Google Android 12 Beta beschikbaar voor download

Tijdens de Google I/O 2021 conferentie heeft de Amerikaanse zoekmachinegigant verschillende nieuwe diensten en services aangekondigd. Zo werd onder andere bekend dat Google en Samsung samenwerken aan een nieuwe Wear OS x Tizen OS, voor toekomstige Samsung Galaxy smartwatches. Ook werd er informatie verschaft aangaande Google Photos, Android Auto Remote evenals nieuwe Chrome functionaliteiten. Zoals al werd verwacht werd ook de eerste publieke beta van Android 12 beschikbaar gesteld.

Sinds februari heeft Google al verschillende Developer Preview updates beschikbaar gesteld, voor app ontwikkelaars. Vanaf heden is de publieke Android 12 Beta beschikbaar gesteld voor download. Intern wordt dit besturingssysteem ook wel ‘Snow Cone’ genoemd. Voorheen werd deze snoepjes benaming ook in de commerciële naam verwerkt, denk aan Android 9 Pie. Sinds Android 10 is dit echter niet meer het geval.

Android 12 met vernieuwde interface

De interface is geheel vernieuwd en nog verder te personaliseren, met herontworpen widgets en een vernieuwde notificatiebalk. De kleuren worden op stijlvolle wijze automatisch aangepast, aan de hand van de content / achtergrond die getoond wordt.

De knoppen en andere elementen, zoals de volumeregelaars, zijn groter en ronder vormgegeven dan voorheen. Ook worden animaties vloeiender weergegeven. Binnen het instellingenmenu zijn er ook extra knoppen toegevoegd voor Google Pay en Home Controls. Het Android 12 OS is niet alleen gebruikersvriendelijker dan Android 11, er zijn ook verschillende prestatieoptimalisaties doorgevoerd die niet alleen de snelheid, maar ook de batterijduur ten goede komt.

Google heeft bij het nieuwe 2021 besturingssysteem ook uitgebreid aandacht besteed aan de privacy. Via het Privé Dashboard krijgt de gebruiker inzicht in welke apps toegang hebben tot welke gegevens, zo wordt inzichtelijk gemaakt welke apps toegang hebben tot de microfoon, de camera en/of je locatie. Ook is het mogelijk om afgegeven machtigingen eenvoudig te wijzigen.

Google Car Key app

Verder zijn er nieuwe Google Assistent functies toegevoegd. Ook is het voortaan mogelijk om een Android TV te bedienen via de smartphone. Ten slotte heeft Google de Car Key app aangekondigd, waarmee het mogelijk is om je auto te vergrendelen/ontgrendelen. Via de app is het zelfs mogelijk van je auto te starten. De applicatie zal in eerste instantie beschikbaar worden gesteld voor Google Pixel smartphones en geselecteerde Samsung Galaxy smartphones.

Google Android 12 is vanaf heden te downloaden. Wil je weten of jouw smartphone ook compatibel is met de beta versie? Kijk dan hier. Uiteraard kan Google de komende maanden nog functies wijzigingen, verwijderen en/of toevoegen, alvorens de final versie beschikbaar wordt gesteld in het najaar van 2021.

Nederlandse gebruikers die Android 12 downloaden op een Pixel 4a 5G of een Pixel 5 smartphone kunnen vanaf heden ook gebruik maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk, dat inmiddels in een groot deel van Nederland beschikbaar is.

Met dank aan Claudia Rahanmetan van AndroidWorld voor het aanleveren van de Android 12 printscreens.