Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus in Mystic Navy Samsung introduceert vierde kleurvariant voor Galaxy Tab S7 en S7 Plus tablet. Daarnaast maakt de One UI 3 software-update tal van nieuwe functies mogelijk.

In augustus afgelopen jaar werd de Galaxy Tab S7 en S7 Plus aangekondigd. Twee geavanceerde Samsung tablets die in drie verschillende kleuren werden uitgebracht: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze. Deze week is daar een vierde kleurvariant bijgekomen; Mystic Navy. In onze uitgebreide Samsung Galaxy Tab S7 Plus review concludeerde we deze tablet een bijzonder fijne en premium gebruikerservaring levert. Met de nieuwe One UI 3 software-update (op basis van Android 11), de 120 Hz schermverversing en veelzijdige functies heb je met de Tab S7 serie de beschikking over het beste van het beste.

De Samsung Tab S7 in Mystic Navy is uitgerust met een 11 inch LTPS TFT-scherm en de Tab S7+ heeft een 12,4 inch Super AMOLED-display. Zo’n groot display is ideaal om je helemaal onder te dompelen in je eigen favoriete wereld, of dat nu gamen, tekenen of scrollen is.

Samsung Galaxy Tab S7 (Plus) Android tablet

Met de nieuwe One UI 3 software-update, die Samsung onlangs lanceerde op Galaxy Unpacked 2021, zijn de Galaxy Tab S7 en Tab S7+ in Mystic Navy voorzien van de nieuwste upgrade en functies. Zo schakel je naadloos met de Galaxy S21 serie en Galaxy Buds Pro. Eenvoudiger en soepeler dan ooit kopieer je teksten en beelden van je andere devices naar je tablet, en omgekeerd. Ook vergroot je probleemloos het aantal schermen dat je tot je beschikking hebt, bijvoorbeeld door de tablet met je PC te verbinden.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland: De Samsung Galaxy Mystic Navy Tab S7 en Tab S7+ gaan nog een stapje verder dan de Tab S7 en Tab S7+ die we vorig jaar lanceerden. Vanzelfsprekend beschikken de devices over dezelfde premium features, maar er is meer. Door de vloeiende gebruikerservaring haal je niet alleen het maximale uit de tablet zelf, maar ook uit de apparaten die je aansluit.

De tablets zijn eenvoudig te combineren met andere Samsung Galaxy producten. Kijk je bijvoorbeeld een video op de tablet met je Galaxy Buds Pro oordopjes in en krijg je tussendoor een telefoontje? Dan pauzeert de functie Auto Switch de video zodat je de oproep kunt beantwoorden. Zodra het gesprek voorbij is, begint de video vanzelf weer te spelen en hoor je het bijpassende geluid via je oordopjes. Samsung devices zijn zo ontworpen dat ze elkaar versterken, met als doel om jouw leven leuker en comfortabeler te maken.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus kopen

De Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7+ in Mystic Navy is per direct verkrijgbaar in Nederland. De verkoopadviesprijs begint bij €700 (128GB WiFi) voor de Galaxy Tab S7. Wil je de Galaxy Tab S7 Plus kopen? Dan beginnen de prijzen bij € 900 (128GB WiFi). De adviesprijs van de nieuw kleurvariant is gelijk aan de andere drie verkrijgbare kleuren.

Samsung heeft ook tal van handige accessoires in het assortiment, denk bijvoorbeeld aan de Book Cover Keyboard of de Book Cover accessoire (zonder toetsenbord). Bijzonder handige accessoires, echter voor dergelijke toebehoren wordt ook een behoorlijk bedrag gerekend. Het is dan ook aan te raden om hier vooraf rekening mee te houden mocht je besluiten om één van de tablets te kopen.

Een S Pen wordt overigens standaard bijgeleverd. Ook wordt er standaard een 25W snellader meegeleverd, de tablet biedt echter ondersteuning voor 45W. Mocht je optimaal gebruik willen maken van de snellaad-mogelijkheden, dan dien je te investeren in een 45 Watt oplader.