Samsung Galaxy M21 budget telefoon met grote batterij Met de Galaxy M21 introduceert Samsung een goedkope telefoon met een 6.000 mAh accu. De budget smartphone is uitgerust met een drievoudige camera.

Samsung heeft stilletjes een nieuwe M-serie smartphone geïntroduceerd. Binnen deze Galaxy serie vind je goedkope telefoonmodellen met een grote accu. De nieuwe Samsung Galaxy M21 is hierop geen uitzondering, het is de eerste mobiele telefoon van Samsung met een uiterst krachtige 6.000 mAh batterij. Met deze smartphone kun je dan ook gerust een dag of twee á drie vooruit, alvorens je het toestel weer aan de oplader moet leggen.

Ook nieuw voor deze budget telefoon is de toepassing van een OLED-display . Samsung heeft de Galaxy M21 uitgerust met een 6,4-inch Full HD+ display. Normaliter worden goedkope telefoonmodellen voorzien van een LCD-scherm. Een (AM)OLED scherm levert mooiere kleuren en contrasten met diepere zwart/wit tinten. Een OLED scherm is ook energiezuiniger en heeft een grotere kijkhoek. Door de hogere kostprijs wordt dit type scherm echter niet vaak toegepast bij budget modellen, het valt dan ook te prijzen dat Samsung de M21 voorziet van een OLED display.

Samsung Galaxy M21 met drievoudige camera

Deze Galaxy telefoon beschikt over een kleine inkeping bovenin het scherm waar een 20 megapixel beeldsensor achter schuilgaat. Aan de achterzijde is de M21 uitgerust met een drievoudige camera. De bovenste camera is een 5 megapixel dieptecamera. In het midden is de 48 megapixel groothoekcamera geplaatst en ten slotte beschikt de derde camera over een 8 megapixel sensor met een 123˚ ultragroothoeklens.

Met de Galaxy M21 kun je ook prachtige ‘Live Focus’ foto’s maken, waarbij de achtergrond vervaagt waardoor het onderwerp op de voorgrond er nog beter uitspringt. Daarnaast is er een nacht mode ingebouwd en een zogenaamde Pro-mode, waarbij je zelf de camera-instellingen kunt wijzigen. Video’s maakt de Samsung smartphone in 4K resolutie @ 60fps. Daarnaast zijn er functies ingebouwd zoals het maken van slow-motion (vertraagd) en Hyperlapse (versneld) video’s.

De vingerafdrukscanner is overigens ook op de achterzijde te vinden. Daarnaast beschikt deze goedkope telefoon ook nog over Fast Face Unlock, oftewel een gezichtsdetectie feature. Met de Samsung M21 heb je dus genoeg keuze om de telefoon te ontgrendelen. Vanzelfsprekend kun je ook kiezen voor de traditionele pin of patroon optie.

De Galaxy M21 beschikt over een kunststof behuizing. Het toestel draait op het nieuwste Android 10 besturingssysteem in combinatie met de One UI 2.1 interface van Samsung. In het hart is een octa-core Samsung Exynos 9611 processor geplaatst, die gebakken is volgens het 10nm procedé.

Er worden twee geheugenvarianten uitgebracht. Het goedkope model beschikt over 4GB RAM / 64GB opslaggeheugen. Daarnaast is er keuze uit een 6GB RAM / 128GB model. Het geheugen is tevens uitbreidbaar middels een geheugenkaartje tot 512GB.

Voor het opladen kan er gebruik worden gemaakt van de USB-C oplader, die een laadvermogen heeft van 15W. Vorig jaar werd de 15W oplader nog meegeleverd met Samsung’s topmodel, de Galaxy S10. Met deze snellader kun je de smartphone relatief snel opladen.

Wanneer kun je de Galaxy M21 telefoon kopen en tegen welke prijs?

In India begint de verkoop op 23 maart 2020. Daar kun je de Samsung Galaxy M21 kopen voor een vanaf prijs van omgerekend slechts €160. Daarmee is de prijs in India met €20 verhoogd, ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy M20 die in januari 2019 werd geïntroduceerd. Het nieuwe model is verkrijgbaar in twee kleuren: Midnight Blue (blauw) en Raven Black (zwart).

De Galaxy M20 is ook in Nederland uitgebracht, er is dan ook een reële kans dat je dit nieuwe mobieltje straks ook gewoon in ons land kunt kopen. De M20 werd voor €220 in de markt gezet en kun je nog altijd kopen via de website van Samsung voor €200. Waarschijnlijk zal de M21 in Nederland een adviesprijs krijgen van zo’n €250, voor een los toestel zonder abonnement.