Samsung voegt Galaxy M21 toe aan M-Serie 2020 Samsung introduceert de Galaxy M21, een goedkope telefoon met een uiterst krachtige batterij, een kleurrijk AMOLED display en een drievoudige camera.

Toon pagina inhoud

Samsung Nederland heeft een nieuwe budget telefoon aangekondigd binnen de M-serie. De modellen binnen deze serie staan bekend om hun grote capaciteit batterij, daar is de nieuwe Samsung Galaxy M21 geen uitzondering op. Samsung voorziet haar nieuwe smartphone van een 6.000 mAh batterij waarmee je zonder problemen 24 uur non-stop gebruik kunt maken van je telefoon. Ondanks de lage prijs is de M21 voorzien van een AMOLED display, wat bijdraagt aan een extra kleurrijk en contrastrijk beeldscherm.

Consumenten kunnen de Galaxy M21 kopen voor een adviesprijs van €220. De smartphone is per direct verkrijgbaar in Nederland in de kleuren zwart en blauw.

Nieuwste Samsung smartphone in M-Serie

De nieuwe Galaxy smartphone wordt uitgerust met een 6,4-inch AMOLED scherm met een Full HD+ resolutie. Het is een zogenaamd Infinity-U display, oftewel er is een U-vormige inkeping bovenin het scherm gemaakt voor de selfie-camera. Deze is voorzien van een 20 megapixel beeldsensor en een ingebouwde flitser. Dankzij de vele camerastanden kun je prachtige portretfoto’s maken met deze Samsung telefoon.

De Samsung M21 is aan de achterkant uitgerust met een drievoudige camera. De hoofdcamera is een 48 megapixel groothoekcamera. De tweede camera beschikt over een 8 megapixel sensor met een 123˚ ultragroothoeklens. Tot slot zorgt de 5 megapixel dieptecamera met Live Focus voor prachtige scherptediepte in (portret)foto’s.

Onder de motorkap bevindt zich een octa-core Samsung Exynos 9611 processor met 4GB RAM geheugen en 64GB opslaggeheugen. De AI-aangedreven Game Booster zorgt voor extra stabiliteit en minder stroomverbruik, ideaal zo kun je ongestoord gamen en video’s streamen. Dankzij de grote batterij met een capaciteit van 6.000 mAh zijn zorgen over een snel leeglopende batterij verledentijd. Ook wordt snelladen ondersteunt met een maximaal laadvermogen van 15 Watt.

Om de M21 te beschermen, zijn er diverse vergrendelingsopties. Zo kun je kiezen uit de vingerafdrukscanner, gezichtsdetectie en natuurlijk de traditionele pin- en patroonoptie. De Android smartphone weegt 188 gram en is 159×75.1×8,9mm groot.

Samsung Galaxy M21 kopen

De nieuwe M-serie smartphone van Samsung is per direct in Nederland beschikbaar in de kleuren zwart en blauw voor een verkoopadviesprijs van € 220. De Galaxy M21 is exclusief verkrijgbaar bij de Samsung e-store, Bol en Coolblue.