VPN providers en abonnementen in Nederland Wat is het voordeel van een VPN verbinding, welke providers zijn er actief in Nederland en wat houdt een VPN abonnement precies in? Je leest het hier.

Het gebruik van VPN (Virtual Private Network) is de afgelopen jaren sterk toegenomen, ook onder particulieren. Bijna 1 op de 4 Nederlanders maakt inmiddels gebruik van VPN. Met behulp van een beveiligde VPN verbinding kun je je op het internet begeven, zonder dat je activiteiten worden gevolgd. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat jouw internet activiteit wordt omgeleid via een server die versleuteling toepast. Hierdoor blijven jouw online handelingen volledig anoniem.

Aangezien we veel persoonlijke gegevens opslaan op onze mobiele telefoon, laptop en soortgelijke apparaten die met het internet verbonden zijn, is het belangrijk om de veiligheid in acht te nemen. VPN-diensten kunnen hierbij helpen. Je internetdata is dan minder makkelijk te traceren en te gebruiken door online marketingbedrijven, overheden en hackers. Aangaande hackers blijft het overigens wel belangrijk om ook een anti-virus programma te installeren, die specifiek tegen malware en spyware optreedt.

De manier waarop je gebruik maakt van het internet verandert niet. Zo kun je eenvoudig via VPN Formule 1 kijken of bijvoorbeeld je bankzaken regelen middels internet bankieren. Het grote voordeel is, doordat de verbinding versleuteld en beveiligd is heb je meer privacy en meer internetvrijheid. Je IP adres en locatie zijn niet langer zichtbaar voor anderen.

VPN-providers in Nederland

Er zijn meerdere VPN providers actief in Nederland, bekende aanbieders zijn SurfShark, NordVPN en CyberGhost. Deze providers bieden verschillende abonnementen aan, met ieder z’n eigen tarief. Sommige providers bieden ook gratis VPN aan. Hier zitten echter ook nadelen aan. Doorgaans worden er bij gratis VPN verbindingen meer advertenties getoond, ook loop je meer risico dat je surfgegevens toch getraceerd en verkocht worden.

Abonnementen zijn doorgaans af te sluiten voor een periode van een maand, een half jaar, een jaar of direct voor 24 maanden. Bij de uitgebreidere pakketten is doorgaans antivirusbescherming inbegrepen. Ook wordt je identiteit dan beter beschermt. Vaak kun je voor de dienst een gratis proefperiode starten, om het eerst eens rustig uit te kunnen proberen. Zo zit je nog nergens aan vast. Ook worden er dikwijls aantrekkelijke aanbiedingen samengesteld, waarbij je een hoge korting kunt ontvangen.

Kosten VPN-abonnement

De kosten voor een VPN abonnement zijn afhankelijk van de diensten die je afneemt en de provider die je kiest. Als voorbeeld nemen we SurfShark , deze behoort tot de meest betaalbare VPN providers in Nederland, die veilige diensten levert. Op het moment van schrijven heeft het bedrijf een aantrekkelijke actie lopen, waarbij de kortingen oplopen tot maar liefst 82%. Om een idee te krijgen van de prijzen, een Starter abonnement kost momenteel €2 per maand, hier zit een adblocker en cookiepop-up blocker bij inbegrepen.

Voor €2,70 per maand ontvang je ook antivirus- en identiteitsbescherming. Ben je op zoek naar optimale bescherming, dan kun je voor €4 per maand kiezen voor het SurfShark One+ abonnement. Dan wordt ook automatisch al jouw data verwijderd uit bedrijfsdatabases en websites waar je mensen op kunt zoeken. Let wel, de genoemde prijzen zijn geldig bij een 2-jarig abonnement. Desondanks, veel hoeft een VPN abonnement niet te kosten.