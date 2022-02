Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Infographic Nadat eerder al het persbericht online verscheen zijn nu ook alle specificaties af te lezen van deze officiële infographic van de Samsung Galaxy Tab S8 serie.

Over ruim 24 uur zal het Samsung Galaxy Unpacked 2022 event van start gaan. Tijdens het launch evenement zal Samsung de nieuwe Galaxy S22 serie onthullen, bestaande uit drie smartphone modellen. Gelijktijdig zal het bedrijf ook drie high-end Android tablets introduceren. Het gaat om de opvolgers van de halverwege 2020 uitgebrachte Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus.

Gisteren is reeds het Galaxy Tab S8 persbericht online verschenen, waardoor alle details omtrent de drietal nieuwe tablets al bekend zijn. Zie je alle specs liever in een overzichtelijk overzicht staan, dan hebben we hier de officiële infographic waarop de belangrijkste specs en functies van de drietal modellen staan uitgelicht. Het was Evan Blass die deze Galaxy Tab S8 infographic met LetsGoDigital heeft gedeeld.

Heb je interesse in de nieuwe tablets van Samsung? Lang hoef je niet meer te wachten. Woensdagmiddag om 16:00 gaat het Unpacked evenement van start. Zodra de toestellen officieel zijn geïntroduceerd wordt het mogelijk om een pre-order te plaatsen. Tijdens de pre-order periode krijg je een gratis Book Cover Keyboard cadeau bij de Tab S8 Ultra. Bij de andere twee modellen wordt de Book Cover Keyboard Slim meegeleverd. Op vrijdag 25 februari zal de release plaatsvinden.

De drietal nieuwe tablets zullen in meerdere geheugenvarianten verschijnen. Er zal zowel een WiFi-only als een 5G model worden uitgebracht. Verwacht wordt dat Samsung de volgende prijzen in Europa zal hanteren:

Samsung Galaxy Tab S8

• WiFi only – 8GB / 128GB – prijs : € 750

• WiFi only – 8GB / 256GB – prijs : € 800

• 5G model – 8GB / 128GB – prijs : € 900

• 5G model – 8GB / 256GB – prijs : € 950

• Kleuren: Graphite, Zilver en Pink Gold

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

• WiFi only – 8GB / 128GB – prijs : € 950

• WiFi only – 8GB / 256GB – prijs : € 1.000

• 5G model – 8GB / 128GB – prijs : € 1.100

• 5G model – 8GB / 256GB – prijs : € 1.150

• Kleuren: Graphite, Zilver en Pink Gold

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

• WiFi only – 8GB / 128GB – prijs : € 1.150

• WiFi only – 12GB / 256GB – prijs : € 1.300

• WiFi only – 16GB / 512GB – prijs : € 1.450

• 5G model – 8GB / 128GB – prijs : € 1.300

• 5G model -12GB / 256GB – prijs : € 1.450

• 5G model – 16GB / 512GB – prijs : € 1.600

• Kleuren: Graphite