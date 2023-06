Online events worden steeds populairder Zakelijke evenementen vinden steeds vaker online plaats. Erg doeltreffend. Je kunt directe feedback ontvangen en tegelijkertijd tijd en kosten besparen.

Veel bedrijven organiseren periodiek een zakelijk evenement of bedrijfsfeest. Zo’n event is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Bovendien kan een evenement helpen om het imago van een merk of bedrijf op te bouwen. Steeds vaker vinden dergelijke events online plaats. Het werkt efficiënter en een ander bijkomend voordeel is; klanten en medewerkers hoeven niet de deur uit om het evenement bij te wonen, waardoor tijd en geld bespaart kan worden. Maar hoe organiseer je een online event? Daarover lees je meer in deze publicatie.

Om een succesvol evenement te organiseren is een hoop voorbereiding nodig. Een event online organiseren heeft als voordeel dat je niet hoeft na te denken over de grootte, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de locatie. Ten slotte vindt alles online plaats. Zodoende kun je ook vraagstukken over de catering en andere voorzieningen overslaan. Desondanks valt er nog genoeg te plannen, want net als bij reguliere zakelijke evenementen draait het ook bij online events om de beleving, de verbinding en de interactie.

Stel daarom eerst de doelstelling vast; wat wil je met het event bereiken? Afhankelijk van de doelstelling kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om sprekers uit te nodigen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om in plaats van een regulier digitaal event te kiezen voor een virtueel event – wat doorgaans voor een extra spraakmakendere beleving zorgt.

Net zo belangrijk zijn vragen als; wat is het budget dat je eraan kunt besteden en welke doelgroep wil je aanspreken? Gaat het om een evenement waarbij je klanten wilt overtuigen van jouw producten en/of diensten of wil je jouw medewerkers weer trots maken op het bedrijf. Ook de datum waarop het evenement plaatsvindt moet zorgvuldig worden gekozen.

Online evenement organiseren met behulp van event management software

Daarnaast dien je jezelf de vraag te stellen of het bedrijf voornemens is om vaker events te organiseren. In zo’n geval kan event management software namelijk goed van pas komen. Met dergelijke software kun je niet alleen het online event zelf opzetten, je kunt er ook aankondigingen mee versturen en interactie mogelijkheden mee creëren.

Bovendien helpt event management software om feedback te verzamelen, waardoor het event meetbaar wordt. Zodoende kun je achteraf beter bepalen of je jouw doelstelling(en) hebt behaald. Ook kun je op deze wijze achterhalen hoe jouw medewerkers/klanten het event hebben ervaren.

Daarnaast stellen dergelijke software applicaties de gebruiker in staat om vervolg events aan te maken voor een geselecteerd aantal gebruikers. Handig als je bijvoorbeeld met meerdere sessies werkt en afhankelijk hiervan verschillende vervolg trajecten wilt opzetten.