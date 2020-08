Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus 5G tablets De Galaxy Tab S7 en S7+ zijn veelzijdige 5G tablets van Samsung met S Pen. Het respectievelijke 11" en 12,4" scherm heeft een 120 Hertz refresh-rate.

Gisteren heeft Samsung een reeks nieuwe Galaxy producten onthuld voor de tweede helft van 2020. Behalve de Galaxy Note 20 (Ultra), de Galaxy Z Fold2 en de Galaxy Watch 3 heeft Samsung ook twee hoogwaardige tablets aangekondigd. De Galaxy Tab S7 en S7 Plus zijn veelzijdige 5G tablets die de mogelijkheden van een PC combineren met de flexibiliteit van een tablet en de connectiviteit van een smartphone. De Tab S7 serie wordt geleverd met S Pen, voor maximale mogelijkheden op het gebied van creativiteit en productiviteit.

De Galaxy Tab S7 beschikt over een 11-inch LTPS LCD display met een WQXGA resolutie (2560×1600 pixels) en een piek helderheid van 500 nits. Zijn grotere broer, de S7 Plus, wordt uitgerust met een 12,4-inch Super AMOLED scherm met WQXGA resolutie (2800×1752 pixels). Dit scherm biedt HDR10+ ondersteuning.

Beide modellen hebben een 120 Hertz scherm, deze hoge verversingssnelheid zorgt voor veel vloeiendere videobeelden. Ideaal bij het kijken van films, maar ook bij mobiel gamen. Het is voor het eerst dat Samsung tablets voorzien worden van zo’n hoge vernieuwingsfrequentie. Samsung past de nieuwe 120 Hertz schermtechnologie ook toe bij de nieuwe Galaxy Note 20 Ultra en de eerder dit jaar gelanceerde Galaxy S20 Ultra smartphones.

Behalve de grootte is er nog een verschil te bespeuren tussen de displays van de Tab S7 en de S7+. Laatstgenoemde beschikt namelijk over een in-display vingerafdruksensor. Je hoeft dus alleen maar je vinger op het scherm te plaatsen om het apparaat te kunnen ontgrendelen. Bij het basismodel is de vingerafdruksensor verwerkt in een fysieke knop die aan de zijkant van het apparaat te vinden is.

Snelle Galaxy tablet met goede audio technologie

De Android 10 tablet wordt aangedreven door een 7nm octa-core Snapdragon 865 Plus processor. Dit is de meest krachtige chipset die Samsung ooit heeft toegepast in een tablet. De Tab S7 biedt maar liefst 25% snellere prestaties als de Tab S6, aldus Samsung.

Consumenten hebben keuze uit twee geheugenvarianten. Het goedkope model beschikt over 6GB RAM en 128GB ROM. De duurdere variant wordt voorzien van 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Bij beide modellen heb je de mogelijkheid om de opslagruimte te vergroten, door gebruik te maken van een microSD geheugenkaart.

Er zijn vier speakers ingebouwd met AKG-geluidstechnologie, dat samen met Dolby Atmos voor een rijke audio ervaring moet zorgen. Consumenten die een Galaxy Tab S7 kopen krijgen ook 4 maanden gratis toegang tot YouTube Premium, om zo te kunnen genieten van al je favouriete content – zonder advertenties.

Dubbele camera & Lange accuduur

Voor het voeren van videogesprekken is er een 8 megapixel front-camera voorhanden. Daarnaast is er een dubbele camera aangebracht op de achterzijde van de Galaxy Tab S7 (Plus). Naast een 13 megapixel hoofdcamera is er een 5 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd. Ook is er een flitser voorhanden. Video’s legt deze Tab vast in 4K resolutie @ 30fps. Ook is er een hyperlapse video functie voorhanden, evenals een Night mode.

De Samsung Galaxy Tab S7 beschikt over een 8.000 mAh batterij die dankzij ondersteuning voor 45 Watt Super Fast Charging in hoog tempo kan worden bijgeladen. De Galaxy Tab S7 Plus beschikt over een groter display en dus ook over een grotere accu. Namelijk een 10.090 mAh batterij, die eveneens ondersteuning biedt voor 45 Watt snelladen.

