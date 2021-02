Galaxy S21 functies komen naar andere Samsung telefoons Samsung rolt One UI 3.1 update uit, op basis van Android 11, naar Samsung Galaxy S20 en Note 20 serie, evenals Galaxy Z opvouwbare smartphones.

Toon pagina inhoud

Dankzij One UI 3.1 kon Samsung de Galaxy S21 serie voorzien van tal van camera-innovaties, om eenvoudig hoge kwaliteit foto’s en video’s te maken. Ook werden er tal van creatieve functies toegevoegd. Met de upgrade naar andere high-end Samsung telefoons worden deze features nu voor veel meer Galaxy gebruikers toegankelijk.

Galaxy S21 camera features nu beschikbaar op andere Samsung telefoons

Met de verbeterde functie Single Take mis je geen moment. Met één klik op de knop leg je een veelheid aan stilstaande en bewegende beelden vast. Aan jou vervolgens de keuze welke je het meest geslaagd vindt.

One UI 3.1 introduceert ook de nieuwe tool Object eraser. Zonder tijdrovende bewerking perfectioneer je je beeld in no-time. Met de intelligente foto-edit functie verwijder je wat je niet wilt zien uit de foto. Tik simpelweg op het gebied dat je wilt aanpassen en, voilà, het wordt automatisch geselecteerd en verwijderd.

De vernieuwde interface biedt ook een verbeterde touch autofocus en auto-exposure controller, waarmee je de focus en helderheid van je foto’s makkelijk verbetert. Met een simpele swipe naar links of rechts op het scherm pas je het beeld aan en klik je pas als je helemaal tevreden bent.

One UI 3.1 introduceert ook de nieuwe functie Multi Mic Recording. Zo neem je tegelijkertijd audio op via je telefoon en verbonden Bluetooth-device, zoals de Galaxy Buds Pro, Buds Live en Buds Plus draadloze oordopjes. Deze functie is ideaal voor vloggers om op afstand commentaar te geven bij een shot.

Multi Mic Recording is ook handig voor muzikanten die de beste geluidskwaliteit willen door hun stem en instrument apart op te nemen. Met deze functie maak je video’s die geweldig klinken en er geweldig uitzien. Je beste opnames en favoriete momenten sla je op in de geüpdatete Gallery. Al je video’s en foto’s staan gegroepeerd in een overzichtelijke feed waarin het simpel navigeren is.

Slimme nieuwe functies dankzij Samsung One UI 3.1

In de Instellingen vind je One UI 3.1’s nieuwe Eye Comfort Shield-functie, die automatisch het blauwe licht aanpast naar het moment van de dag. Met de warmere kleurtonen van Eye Comfort Shield val je ‘s avonds makkelijker in slaap. Je kunt de instellingen zo aanpassen dat ze helemaal samenkomen met jouw persoonlijke wensen en dag-/nachtschema.

De nieuwe software update maakt het ook makkelijker dan ooit om de controle te houden over wat je deelt, zo waak je eenvoudig over je privacy. Verwijder eenvoudig de metadata, die laten zien waar je bent, van foto’s voordat je ze deelt. Of je gebruikt Private Share om te bepalen wie je toegang geeft tot de content die je stuurt, en hoe lang die beschikbaar blijft.

Met de nieuwe One UI 3.1 interface werkt het Galaxy-ecosysteem extra soepel en probleemloos. Door de vaste interface is het eenvoudiger om te switchen tussen je Samsung telefoon en tablet. Gebruik je Auto Switch op je Galaxy Buds Pro, Buds Live en Buds+, dan schakelt je audio naadloos over van het ene Galaxy device naar het andere. Met 360 Audio op je Galaxy Buds Pro heb je extreem realistisch geluid als je een video bekijkt of naar muziek of een podcast luistert op je smartphone.