Nederlandse TV kijken in het buitenland Wil je ook in het buitenland jouw favoriete Nederlandse TV programma’s en series blijven kijken? Met deze tips en trucks wordt het mogelijk.

Ga je binnenkort op vakantie of op zakenreis? Heel leuk, maar je wilt jouw favoriete TV programma of serie natuurlijk niet missen. Helaas komen veel vakantiegangers er in het buitenland pas achter dat ze geen Nederlandse TV kunnen kijken. Dit komt doordat uitzendrechten veelal geografisch worden bepaald. Maar niet getreurd, want met deze tips en trucks kun je zelfs in het buitenland Nederlandse TV kijken.

Dankzij het internet is het tegenwoordig mogelijk om zonder schotel of kabel naar Nederlandse TV te kijken in het buitenland. TV kijken via internet wordt dan ook steeds populairder. Je kunt programma’s streamen op je smartphone, maar bijvoorbeeld ook op een tablet, laptop, Chromecast of smart TV.

In het buitenland Nederlandse TV kijken

Naast een goed werkende internetverbinding dien je over de juiste app of website te beschikken. Er zijn verschillende mogelijkheden om in het buitenland TV te kijken via het internet. Zo zijn er abonnementen beschikbaar, die speciaal zijn toegespitst op online TV kijken.

Op zoek naar een compleet concept? Via aanbieder NLZIET kun je alle zenders bekijken: NPO, RTL en KIJK (SBS, Veronica en Net5). NLZIET heeft momenteel ook een aantrekkelijke zomeraanbieding lopen, waarbij je voor 2 maanden TV kijken slechts €4,95 betaald – daarna €7,95. Het abonnement is op elk moment opzegbaar.

Hoe het werkt? Na het afsluiten van een TV abonnement hoef je alleen nog de bijbehorende app te downloaden, waarna deze in heel de EU te gebruiken is. Alle TV programma’s zijn live te bekijken. Heb je een programma gemist of wil je een serie vooruitkijken? Ook dat is mogelijk via de app van NLZIET. Zowel Android als iOS apparaten worden ondersteunt. Via de laptop kun je gebruik maken van je internet browser.

Geen extra kosten

Binnen de EU worden er sinds 2018 geen extra kosten meer in rekening gebracht voor roaming. Zodoende kun je tegen dezelfde condities gebruik maken van je mobiele internet netwerk, als in Nederland. TV kijken via internet kan overigens niet alleen via het mobiele netwerk, maar ook via WiFi. Veel campings en accommodaties bieden (gratis) WiFi mogelijkheden.

Een andere fijne bijkomstigheid, je kunt op twee apparaten tegelijkertijd TV kijken. Zo kan jouw zoon of dochter z’n smartphone gebruiken, terwijl jullie via de laptop televisie kunnen kijken.