothoek camera. Google staat bekend om veel softwareoptimalisaties door te voeren, wat de beeldkwaliteit ten goede komt.

Er is een speciale ‘Portrait Light’ functie voorhanden voor het maken van mooi belichte portretfoto’s en de ‘Night Sight met astrofotografie’ functie biedt uitkomst in de avonduren als je de maan en sterren in volle glorie wilt vastleggen. Ook op videogebied is de 5a verbeterd, mede dankzij de nieuwe ‘Cinematic Pan’ functie die bijdraagt aan extra stabiele en vloeiende video-opnames.

Het toestel wordt bovendien voorzien van een IP67-rating, wat inhoudt dat de Pixel 5a gedurende 30 minuten tot maximaal 1 meter diepte onderwater gehouden kan worden. Verder is het toestel uitgerust met stereo speakers en een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Aan de onderzijde vindt je tevens de USB-C aansluiting om de smartphone op te kunnen laden.

De 4.680 mAh batterij is de grootste accu ooit toegepast in een Pixel telefoon. Door de grotere batterij is het toestel ook iets zwaarder. De Pixel 5a weegt 183 gram. Ter vergelijking, de Pixel 5 heeft een 4.080 mAh batterij en weegt 151 gram. Verder biedt de smartphone ondersteuning voor Fast Charge technologie, hoewel Google geen laadsnelheden heeft gespecificeerd. Verwacht hier dan ook niet teveel van, de Pixel 5 ondersteunt slechts 18W bedraad en 12W draadloos opladen, vermoedelijk zal dat ook gelden voor de 5a. De later dit jaar verwachte Pixel 6 zal naar verwachting 33W snelladen ondersteunen – tegen die tijd wortd er echter geen oplader mee meegeleverd, hierover later in deze publicatie meer.

De achterzijde is gemaakt van kunststof. Het toestel heeft een zwarte afwerking met een bosgroene ondertoon en een olijfgroene aan-/uitknop. Gelijktijdig heeft Google ook vier cases uitgebracht voor de Pixel 5a. De hoesjes bestaan voor 75% uit gerecycled plastic en zijn verkrijgbaar in vier kleuren: Black Moss (donkergroen/zwart), Maybe Moon (groen/grijs), Likely Lime (limoen groen) and Partially Pink (lichtroze).

Pixel 5a wordt laatste Google smartphone met oplader

Tijdens de product introductie bekend dat de Pixel 5a de laatste Google smartphone wordt die met oplader wordt geleverd. Oftewel, bij de later dit jaar verwachte Pixel 6 smartphones hoef je geen oplader meer te verwachten in de verkoopverpakking.

Daarmee zal Google het voorbeeld volgen van Apple, Samsung en Nokia. De Chinese bedrijven gaan vooralsnog (gelukkig) niet mee met deze nieuwe trend. Het tegengaan van eWaste wordt als belangrijkste drijfveer genoemd voor het weglaten van de oplader.

Van alle genoemde fabrikanten is Nokia echter de enige die zich ook daadwerkelijk inzet om bij te dragen aan een beter milieu – koop je bijvoorbeeld een Nokia oplader dan wordt de volledige opbrengst aan een goed doel geschonken. In Nederland is Clear Rivers uitgekozen, een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet om plastic afval uit internationale waterwegen te verwijderen.