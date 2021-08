Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro 5G smartphones Google kondigt eerste details aan van Pixel 6 serie met Android 12 en een geheel nieuwe Google Tensor SoC. Het Pro model krijgt 4x optische zoom.

Al maanden kijken Android fans uit naar de nieuwe Google Pixel smartphones die later dit jaar verwacht worden. Het worden de eerste toestellen die uit de doos draaien op het Android 12 besturingssysteem, waarvan de publieke beta download alweer enige tijd beschikbaar is. Google heeft dit jaar wat extra’s in petto, de 2021 modellen zullen namelijk niet alleen voorzien worden van de nieuwste software, maar ook van een gehele nieuwe chipset die door Google zelf is ontworpen, custom-made voor de Pixel devices.

Deze informatie werd door de fabrikant vrijgegeven in een serie recente Tweets waarin het bedrijf de Google Pixel 6 serie officieel heeft aangekondigd – althans het gaat meer om een vooraankondiging, een preview van wat je deze herfst mag verwachten. Gelijktijdig werd namelijk ook onthuld dat het om twee modellen zal gaan, die beide in het najaar van 2021 worden uitgebracht; de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro

Het is overigens voor het eerst dat Google gebruik zal maken van de Pro benaming, het gaat om de opvolger van de Pixel 5 XL.

Google Pixel 6 (Pro) beschikbare kleuren

Via Twitter werd ook het vernieuwde design onthuld, dat reeds in mei dit jaar al uitlekte. Het worden de eerste smartphones van het merk met een tri-color streepjes design. Velen zijn gecharmeerd van het vernieuwde ontwerp, dat een beetje retro aandoet. Wat je er ook van het nieuwe design mag vinden, het geeft de Pixel 6 smartphones in ieder geval een uniek karakter, waarmee ze zich weten te onderscheiden van de massa.

Zowel de Google Pixel 6 als de 6 Pro wordt uitgebracht in drie kleuren. Het basismodel zal verkrijgbaar zijn in de volgende kleurencombinaties: donkergrijs/lichtgrijs, zilver/geel en roze/lichtrood. Dit model wordt voorzien van een mat aluminium frame. Het Pro model krijgt een lichtkleurig polished aluminium frame en wordt uitgebracht in de kleurencombinaties donkergrijs/lichtgrijs, wit/lichtgrijs en lichtgeel/oranje.

Ongeacht welke variant je prefereert, het horizontaal vormgegeven camerasysteem krijgt standaard een zwarte kleur. Je kunt beide modellen overigens makkelijk uit elkaar houden door te kijken naar de ruimte boven de camerabies. Meer ruimte = de Google Pixel 6 Pro.

Ook over de camera heeft Google de eerste details gedeeld. De Pixel 6 wordt voorzien van een groothoek en een ultragroothoekcamera. De Pixel 6 Pro krijgt een derde camera met een telefoto lens en 4x optische zoom. Deze nieuwe cameracombinatie moet in combinatie met de nieuwe SoC tot een fenomenale beeldkwaliteit leiden.

Eerste smartphones met Google Tensor SoC

Aangaande de chipset, het gaat om de Google Tensor chip. Een geheel nieuwe System on a Chip (SoC) ontwikkelt door Google voor de Pixel 6 serie. Tensor zal Google’s meest krachtige Artificial Intelligence (AI) en Machine Leaning (ML) functies ondersteunen – zoals we nog nooit eerder hebben gezien.

Ook zal de Google Tensor SoC een vernieuwde ervaring bieden op het gebied van de camera en spraak herkenning. Daarbij mag je significante verbeteringen verwachten als het gaat om voice commands, vertalingen, ondertitelingen en dictaten, aldus de fabrikant.

Ook op het gebied van hardware security zal de Google Pixel 6 serie een grote stap voorwaarts maken. De Pixel 6 wordt gebouwd met de meeste lagen van beveiliging ooit toegepast in een smartphone.

Gelijktijdig met de reeks Twitter berichten zette Rick Osterloh, Senior Vice President van Google Devices & Services, een blogpost online waarin meer details werden gedeeld over de richting die Google in de toekomst wil varen.

Nadat de eerste Pixel smartphone werd uitgebracht in 2016 heeft Google zich gericht op het ontwikkelingen van functies die bijdragen aan een slimmere telefoon, zoals HDR+ en Night Sight – waarbij reeds gebruik werd gemaakt van AI-technologieën om softwarematig de beeldkwaliteit te verbeteren. Naderhand hebben spraakherkenningsmodellen geholpen om Google Recorder te bouwen, die audioclips kan opnemen, transcriberen en zoeken mogelijk maakt.

