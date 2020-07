Galaxy Note 20 Ultra getoond op Samsung website Samsung zet per ongeluk foto's online van de Galaxy Note 20 Ultra in 'Mystic Bronze'. De smartphone met S Pen krijgt een vernieuwd camerasysteem.

Toon pagina inhoud

Samsung fans kijken reikhalzend uit naar volgende maand, want dan wordt de nieuwe Galaxy Note 20 serie verwacht. Waarschijnlijk zal Samsung opnieuw twee modellen lanceren, de Note 20 en de Note 20 Ultra. Beide worden 5G telefoons. De Plus variant lijkt dit jaar te vervallen, daarvoor in de plaats wordt er een uiterst high-end Ultra model verwacht – net zoals bij de Galaxy S20 Ultra. Inmiddels zijn er al behoorlijk wat details bekend omtrent het nieuwe topmodel binnen de befaamde Note serie met S Pen.

De afgelopen periode zijn er meermaals product renders online verschenen van de nieuwe modellen. Dit zijn echter geen afbeeldingen van Samsung zelf, maar ontworpen door Photoshop-kenners op basis van speculaties. Zodoende blijft het altijd de vraag in hoeverre deze daadwerkelijk overeenkomen met de werkelijkheid.

Ditmaal heeft Samsung Rusland echter een zeer opmerkelijke fout gemaakt, door op hun site een tweetal afbeeldingen te plaatsen van een nog niet aangekondigde Samsung Galaxy smartphone. De foto’s -die inmiddels van de webpagina verwijderd zijn, maar nog altijd op de Samsung server staan- tonen zeer hoogstwaarschijnlijk de Samsung Galaxy Note 20 Ultra met S Pen.

Op beide afbeeldingen is een bronskleurige smartphone te zien. Er gaan al langer geruchten dat de Galaxy Note 20 onder andere in de kleur Mystic Bronze wordt uitgebracht. Persoonlijk vind ik het een erg stijlvolle kleur. Andere verwachte kleuren zijn zwart en goud.

Galaxy Note 20 met vernieuwde camera

Op beide productfoto’s wordt de Note 20 getoond van de achterzijde. Duidelijk is dat Samsung ditmaal kiest voor een vernieuwd camerasysteem. Er zijn drie grote cameralenzen zichtbaar, waarvan de onderste vermoedelijk een zoomlens betreft. Daarnaast wordt er een 108 megapixel hoofdcamera en een ultra groothoekcamera verwacht. Naast het camerasysteem is een LED flitser zichtbaar evenals een DepthVision camera.

Vermoedelijk zal de 100x Space Zoom achterwege worden gelaten, daarvoor in de plaats krijg je een 50x digitaal zoom bereik met betere fotofuncties. Over het optische zoombereik is nog geen informatie bekend, waarschijnlijk gaat het om 10x Hybrid Zoom. Ook het autofocus systeem krijgt een upgrade, dat kan ook bijna niet anders want over het AF-systeem van de Galaxy S20 serie is sinds de lancering veel te doen geweest. Samsung heeft naderhand meerdere software-updates uitgebracht om het scherpstellen beter te laten verlopen. Waarschijnlijk wordt er ditmaal gekozen voor een laserautofocus systeem, die sneller en accurater weet scherp te stellen.

De voorzijde van de Note 20 Ultra is niet op de gelekte foto’s te zien. Desalniettemin hebben we al wel een goed idee hoe deze eruit komt te zien, zo toonde we afgelopen week al via onze eigen renders van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Vermoedelijk wordt het Ultra model uitgerust met een 6,9-inch Dynamic AMOLED scherm met een QHD+ resolutie. Ook de 120 Hertz refresh-rate zal ondersteunt worden. Net als bij de Note 10 kiest Samsung voor een punch-hole selfiecamera die in het midden geplaatst wordt. Daarnaast worden de schermranden verder geminimaliseerd, waardoor nagenoeg de gehele voorzijde uit schermoppervlak bestaat.

Er gaan geruchten dat de nieuwe Note 20 modellen worden aangedreven door de Exynos 992. Een vernieuwde variant van de Exynos 990, die in de Galaxy S20 is terug te vinden. Consumenten kunnen waarschijnlijk kiezen uit twee geheugenvarianten; 12GB RAM / 256GB ROM en 16GB RAM / 256GB ROM.

Wat betreft de batterijcapaciteit, vermoedelijk zal er een 4.500 mAh accu worden ingebouwd die 45 Watt snelladen zal ondersteunen. Of deze oplader ook standaard wordt meegeleverd blijft echter nog onbekend. Bij de S20 Ultra wordt namelijk standaard een 25 Watt lader geleverd, terwijl deze smartphone wel ondersteuning biedt voor 45 Watt snelladen.

Samsung Galaxy evenement 2020

Verwacht wordt dat Samsung op 5 augustus 2020 een Galaxy event zal organiseren. Tijdens dit virtuele evenement zal de Galaxy Note 20 serie onthuld worden evenals de Galaxy Z Flip 5G. Daarnaast wordt de Galaxy Watch 2 smartwatch verwacht en een Galaxy Tab S7 / S7+ tablet.

Wat betreft de prijs, afgelopen jaar kreeg de Note 10 Plus een adviesprijs van €1.100 (12GB / 256GB). Dat was echter een 4G telefoon. Ditmaal zal de Note 20 Ultra over 5G beschikken, wat zeker voor een meerprijs gaat zorgen van pak en beet €100. Daarnaast worden er verschillende upgrades uitgevoerd, waardoor je er niet van moet opkijken als Samsung ditmaal z’n €150 meer vraagt voor haar topmodel als vorig jaar.

De eerste signalen hiervoor zagen we begin dit jaar al met de introductie van de Galaxy S20 Ultra, die voor een vanaf prijs van €1.350 (128GB) verkocht wordt. Wil je de 512GB variant kopen, dan dien je zelfs €1.550 neer te leggen. Helaas is de Note serie traditiegetrouw nóg duurder dan de S-serie, waardoor het de vraag blijft hoeveel Samsung ditmaal durft te vragen voor haar topmodel. Waarschijnlijk wordt het direct na de officiële introductie al mogelijk om een Samsung Galaxy Note 20 preorder te plaatsen. Rond vrijdag 21 augustus zullen de nieuwe aanwinsten ook in de winkelschappen liggen.