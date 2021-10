Is e-mail marketing ook iets voor jouw bedrijf? E-mail kan een erg waardevolle marketing tool zijn. Maar hoe zet je een email marketing systeem op en welke voordelen kun je ermee behalen?

Als bedrijf wil je dat potentiële klanten eenvoudig de weg naar jouw producten en diensten weten te vinden. Er zijn tal van bewezen marketingstrategieën die jou hierin kunnen ondersteunen. Een zeer effectieve manier van direct marketing is e-mail marketing. Per mail kun je eenvoudig en snel jouw boodschap direct aan de ontvanger overbrengen. In deze publicatie lees je meer over het opzetten van een e-mail marketing systeem en welke voordelen je ermee kunt behalen.

Email marketing wordt door veel bedrijven succesvol toegepast. Niet alleen door grote multinationals, ook kleinere organisaties hebben er baat bij om effectief te kunnen communiceren met hun klanten. Via de mail kun je eenvoudig een nieuwsbrief of wekelijkse folder versturen. Ook kun je klanten laten weten dat er nog een product in de winkelwagen ligt. Het versturen van een verjaardag felicitatie kan ook prima per mail, waarbij je al dan niet een kortingscoupon meestuurt aan de jarige.

Email marketing software pakket

Doordat het om geautomatiseerde berichten gaat heb je er relatief weinig omkijken naar. Uiteraard is het wel belangrijk om eerst een goed email marketing systeem op te zetten. Eenmaal opgezet kun je hier direct van profiteren. Desondanks is dit waar veel bedrijven afhaken, want het klinkt ingewikkeld en kostbaar. Toch is het niet nodig om een duur marketingbureau in te huren.

Online zijn er verschillende aanbieders te vinden die een gebruiksvriendelijk e-mail marketing platform aanbieden. Veel aanbieders bieden de mogelijkheid om gratis in te schrijven of een gratis proefperiode, waardoor je op je gemak kennis kunt maken met de software. Vervolgens kun je uit meerdere pakketten kiezen, met variërende abonnementskosten van zo’n €10 tot €120 per maand – geheel afgestemd op het aantal functies en mailtjes die je maandelijks verwacht te versturen.

Minstens zo belangrijk als het e-mail systeem, is de support die je krijgt. Mocht er een keer iets mis gaan met de mailtjes, dan wil je direct ondersteuning kunnen ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan klanten die klagen dat de mail in de spamfolder terecht komt of een mailtje dat dubbel is verzonden. Ook is het handig als je tussentijds feedback krijgt over de behaalde resultaten en tips hoe je het de volgende keer nog beter kunt aanpakken. Eén van de aanbieders die bekend staat om de snelle support is Flexmail.be.

Heb je nog geen ervaring met e-mail marketing, begin dan niet te groot. Doe eerst wat kennis op. Doorgaans bieden de softwarepakketten uitgebreide mogelijkheden, om de mailtjes zo effectief mogelijk op te stellen en te versturen naar een specifieke doelgroep. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een enquête per mail te verzenden. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Verschillende onafhankelijke studies hebben aangetoond dat email marketing tot wel 40x zo effectief kan zijn als social media marketing. Het is daarom ook voor jouw bedrijf zeker de moeite waard om hier eens dieper in te duiken.