Samsung Galaxy telefoons krijgen 4 jaar beveiligingsupdates Samsung telefoons ontvangen vanaf heden 4 jaar lang beveiligingsupdates, die maandelijks of per kwartaal worden uitgerold - afhankelijk van het model.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft haar updatebeleid vernieuwd, vanaf heden zullen alle Samsung Galaxy smartphones ten minste 4 jaar kunnen rekenen op beveiligingsupdates. Dit geldt voor alle Samsung telefoons vanaf 2019, denk aan de high-end Galaxy S en Note serie, maar ook de mid-range en budget A-serie en M-serie. Ook de XCover en Tab-serie devices krijgen te maken met hetzelfde updatebeleid. 4 jaar beveiligingsupdates, dat is een jaar langer dan de meeste concurrenten aanbieden.

Enkele maanden geleden maakte de Zuid-Koreaanse fabrikant ook al bekend ten minste 3 jaar Android OS updates aan te bieden. Door de langere ondersteuning blijft je telefoon langer up-to-date en voorzien van de nieuwste functies en beveiligingsfeatures. Het enige smartphone bedrijf dat een nog beter sofware updatebeleid voert is Apple.

Met name Chinese fabrikanten besteden minder aandacht aan updates, het lijkt dan ook met name een strategische beslissing van Samsung te zijn. Chinese smartphones worden in toenemende mate afgezet in Nederland. Hier hebben andere gevestigde fabrikanten, zoals Samsung, last van. Op het gebied van specs weet Samsung het doorgaans niet te winnen, maar deze update-garantie zal veel consumenten een gerust gevoel geven om straks bij het kopen van een volgend toestel toch weer voor een vertrouwde Galaxy telefoon te kiezen.

Samsung Galaxy smartphones beter beschermt dankzij frequente updates

De uitgebreide ondersteuning voor beveiligingsupdates zal op een maandelijkse en kwartaalbasis worden uitgerold. De high-end modellen mogen maandelijks een update verwachten, terwijl de goedkope modellen elk kwartaal een update zullen krijgen. Op de website van Samsung staat een volledig overzicht met alle Galaxy modellen en de bijbehorende update frequentie.

In het persbericht vermeldt Samsung: Als een van de weinige bedrijven die de eigen producten, software en services zowel ontwerpt als ontwikkelt, kan Samsung op het gebied van beveiliging verder gaan dan anderen. Van de eerste ontwikkelfase tot het moment dat een product uit de roulatie gaat, is veiligheid een topprioriteit. Door die aanpak is het mogelijk om persoonlijke informatie real-time te beschermen en zo nodig preventief te reageren op de steeds geavanceerdere mobiele bedreigingen.

In het afgelopen decennium heeft Samsung aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het stroomlijnen van regelmatige beveiligingsupdates. Dankzij intensieve samenwerking met OS- en chipsetpartners, evenals met meer dan 200 providers wereldwijd, ontvangen miljarden Galaxy toestellen tijdig beveiligingsupdates. De volgende Samsung telefoon modellen ontvangen gegarandeerd 4 jaar beveiligingsupdates:

Beveiligingsupdates voor Samsung smartphones

• Galaxy Z-serie opvouwbare smartphones: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

• Galaxy S-serie: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

• Galaxy Note-serie: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

• Galaxy A-serie: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

• Galaxy M-serie: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

• Galaxy XCover-serie: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

• Galaxy Tab-serie: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+