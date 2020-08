Galaxy Note 20 Ultra 5G de beste smartphone van Samsung De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is officieel aangekondigd, stijlvol topmodel met een nóg mooier scherm, een vernieuwde S Pen en een betere camera.

Zoals verwacht heeft Samsung gisteren haar nieuwe Galaxy Note 20 serie geïntroduceerd. Er zijn twee modellen aangekondigd, waarvan de Note20 Ultra het topmodel is. Deze smartphone vervangt de Note 10 Plus van afgelopen jaar en is ontworpen voor diegene die alleen genoegen neemt met het beste van het beste. Niet alleen de naam is gewijzigd, Samsung heeft haar vlaggenschip ook voorzien van een reeks nieuwe functies. Het is een 5G telefoon met een groot en helder display met een 120 Hertz refresh-rate, een vernieuwde S Pen, een aanzienlijk beter camerasysteem en een grotere accu dan voorheen.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G is een modern en strak vormgegeven telefoon. Het toestel beschikt over een 6,9-inch WQHD+ AMOLED display met een 19.3:9 beeldverhouding en een piek helderheid van 1500 nits. Het Ultra model is dit jaar de enige Note smartphone met een afgerond edge display, het basismodel heeft namelijk een plat scherm.

Het is ook de eerste Samsung Note met een 120 Hertz scherm. De refresh-rate wordt automatisch aangepast aan de omstandigheden (adaptive), om zo op de batterij te besparen. Zo is het niet nodig om een internet pagina te raadplegen op 120Hz, het toestel zal dan automatisch terugschakelen naar een lagere refresh-rate.

De Note 20 Ultra heeft ultradunne schermranden en een rechthoekig design. Centraal bovenin het scherm is de selfiecamera geplaatst, de hole-punch camera herbergt een 10 megapixel beeldsensor. Het cameragat is overigens beduidend kleiner als bij de Note 20, waardoor deze ook veel minder opvalt. De resolutie is gelijk aan de selfiecamera van de Note 10 (Plus).

Nieuw is de toepassing van Corning Gorilla Glass Victus, zowel aan de voor- als achterzijde van het toestel, hierdoor kan de telefoon een val van 2 meter hoogte doorstaan. Deze screen protector werd recentelijk geïntroduceerd door Corning en is de opvolger van Gorilla Glass 6.

Verbeterde S Pen & Geavanceerde camera

Samsung voorziet de Note 20 Ultra ook van een verbeterde S Pen. De nieuwe stylus beschikt over een extra lage latentie van 9 milliseconde, waardoor de S Pen dezelfde schrijfervaring moet bieden als een reguliere pen. Dankzij de nieuwe functie ‘Anywhere-actions’ kun je makkelijker navigeren dan voorheen, ongeacht de app die je gebruikt.

Met Samsung Notes kun je jouw handschrift automatisch omvormen in een voor iedereen leesbare variant. Ook kun je eenvoudig notities maken in PDF’s, PowerPoint presentaties, internet pagina’s en meer. Met de nieuwe audiofunctie is het ook mogelijk om stemopnames te maken via de S Pen.

De Galaxy Note 20 Ultra beschikt over het meest geavanceerde camera systeem. Er is een triple camera ingebouwd bestaande uit een 108 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel tele-camera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Dankzij de tele-camera kun je 5x optisch inzoomen, zonder verlies van beeldkwaliteit. Daarnaast is er een 50x digitale zoom voorhanden, ook wel Space Zoom genoemd.

Het Ultra model is ook de enige Samsung smartphone met een Laser Auto-Focus sensor, waardoor je nauwkeuriger kunt scherpstellen. Uit de eerste hands-on previews die online zijn verschenen blijkt dat het vernieuwde autofocus systeem beduidend accurater en sneller is dan voorheen. Het is het beste AF-systeem dat Samsung ooit heeft toegepast in een Galaxy apparaat.

Video’s maakt de Note 20 in een ultrahoge 8K resolutie. Voor het maken van professionele video’s is er ook een Pro Video modus beschikbaar, waarbij je zaken zoals de scherpstelling, audio en belichting zelf kunt aanpassen. Ook kun je 120fps opnames maken in Full HD kwaliteit.

Samenwerking met Microsoft en Xbox gaming

Samsung heeft ook de samenwerking met Microsoft naar een nieuw niveau getild. Zo werkt de Samsung Note 20 Ultra naadloos samen met een Windows PC. Al je mobiele apps kun je raadplegen op een Windows 10 PC. Ook kun je snelkoppelingen van je apps maken op je PC. Samsung Notes wordt automatisch gesynchroniseerd met Microsoft OneNote en Outlook en je Reminders met Microsoft Outlook, To Do en Teams.

Tijdens de introductie van de Galaxy S20 serie eerder dit jaar gaf Samsung al te kennen in Microsoft ook een partner te zien op het gebied van Xbox cloud gaming. Met de Note 20 serie krijgt deze samenwerking serieuze vormen, want dit toestel biedt direct toegang tot meer dan 100 populaire Xbox games. Hiervoor heb je nog wel een Xbox Game Pass Ultimate abonnement nodig.

Voor sommige games is het ook noodzakelijk om een controller te gebruiker, deze wordt niet standaard meegeleverd. Wel kun je tijdens de preorder periode kiezen voor een gratis Gaming Pack, waar onder andere een controller en 3 maanden Xbox lidmaatschap bij inbegrepen zit. Hierover later in deze publicatie meer. Gamen op een smartphone wordt met deze 5G telefoon duidelijk naar een nieuw niveau getild, 5G is veel sneller en biedt een extreem lage latentie in vergelijking met 4G.

