Samsung Galaxy Note 20 5G smartphone In de tweede helft van 2020 wordt de Galaxy Note 20 en Note 20+ verwacht. Wat weten we inmiddels over deze high-end Samsung smartphones met S Pen?

Afgelopen maand werden de nieuwe S-serie smartphones gepresenteerd door Samsung. Dit jaar kiest de Koreaanse fabrikant voor een iets andere benaming, deze wordt namelijk gelijk getrokken met het jaar van de introductie. Oftewel in 2020 kun je de Galaxy S20 kopen, wat in 2021 zal resulteren in een Galaxy S21. Nu de S20 officieel geïntroduceerd is kijken we alweer voorzichtig vooruit naar de volgende high-end smartphones van Samsung, de vernieuwde Note serie wordt in de tweede helft van het jaar verwacht.

Het ligt voor de hand dat Samsung dezelfde naamstrategie zal hanteren voor de Galaxy Note serie. Oftewel, een Note 11 hoef je dit jaar niet te verwachten. De huidige Note 10 zal hoogstwaarschijnlijk worden opgevolgd door de Note 20. Wat weten we inmiddels van deze bijzondere smartphone serie met S pen?

Samsung Galaxy Note 20 als vervanger van de Note 10

Samsung lijkt voornemens te zijn om de Galaxy Note 20 als 4G en 5G model uit te brengen, de toestellen krijgen respectievelijk modelnummer SM-N981 en SM-N971. Daarnaast mag je er vanuit gaan dat er een Note 20+ in de maak is, die gelijktijdig zal lanceren.

De goedkope variant, in de vorm van een Galaxy Note 20 Lite, zal vermoedelijk pas eind van dit jaar of zelfs begin 2021 worden aangekondigd. Ten slotte werd begin 2020 voor het eerst een goedkope Note 10 Lite geïntroduceerd, sindsdien is de S Pen ook toegankelijk voor consumenten die geen €1000 voor hun nieuwe smartphone willen uitgeven. Deze mobiele telefoon kun je namelijk al kopen voor een vanaf prijs van €600.

Veel van de vernieuwde functies uit de S20 serie worden ook in de Note 20 verwacht. Op basis van de beschikbare informatie heeft Jermaine Smit, op YouTube bekend onder de naam Concept Creator, een serie renders ontworpen voor LetsGoDigital, die ons een eerste indruk geven van de later dit jaar verwachte Samsung Galaxy Note 20. Een uitgebreide concept video zal later deze week volgen, vergeet je dus niet te abonneren op het kanaal van Concept Creator, zo blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste video creaties.

Vernieuwd scherm & verbeterde camera

De Galaxy Note smartphones van Samsung werden afgelopen jaar voorzien van een 6,3-inch scherm (Note 10) en een 6,8-inch display (Note 10+). Of de displaygrootte dit jaar gelijk blijft zullen we nog even moeten afwachten. Normaliter wordt de Note altijd voorzien van het grootste display, op dit moment is echter de S20 Ultra met haar 6,9-inch display de grootste Galaxy smartphone. Mogelijkerwijs zullen de displaygroottes van de Note 20 serie dus iets groter worden dan afgelopen jaar.

Het ligt voor de hand dat het nieuwe vlaggenschip van Samsung ook ondersteuning zal bieden voor de 120 Hz refesh rate, net als bij de recent geïntroduceerde S20 serie. Wellicht dat het ditmaal ook mogelijk wordt om de 120 Hz te gebruiken in QHD resolutie – vooralsnog is deze hoge verversingssnelheid alleen te gebruiken bij een Full HD displayresolutie. Alleen de vorige week gelanceerde Oppo Find X2 smartphone maakt het mogelijk om 120 Hz in QHD te gebruiken.

Over de selfie-camera is nog enige onduidelijkheid. Bij de S20 modellen werd de selfiecamera aanzienlijk verbeterd, wat resulteerde in een 40 megapixel camerasensor. Het is goed mogelijk dat dezelfde sensor ook wordt toegepast bij de nieuwe Galaxy Note 20 modellen. Ten slotte zou dit een enorme upgrade zijn ten opzichte van de huidige Note smartphones, die beide over een 10 megapixel selfie-camera beschikken.

Er is ook nog een kleine mogelijkheid dat Samsung dit jaar voor het eerst een Note met under-screen camera zal presenteren. Persoonlijk verwacht ik echter dat we hiervoor nog een jaartje langer geduld moeten hebben, mogelijk dat we dit revolutionaire camerasysteem voor het eerst terug zullen zien bij de Note 21.

Wat betreft het camerasysteem aan de achterzijde, ook hier verwachten we dat er grote sprongen voorwaarts worden gemaakt. Mogelijkerwijs zal de Note 20 Plus over een vergelijkbaar camerasysteem beschikken als de Galaxy S20 Ultra – wat zou inhouden dat er een 108 megapixel camera geïntegreerd wordt met 10x Hybrid Zoom.