Artificial Intelligence heeft de toekomst, zo vervolgt Google haar blogpost. Het probleem hierbij is dat ze tegen computerbeperkingen zijn aangelopen, waardoor het bedrijf haar missie niet volledig kon nastreven. Zodoende is Google een technologieplatform gaan bouwen voor mobiele apparaten, dankzij de volledig nieuw ontwikkeling SoC is het bedrijf nu in staat om de meest innovatieve AI en ML functies ooit naar haar Pixel smartphones te brengen. Tot dusver de officiële informatie van Google.

Google Pixel 6 Pro 5G smartphone met afgerond scherm en zoomcamera

Hoewel veel specificaties nog niet officieel zijn bevestigd, zijn er al wel veel specs online verschenen. De Google Pixel 6 Pro krijgt naar verluidt een 6,7-inch afgerond AMOLED scherm. Het wordt de grootste Pixel tot nu toe en de eerste met een curved display. Ook nieuw, er wordt een in-display vingerafdruksensor geïntegreerd waardoor je het toestel eenvoudig kunt ontgrendelen door je vinger op het scherm te leggen. Het basismodel krijgt een kleiner display, namelijk 6,4-inch.

Naast de nieuwe telefoto camera lijkt Google ook een Spectral/Flicker sensor te integreren in haar Pro model. Deze sensor detecteert de flikkersnelheid -bijvoorbeeld bij LCD schermen en LED verlichting- waarna de belichting van de camera automatisch wordt aangepast om ongewenste streepvorming tegen te gaan.

Daarnaast lijkt Google aan een functie te werken die het mogelijk maakt om onscherpe beelden middels kunstmatige intelligentie om te toveren tot scherpe opnames. Denk aan een kind dat beweegt, of een huisdier. Niet alle onderwerpen zijn even goed in het stilzitten voor de camera, Google lijkt hier nu een softwarematige oplossing voor gevonden te hebben.

Over de resolutie van de front-camera is vooralsnog geen informatie bekend. Wel valt uit de vrijgegeven afbeeldingen op te maken dat beide modellen voorzien worden van een punch-hole selfiecamera. Enige tijd geleden legde Google nog een technisch patent vast voor een Pixel smartphone met under-screen camera. Hiervoor zullen we echter nog wat langer geduld moeten hebben, mogelijk dat deze volgend jaar z’n debuut zal maken in de Google Pixel 7 serie.

Verder wordt de Pixel 6 Pro uitgerust met dual stereo speakers, waarvan er één aan de bovenzijde en één aan de onderzijde wordt geïntegreerd. Het simkaartslot wordt verplaatst naar de linkerzijde van het toestel. Ook zal de smartphone ondersteuning bieden voor draadloos opladen.

Download: Wallpaper 1 – Wallpaper 2 – Wallpaper 3 – Wallpaper 4 – Wallpaper 5 – Wallpaper 6

Download: Wallpaper 7 – Wallpaper 8 – Wallpaper 9 – Wallpaper 10 – Wallpaper 11 – Wallpaper 12

Download Google Pixel 6 wallpapers en achtergronden

Kort na de onthulling van Google wist de Amerikaanse website 9to5Google een reeks officiële wallpapers voor de Pixel 6 serie te bemachtigen. Het gaat in totaal om 12 achtergronden die allemaal in dezelfde soort tekenstijl zijn vormgegeven. De afbeeldingen zijn onder te verdelen in twee thema’s. Het eerste thema is eten en drinken – van een fruitschaal tot een ijshoorntje en een glas drinken. Daarnaast zullen er een serie persoonsgerichte wallpapers worden vrijgegeven, denk aan een muzikant, een tennisser en een fotograaf. Een leuk detail, Google weet bij alle wallpapers op slimme wijze de punch-hole selfiecamera te maskeren.

Afgezien van het ontwerp onthullen de wallpapers ook een ander detail, namelijk de display resolutie. De 6,7″ Pixel 6 Pro krijgt een schermresolutie van 1440×3120, bij de 6,4″ Pixel 6 gaat het om een Full HD+ display (1080×2400 pixels).

Over de prijs van de nieuwe Google smartphones is vooralsnog geen informatie bekend. Daarnaast is het nog onduidelijk of de nieuwe Pixel telefoons ook in Nederland worden uitgebracht, bij voorgaande modellen was dat namelijk niet het geval. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat de nieuwe toestellen in buurland Duitsland worden uitgebracht. Daarnaast zullen de smartphones in Nederland ongetwijfeld worden aangeboden via de grijze import, via BelSimpel en Mobiel.nl.