Hier moet wel bij vermeld worden dat er standaard een beduidend langzamere reisadapter wordt meegeleverd, de 25 Watt en 45 Watt snelladers worden verkocht als losse accessoire. De accuduur van de Tab S7 komt neer op zo’n 15 uur, het Plus model zal het een uurtje korter volhouden.

Samsung tablet met S Pen

De nieuwe 5G tablets worden geleverd met styluspen, waardoor je uiterst productief en creatief te werk kunt gaan. Samsung heeft haar S Pen opnieuw verbetert. Dankzij een ultra-lage latentie van 9mm voelt schrijven met de nieuwe stylus aan alsof je een reguliere pen in handen hebt. Heb je de S Pen niet meer nodig? Dankzij de magnetische bevestiging kun je de stylus eenvoudig aan de achterzijde van je Tab opbergen.

In combinatie met teken- en notitie-apps zoals Clip Studio Paint, Canva en Noteshelf haal je het maximale uit de S Pen. De Clip Studio Paint app is geheel nieuw, de eerste Android versie van deze app staat standaard voor geïnstalleerd op de Galaxy Tab S7 / S7+ en is 6 maanden gratis te gebruiken. Canva Pro is gedurende 30 dagen gratis te gebruiken, deze app geeft toegang tot tal van sjablonen die onder andere inzetbaar zijn als marketingmateriaal.

Ook wordt Samsung Notes ondersteunt, zo kun je de Bluetooth stylus gebruiken om eenvoudig een memo te schrijven, PDF’s te markeren, handgeschreven tekst om te zetten naar digitale tekst of een stemopname te synchroniseren. Ook kun je Samsung Notes converteren naar Office-apps zoals PowerPoint of Word. Dankzij de synchronisatie met je Samsung account kun je ook moeiteloos schakelen tussen je tablet, telefoon en laptop.

De nieuwe S Pen wordt standaard meegeleverd. Andere optionele accessoires zijn de Book Cover en de Book Cover Keyboard. Eerstgenoemde is een handige stand om de tablet neer te kunnen zetten en tot 165° vrij te bewegen. In combinatie met het optionele toetsenbord kun je de tablet ook gebruiken alsof je werkt op een PC. Het grote touchpad in combinatie met Samsung Dex zorgt voor een echte desktopervaring. Ideaal tijdens je studie of om wat avondwerkzaamheden uit te voeren.

Samsung Galaxy Tab S7 kopen

De Galaxy Tab S7 (Plus) biedt ondersteuning voor 4G LTE en 5G mobiel internet. Daarnaast kun je gebruik maken van WiFi 6 en WiFi Direct, ook wordt Bluetooth 5.0 ondersteunt. Met deze nieuwe 5G tablets zet Samsung bijzonder krachtige én stijlvolle apparaten in de markt.

Het is de dunste en lichtste tablet die Samsung ooit heeft gefabriceerd, desondanks is de tablet bijzonder stevig. Mede dankzij het aluminium frame dat behandeld is volgens een speciale zandstraal-techniek waardoor de behuizing lekker zacht aanvoelt en bovendien een bijzonder stijlvolle uitstraling heeft. Het basismodel is 253.8×165.3×6.3mm groot. De afmetingen van de Plus variant zijn: 285.0×185.0x5.7mm (BxHxD). De Tab S7 Plus weegt 575 gram en is 5,7mm dik.

De nieuwe Galaxy tablets gaan op dezelfde datum in de verkoop als de Note smartphones. Vanaf vrijdag 21 november kun je zowel de Galaxy Tab S7 als de S7 Plus kopen. Beide modellen zijn verkrijgbaar in drie kleuren: Mystic Black, Mystic Silver en Mystic Bronze.

De Samsung tablets worden standaard geleverd met 128GB opslaggeheugen. Je kunt daarnaast kiezen voor varianten met 256GB geheugen. De Galaxy Tab S7 Wi-Fi-versie heeft een verkoopadviesprijs van € 700. Voor het 4G LTE model betaal je € 800. Zoek je het beste van het beste? De Galaxy Tab S7+ heeft een verkoopadviesprijs van € 900 (Wi-Fi) en € 1100 (5G). Voor de 256GB variant wordt een meerprijs van € 80 gerekend, ongeacht wel model je kiest.