Samsung Galaxy Unpacked 2020 Live stream virtual event Op 5 augustus vindt het Samsung Unpacked 2020 event plaats. Tijdens het online evenement worden deze 5 nieuwe Galaxy apparaten verwacht.

Samsung Electronics organiseert tweemaal per jaar een Galaxy Unpacked event. Het eerste launch event van 2020 vond plaats in februari, toen onder andere de Galaxy S20 serie en de Galaxy Z Flip op het programma stonden. Op woensdag 5 augustus 2020 zal de Koreaanse fabrikant opnieuw een reeks nieuwe elektronica producten introduceren tijdens Samsung Galaxy Unpacked 2020. Dit mag je verwachten van het komende online evenement!

5 Nieuwe mobiele apparaten tijdens Galaxy Unpacked 2020

Via de officiële news blog van Samsung maakte Roh Tae-moon, de nieuwe president en Head of Mobile Communications Business bij Samsung Electronics, gisteren bekend gemaakt dat er tijdens het online event ‘5 new power devices’ geïntroduceerd zullen worden.

In de blog post wordt er gesproken over de ‘Next Normal’ als zijnde het nieuwe tijdperk na het uitbreken van het coronavirus (COVID-19). De afgelopen periode hebben wereldwijd grote veranderingen plaatsgevonden in de vorm van thuiswerken, thuisonderwijs, sporten vanuit huis, online concerten en meer. Mobiele technologie speelt hier een cruciale rol in, aldus de president van Samsung Electronics.

Hoewel dhr. TM Roh niet verder ingaat op welke devices er geïntroduceerd zullen worden tijdens de zomer editie van Galaxy Unpacked 2020 heeft de geruchtenmolen de afgelopen maanden niet stilgestaan. Zodoende is er inmiddels al veel bekend omtrent de verwachte smartphones, smartwatch en tablet:

• Samsung Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

• Samsung Galaxy Z Flip 5G

• Samsung Galaxy Z Fold

• Samsung Galaxy Watch 3

• Samsung Galaxy Tab 7 / Galaxy Tab 7 Plus

• Samsung Galaxy Buds in nieuwe kleurvariant

Ook Samsung zelf heeft inmiddels al verschillende kleine details prijsgegeven. De persuitnodigingen gingen eerder deze maand de deur uit, gelijktijdig zette Samsung ook een 15 seconde durende teaser video online waarin de befaamde S Pen stylus te zien is in een prachtige luxueuze bronzen kleurstelling – duidelijk verwijzend naar de ‘Mystic Bronze’ Galaxy Note 20 die tijdens Galaxy Unpacked 2020 verwacht wordt.

Samsung toont teaser video voor nieuwe opvouwbare smartphones

Naderhand werd er via social media ook nog een teaser video verspreid met een duidelijke verwijzing naar opvouwbare smartphones. ‘One fold, infinite possibilities. Unpacked on August 5, 2020’, zo stond er in de bijbehorende tweet van Samsung Mobile vermeld. In de video werd dezelfde warme brons kleur getoond. Daarnaast zijn de silhouetten van twee vouwtelefoons zichtbaar. Waarschijnlijk wordt hiermee verwezen naar het verwachte Galaxy Z Flip 5G model – vooralsnog kun je deze clamshell telefoon alleen kopen met 4G ondersteuning.

Daarnaast wordt de opvolger van de Galaxy Fold verwacht, dit was Samsung’s eerste opvouwbare smartphone. Sinds begin dit jaar kun je beide Samsung opvouwbare smartphones kopen in Nederland. Hoewel er al veel specs bekend zijn van het verwachte model is er nog wel enige onduidelijkheid omtrent de modelnaam.

Mogelijk dat de nieuwe vouwtelefoon de naam Galaxy Fold 2 krijgt, maar het lijkt waarschijnlijker dat het nieuwe toestel binnen de Galaxy Z-serie wordt geplaatst – waartoe ook de Z Flip behoort. Samsung Galaxy Z Fold lijkt dan ook een logische benaming te zijn. In tegenstelling tot eerdere berichten zal het nieuwe model waarschijnlijk geen ondersteuning bieden voor de S Pen.

Foto’s tonen nieuwe Samsung smartphone, smartwatch, oordopjes én tablet

Tot zover al het nieuws dat Samsung zelf naar buiten heeft gebracht omtrent de aanstaande productintroducties. Althans, als we het onbedoelde lek niet meerekenen, want Samsung Rusland heeft begin deze maand twee foto’s op haar site gezet van de Galaxy Note 20 Ultra. Zodoende is het design van Samsung’s nieuwe topmodel binnen de Note-reeks al geen geheim meer.

Het bleef echter niet bij die enkele product beelden, gisteren verschenen er onverwachts nog een serie officiële renders online van Samsung’s komende product line-up. De beelden werden verspreid via Twitteraar Evan Blass en toonden niet alleen de Galaxy Note 20 Ultra, maar ook de nieuwe Galaxy Watch 3 smartwatch met roterende bezel en de Galaxy Buds oordopjes.

Op een andere afbeelding is ook de nieuwe Galaxy Z Fold 2 te zien. Alle devices worden in de eerder genoemde Mystic Bronze kleurstelling getoond, het enige apparaat dat nog niet in deze kleur gesignaleerd is, is de Galaxy Tab S7 / S7 Plus. Desalniettemin verschenen afgelopen week ook van deze Samsung tablets de eerste product foto’s al online. Deze tablet krijgt naar verluidt een bijzonder grote accucapaciteit van maar liefst 10.090 mAh.

Samsung Unpacked 2020 Live stream

Het Samsung Galaxy Unpacked 2020 event zal via een live stream te volgen zijn. Om 16:00 gaat de presentatie van start. De videolink zal binnenkort beschikbaar worden gesteld. Doorgaans zijn Samsung Galaxy producten al vrij snel na de introductie verkrijgbaar. Mogelijk dat de lancering van de Galaxy Z Fold iets langer op zich zal laten wachten. De andere nieuwe smartphone modellen, smartwatch en tablets kun je waarschijnlijk eind augustus al in Nederland kopen.