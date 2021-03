Hoe veilig zijn gratis VPN apps nu echt? Een gratis VPN verbinding is uiteraard goedkoper, maar er zitten ook nadelen aan. Met name op het gebied van privacybescherming en de snelheid.

Gratis VPN’s zijn overal te vinden en snel en gemakkelijk te gebruiken. Ze lijken verleidelijk: het kost geen geld, het installeren en configureren is een fluitje van een cent en ze bieden veel mogelijkheden. Maar wat veel gebruikers niet realiseren, is dat zij vaak zelf het product zijn. Een groot deel van de VPN-apps is onvoorzichtig met de persoonlijke gegevens van klanten.

Gebruikers willen graag een VPN-app om met meer privacy te surfen, toch gaan veel gratis aanbieders niet goed om met de privacygevoelige gegevens. Uit een onderzoek van Proprivacy blijkt dat veertig procent zelfs onvoorzichtig is met de gegevens van hun gebruikers. De apps gaven geen IPv4-adres af, waren niet functioneel of lekten gegevens uit via IPv6, of via WebRTC.

Nadelen van een gratis VPN

Dan zijn de verdienmodellen nog niet eens besproken: veel gratis aanbieders verdienen aan hun diensten door persoonlijke gegevens van gebruikers te verkopen. Ook houden ze bij wat hun gebruikers precies doen en verkopen deze data door aan marketingbedrijven. Met het opgehaalde geld kunnen de aangeboden servers worden betaald en uiteraard blijft er nog wat aan de strijkstok hangen.

Wie wel eens een VPN of een proxy heeft gebruikt, weet dat het echte IP-adres van de gebruiker verborgen wordt. De gebruiker maakt verbinding met bijvoorbeeld het buitenland en krijgt dan tijdelijk het IP-adres uit het buitenland. Daardoor lijkt het voor de website of dienst waarmee wordt verbonden net alsof de gebruiker uit het buitenland komt.

Dat is tenminste de bedoeling. In de praktijk blijkt dat veel gratis aanbieders die anonimiteit helemaal niet kunnen garanderen. De gebruiker is dan niet optimaal beschermd en de echte locatie en het oorspronkelijke IP-adres wordt dan gelekt. Daardoor is de gebruiker niet echt anoniem.

Niet alle gratis VPN-aanbieders hebben kwaad in de zin. Sommige aanbieders zijn gewoon legitiem en betrouwbaar. Helaas hebben zij anderen nadelen: ze knijpen de snelheid van de verbinding af, of werken met een datalimiet of beperkte bandbreedte. Zo proberen ze gebruikers te verleiden om toch de betaalde variant van de dienst te gebruiken.

Bedenk dat gratis VPN’s nooit zouden kunnen bestaan als ze dezelfde functionaliteiten en beveiliging zouden bieden als betaalde VPN’s. Bij een gratis VPN is de gebruiker meestal het product. Gratis aanbieders tonen dan ook vaak advertenties. Klikt de gebruiker erop, dan verdient de aanbieder geld. En dan is het maar de vraag welke gegevens worden meegestuurd.

Betaalde VPN gebruiken

Het is een beter idee een betaalde VPN te gebruiken. Betaalde aanbieders gaan doorgaans voorzichtiger om met de persoonsgegevens van hun gebruikers, bieden echte anonimiteit, versleutelen data en tonen geen hinderlijke advertenties. Een VPN is al te gebruiken vanaf een paar euro per maand. Daarnaast houden goede aanbieders geen logs bij: ze houden dus niet bij wat de gebruiker precies doet op de verbinding.

De meeste aanbieders van betaalde VPN’s bieden een mogelijkheid de verbinding eerst op proef te gebruiken. De klant kan dan 30 dagen proberen of de aanbieder aan zijn of haar wensen voldoet. Daarna kan men kiezen voor een betaald abonnement.