Met Samsung DeX kun je de Note 20 ook eenvoudig verbinden met een Smart TV. Zo kun je op twee schermen tegelijk werken, dus bijvoorbeeld gamen op het grote televisiescherm en tegelijk een appje versturen via je telefoonscherm. Het toestel is ook eenvoudig te koppelen aan andere Galaxy apparaten, waaronder de tevens nieuw geïntroduceerde Galaxy Tab S7 (Plus), de Galaxy Buds Live en de Galaxy Watch 3.

Smartphone prestaties & Accu

De Galaxy Note 20 Ultra wordt aangedreven door de Exynos 990 processor, die is gebakken volgens het 7 nanometer procedé. Deze chip werd eerder dit jaar ook ingezet voor de Galaxy S20 serie en biedt vergelijkbare prestaties als de Snapdragon 865 SoC van Qualcomm.

Standaard wordt de Ultra voorzien van 12GB LPDDR5 RAM geheugen. Daarnaast is er keuze uit 256GB of 512GB ROM. Het Ultra model is dit jaar overigens ook de enige Note telefoon waarbij je een microSD geheugenkaartje kunt gebruiken om het geheugen uit te breiden.

Wat betreft de accucapaciteit, het topmodel is voorzien van een 4.500 mAh batterij. Deze zou voldoende krachtig moeten zijn om de dag door te komen, mocht je het toestel toch een keer tussentijds moeten bijladen dan kun je gebruik maken van de snellaad-functionaliteit. De Note 20 Ultra kan draadloos worden opgeladen met een maximaal laadvermogen van 15 Watt.

Bedraad opladen kan tot maximaal 25 Watt, oftewel 45 Watt wordt niet ondersteunt zoals wel het geval was bij de Note 10 Plus en de S20 Ultra. De reden hiervoor blijft onduidelijk. De eerste expert reviews zullen ongetwijfeld gaan uitwijzen of de batterijcapaciteit en de snellaad-technologie voldoende is voor een topmodel anno 2020.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is IP68 gecertificeerd, waardoor de telefoon zowel stof- als waterdicht is. Er zijn drie microfoons ingebouwd evenals een stereo speaker met AKG geluidskwaliteit.

Wanneer en waar kun je de Galaxy Note 20 Ultra kopen?

Samsung brengt haar nieuwe vlaggenschip smartphone uit in twee kleuren; Mystic Black en Mystic Bronze. Laatstgenoemde kleur is geheel nieuw, de brons/koperen kleurstelling ziet er bijzonder stijlvol en tijdloos uit. Dankzij de matte finish hoef je je ook geen zorgen te maken over vingerafdrukken.

Overigens, ook de andere nieuwe Samsung Galaxy producten zijn verkrijgbaar in de kleur Mystic Bronze. Denk aan de nieuwe Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphone, de Galaxy Watch 3 smartwatch, de Galaxy Tab S7 en ook de nieuwe Galaxy Buds Live draadloze oordopjes. Al deze mobiele apparaten werken naadloos samen met elkaar, door ook de kleurstelling met elkaar te matchen weet Samsung een indrukwekkende set Galaxy producten te introduceren voor de tweede helft van 2020.

De Note 20 serie wordt uitgebracht op vrijdag 21 augustus. Het Ultra model is uitsluitend verkrijgbaar als 5G telefoon, het basismodel kun je ook als 4G variant kopen. Vanaf vandaag kun je een Samsung Galaxy Note 20 Ultra preorder plaatsen. Tijdens de preorder periode ontvang je ook een gratis presentje.

Consumenten hebben ditmaal keus uit een Music Pack, bestaande uit een setje Galaxy Buds Live oordopjes of een Gaming Pack, bestaande uit een MOGA XP5 X+ controller, Wireless Charger stand en een 3 maanden Xbox Game Pass Ultimate Membership. Daarnaast kun je 4 maanden gratis gebruik maken van YouTube Premium – ongeacht of je gebruik maakt van de preorder actie. Standaard worden er overigens ook USB-C oortjes met AKG geluid meegeleverd.

Om de beste Samsung telefoon te kunnen kopen moet je wel diepe zakken hebben, want deze Android 10 smartphone heeft een vanaf prijs van € 1.300, hiervoor ontvang je het model met 12GB RAM / 256GB ROM. Voor €100 meer krijg je de beschikking over 512GB opslaggeheugen.

Voor een los toestel kun je onder andere terecht bij MediaMarkt, Coolblue, BCC en BelSimpel. Wil je deze Samsung smartphone met abonnement kopen, dan heb je keuze uit verschillende providers, waaronder KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 en Hollands Nieuwe.

Via de website van Samsung is het ook mogelijk om je oude toestel in te ruilen, zo kun je korting krijgen op je nieuwe telefoon. Inruilprijzen variëren per model en staan op de site vermeld. Daarnaast kun je de Samsung Galaxy Note20 Ultra leasen gedurende een contractperiode van 24 maanden. Tijdelijk betaal je geen €99 aansluitkosten, maar slechts €1. Hierdoor dien je de kortingscode ‘LEASE2020’ te gebruiken.

Betaal je de telefoon liever achteraf? Ook dat is mogelijk, Samsung biedt deze service aan via Klarna, zo kun je tot een bedrag van €2.500 lenen voor een maximale periode van 30 dagen – door het bedrag binnen zo’n korte periode terug te betalen voorkom je een BKR registering, zoals wel het geval is wanneer je kiest voor een abonnement waarbij je het toestel op afbetaling koopt (boven de €250).