De andere S20 modellen beschikken over een 64 megapixel hoofdcamera met 3x Hybrid Zoom. Wellicht dat dit camerasysteem in de reguliere Note 20 terug te vinden zal zijn. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat je met de nieuwe modellen ook 8K video’s @ 24fps kunt opnemen- deze nieuwe functie is ook in de gehele S20 line-up terug te vinden.

Extra functionaliteit voor de S Pen

Ook mag je weer nieuwe functies verwachten voor de S Pen. Deze styluspen is de afgelopen jaren al sterk verbeterd, zo wordt de S Pen tegenwoordig voorzien van Bluetooth en je kunt er ook foto’s mee maken. Desalniettemin is er nog genoeg ruimte voor verbeteringen – zo realiseert ook Samsung zich. De afgelopen jaren zijn er meermaals patenten opgedoken waarin nieuwe functies voor de S Pen beschreven stonden.

Ook wordt verwacht dat de Samsung Galaxy Z Fold / Fold 2 – die waarschijnlijk gelijktijdig met de Note 20 smartphones zal verschijnen– de eerste opvouwbare smartphone wordt met ondersteuning voor de S Pen. Vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital al over deze zogenaamde ‘Galaxy Note Fold‘.

Vanzelfsprekend zal de Samsung Galaxy Note 20 worden aangedreven door de nieuwste en meest krachtige chipset van dit moment. Hoogstwaarschijnlijk zal de Exynos 990 worden ingezet –in ieder geval in Europa- , deze processor is ook terug te vinden in de S20 modellen en levert vergelijkbare prestaties als de Qualcomm Snapdragon 865 processor – die in de Amerikaanse modellen terug te vinden is.

Geheugen & Batterij

Wat betreft het geheugen, de kans is groot dat de Note 20 over minimaal 128GB geheugen zal beschikken – net zoals de S20 serie. Daarnaast wordt er een 512GB model verwacht. Dit wijkt overigens af van de Note 10, die standaard over 256GB beschikt. Door ook een 128GB variant uit te brengen kan Samsung een lagere vanaf prijs hanteren, wat marketingtechnisch een slimme zet lijkt te zijn.

Het is echter onduidelijk of het geheugen ook uitbreidbaar zal zijn, er gaan namelijk geruchten de ronde dat dit bij het nieuwe model niet langer het geval zal zijn. Hoewel 128GB geheugen enkele jaren geleden nog ondenkbaar veel was, zijn de functies in de tussentijd ook veranderd. Ben je bijvoorbeeld voornemens om regelmatig 8K video’s op te nemen? Houdt dan rekening met erg grote videobestanden, waardoor 128GB door de tijd heen weleens voor schaarste kan zorgen. Het is dan ook te hopen dat het geheugen gewoon uitbreidbaar blijft, zodat consumenten niet direct voor de duurste 512GB variant hoeven te kiezen.

Over de accucapaciteit is vooralsnog geen informatie bekend. Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachtingen dat de nieuwe toestellen over een grotere capaciteit batterij zullen beschikken, zeker als ook het schermformaat zal toenemen. Zo is de 6,9” S20 Ultra de eerste S-serie smartphone met een 5.000 mAh accu, ook de S20+ is met haar 4.500mAh batterij beduidend beter bedeeld dan de huidige Note telefoons. Ter vergelijking, bij de 6,3” Note 10 werd afgelopen jaar gekozen voor een 3.500 mAh accu, terwijl de 6,8” Note 10+ over een 4.300 mAh batterij beschikt.

Galaxy Note 20 prijs & verkrijgbaarheid

Je mag er vanuit gaan dat de Samsung Galaxy Note 20 en de Note 20 Plus eind augustus officieel geïntroduceerd zullen worden, waarna direct de preorder periode van start gaat. Een week of twee later zullen de high-end modellen ook daadwerkelijk worden uitgebracht.

De prijs van de 4G modellen zal vermoedelijk gelijk zijn aan die van de Note 10 afgelopen jaar – met dien verstande dat je bij de Note 20 dus waarschijnlijk over de helft aan geheugen beschikt (128GB ipv 256GB). Daar staan natuurlijk wel weer tal van andere nieuwe functies tegenover, waaronder een vernieuwd scherm, betere camera met 8K video functionaliteit, een hogere capaciteit accu en een krachtigere chipset.

De vanaf prijs wordt vermoedelijk vastgesteld op zo’n €1000 voor de Note 20 en ongeveer €1100 voor de Note 20+. Voor de 5G smartphones dien je vermoedelijk €100 meer te betalen – afgaande op de prijsstelling van de Galaxy S20 serie.

