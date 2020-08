Samsung Galaxy Watch 3 smartwatch Samsung brengt een nieuwe Tizen smartwatch uit, de Galaxy Watch 3 is een slim horloge met roterende bezel verkrijgbaar als 41mm en 45mm model.

Tijdens Galaxy Unpacked 2020 heeft Samsung een reeks nieuwe producten geïntroduceerd, waaronder de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra, de Galaxy Z Fold 2 vouwtelefoon en de Galaxy Tab S7 / S7+ tablets. Gelijktijdig werd ook de Galaxy Watch 3 aangekondigd, de nieuwe smartwatch is verkrijgbaar in twee varianten: een 41mm en 45mm model. Logischerwijs zal het kleine model veel dames bekoren, terwijl de heren veelal het grotere model zullen prefereren.

De Samsung Watch 3 heeft een vernieuwd design, er zijn verschillende nieuwe gezondheidsfuncties en fitness mogelijkheden voorhanden en het slimme horloge wordt voorzien van extra geheugen, namelijk 1GB werkgeheugen en 8GB opslaggeheugen. De smartwatch heeft een roestvrijstalen horlogekast, later dit jaar zal er ook nog een premium titanium versie worden uitgebracht.

Samsung smartwatch verkrijgbaar als 41mm en 45mm model

Het 41mm model beschikt over een 1,2-inch display, het grotere 45mm model wordt uitgerust met een 1,4-inch scherm. Het Super AMOLED display biedt een resolutie van 360×360 pixels en wordt beschermt tegen krassen en stoten middels Corning Gorilla Glass DX. Er is een roterende bezel aangebracht voor extra snelle toegang tot apps.

Samsung heeft ook elk model / kleur voorzien van een andere wijzerplaat. Zo zijn de twee heren horloges (45mm zwart en zilver) voorzien van een stoere cq sportieve wijzerplaat, terwijl de tweetal dames horloges (41mm koper en zilver) over een meer elegante wijzerplaat beschikken. Vanzelfsprekend kun je de digitale wijzerplaat naderhand ook nog naar wens aanpassen.

Ongeacht welk design je kiest, dankzij de hoogwaardige materialen biedt de nieuwe Samsung Watch een fijn draagcomfort en een luxueuze uitstraling. De Watch3 is dunner, kleiner en zo’n 15% lichter dan de Watch Active 2, waardoor deze beter aanvoelt aan de pols. Het slimme horloge biedt ook toegang tot tal van gezondheidsfuncties via de Samsung Health Monitor.

Zo kun je dankzij verschillende sensoren je zuurstofsaturatie en bloeddruk meten, maar ook ECG hartfilmpjes maken. Het horloge geeft zo directe feedback over je gezondheid, zodat je indien nodig op tijd een dokter kunt inschakelen. Daarnaast is er een valdetectiefunctie ingebouwd, bij een harde val wordt er direct een SOS-bericht verzonden naar een door jouw aangewezen contactpersoon voor noodgevallen.

Sporten met de Samsung Watch 3

Vanzelfsprekend is dit sporthorloge ook ideaal inzetbaar voor al je fitnessdoelen. Of het nou gaat om een intensieve trainingssessie of een rustige wandeling door het park, de Galaxy Watch 3 helpt je om inzicht te krijgen in jouw prestaties, om zo je bewegingsdoelstellingen te kunnen halen. Er zijn 120 work-outs voor thuis om uit te kiezen. Ook is er een running guide, die je helpt om tempo te houden tijdens het hardlopen. Tussentijds geeft de smartwatch tips terug om je conditie te verbeteren en blessures te voorkomen.

Krijg je tijdens het sporten een appje binnen? Met Smart Reply kun je snel reageren, zonder dat je jouw activiteiten hoeft af te breken. Smart Reply analyseert de teksten en foto’s die je ontvangt en komt met suggesties om hierop te reageren. Er worden verschillende categorieën herkend, zoals eten, feesten, selfies etc. Ook kun je de berichtjes aanvullen met Bitmoji-stickers.

Behoefte aan een muziekje tussendoor? Dankzij Spotify kun je moeiteloos elk muzieknummer luisteren die je maar wilt. Met de Galaxy Watch 3 om je pols hoef je ook geen smartphone op zak te hebben om toch te kunnen bellen, streamen of je stappen te tellen. Zo kun je heerlijk vrij sporten en toch verbonden blijven met iedereen. Je kunt Samsung’s nieuwste smartwatch ook verbinden met andere Galaxy apparaten, via je Samsung Cloud-account.



Deze Samsung smartwatch is ook goed inzetbaar als slaapmonitor. Zo houdt het horloge bij hoe lang en hoe diep je hebt geslapen. Ook krijg je feedback over hoe je nachtrust zich verhoudt ten opzichte van je slaappatroon, hier wordt een slaap score aan gekoppeld

De Galaxy Watch 3 wordt aangedreven door de 1,15Ghz dual-core Exynos 9910 chipset en draait op het Tizen OS 5.5. Het nieuwe unisex horloge van Samsung heeft een 5ATM rating in combinatie met een IP68 certificering en MIL-STD-810G. Dat betekent dat deze smartwatch niet alleen stof- en waterdicht is, het toestel is ook extra valbestendig en bestand tegen extreme weersomstandigheden.

De 41mm Samsung Watch 3 wordt voorzien van een 247mAh batterij. De 45mm variant kan rekenen op een 340 mAh accu, beide bieden ondersteuning voor draadloos opladen. Het slimme horloge biedt verder ondersteuning voor 4G LTE, Bluetooth 5.0, WiFi b/g/n, NFC en GPS.

Samsung Galaxy Watch 3 kopen

De hoogwaardige smartwatch van Samsung is verkrijgbaar in drie kleuren: Mystic Black, Mystic Silver en Mystic Bronze. Het horlogebandje is gemaakt van premium leer. Naast de roestvrijstalen modellen zal er later dit jaar ook nog een titanium model worden uitgebracht in de kleur Mystic Black, deze beschikt over een metalen band.

De Samsung Galaxy Watch3 gaat gelijktijdig met de nieuwe Galaxy Tab S7 / S7+ in de verkoop. Vanaf morgen, 7 augustus 2020 kun je de nieuwe smartwatch kopen voor een adviesprijs van €430 voor het 41mm model en €460 voor de 45mm variant. Het premium titanium model krijgt een verkoopprijs van €650, dit stoere heren horloge is uitsluitend verkrijgbaar als 45mm model.

Besluit je het slimme horloge binnen nu en 14 dagen te kopen, dan ontvang je er een Galaxy Watch Pack ter waarde van €100 bij cadeau. Deze bestaat uit een batterij pack en een sport strap. Heb je een Samsung tablet, smartphone of wearable thuisliggen die je graag wilt inruilen? Ook dat is mogelijk via de site van Samsung, zo kun je korting krijgen op je aankoop. Het horloge wordt gratis thuis afgeleverd.

Vanaf 21 augustus zijn ook de Samsung Galaxy Buds Live verkrijgbaar, de nieuwe draadloze oordopjes beschikken over actieve ruisonderdrukking en hebben een lange accuduur van zo’n 6 uur. Dankzij AKG-geluidstechnologie leveren de oortjes een uitstekende geluidskwaliteit, ze zijn dan ook erg goed te combineren met de nieuwe Galaxy Watch. De adviesprijs van de Galaxy Buds Live is €190, de oortjes worden in dezelfde kleuren uitgebracht als de smartwatch – zo kun je een prachtig setje creëren.