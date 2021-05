Google Pixel smartphone met under-screen camera Google patent omschrijft tot in detail hoe de Amerikaanse zoekmachinegigant een under-screen camera wil implementeren in toekomstige Pixel smartphones.

Smartphone fabrikanten hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op het verkleinen van de schermranden, om zodoende een prachtig edge-to-edge display te creëren. Dit brengt echter de nodige uitdagingen met zich mee, met name doordat er te weinig ruimte overblijft om de front-camera en sensoren in de schermrand te verwerken. Momenteel wordt er veel gebruik gemaakt van een punch-hole camerasysteem, waarbij een klein gaatje in het scherm wordt gemaakt om de selfiecamera te kunnen herbergen.

De volgende stap is de under-screen camera, zoals ZTE reeds heeft geïmplementeerd bij de Axon 20. Verwacht wordt dat meerdere telefoonfabrikanten dit jaar hun eerste smartphone met camera onder het scherm zullen uitbrengen, denk bijvoorbeeld aan Samsung, Xiaomi en Oppo. Desalniettemin is deze nieuwe technologie nog niet zo makkelijk toe te passen, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Hier heeft Google wat ingenieus op bedacht, zo blijkt uit een nieuw patent.

Google smartphone met under-display selfie camera

Halverwege september 2020 heeft Google LLC een octrooi aangevraagd bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De 23-pagina tellende documentatie getiteld ‘Full-screen display with sub-display camera’ werd op 6 mei 2021 vrijgegeven en omschrijft een Google Pixel smartphone met een front-camera die onder het scherm is verwerkt.

Het betreft een Google smartphone met een OLED display paneel. De front-camera wordt onder het scherm geplaatst. Om dit mogelijk te maken wordt er een extra displaypaneel geïntegreerd, hiervoor wordt tevens een OLED paneel met dezelfde pixeldichtheid ingezet.

Het is overigens niet voor het eerst dat we rapporteren over het integreren van een sub-display, ter ondersteuning van de under-screen camera technologie. Begin dit jaar legde Samsung een soortgelijk octrooi vast. Google wil dit tweede scherm echter op een andere wijze integreren.

De camera sensor en lens worden onder het scherm geplaatst. Recht tegenover de camera wordt het tweede scherm geplaatst, deze bevindt zich onder het hoofdscherm. Tussen de camera en het hulpdisplay wordt een prisma of spiegel geplaatst – zoals in bovenstaande patentafbeelding geïllustreerd wordt.

Indien de camera niet in gebruik is, wordt de content die wordt weergegeven op het tweede scherm via de prisma gereflecteerd op het hoofddisplay. Zodra de camera geactiveerd wordt draait de prisma op zo’n wijze dat binnenkomend licht kan worden opgevangen, om kwalitatieve foto en video opnames te kunnen maken. De optische module wordt afgeschermd middels een venster dat zo’n 2 á 3mm groot is, aldus de documentatie.

Het kleine hulpdisplay bevat ook een drietal sensoren. Het type sensor kan nader bepaald worden, denk aan een omgevingssensor, een proximity sensor en/of een IR sensor. Laatstgenoemde kan gebruikt worden om 3D gezichtsdetectie mogelijk te maken.

Bij de Google Pixel 5 werd Face Unlock achterwege gelaten, om plaats te maken voor een vingerafdruksensor. Desondanks werd destijds aangegeven dat Face Unlock misschien nog wel zal terugkeren in toekomstige modellen.

Google Pixel 7 mogelijk eerste model met camera onder het scherm

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer de eerste Google smartphone met under-display camera zal worden aangekondigd. Even werd er vanuit gegaan dat de Google Pixel 6 (Pro), die in de tweede helft van 2021 verwacht wordt, over zo’n nieuw type selfiecamera zal beschikken.

Onlangs verschenen echter de eerste product renders van dit toestel online, waarop een punch-hole camerasysteem te zien is. Mogelijkerwijs betekent dit dat we geduld moeten hebben tot 2022 wanneer de Google Pixel 7 serie geïntroduceerd wordt.

Er bestaat echter nog een optie. In december vorig jaar rapporteerde display analist Ross Young via Twitter dat Google in de tweede helft van 2021 haar eerste opvouwbare smartphone zal presenteren. Details omtrent dit toestel zijn nog bijzonder schaars, maar wellicht ziet Google kans om haar vouwtelefoon te voorzien van deze nieuwe cameratechnologie. Net zoals verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 ook over een under-display camera zal beschikken, deze opvouwbare telefoon wordt rond augustus 2021 verwacht. Het lijkt in ieder geval niet zozeer de vraag te zijn of Google een under-screen camera smartphone zal lanceren, maar wanneer…

Bekijk hier de documentatie van de Google smartphone met under-screen camera.

