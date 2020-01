Galaxy S20 serie: 3 nieuwe modellen van Samsung Over twee weken worden de Samsung Galaxy S20 smartphones onthuld. Er worden drie high-end telefoons verwacht, alle specs en het design is al bekend.

Toon pagina inhoud

Er komt een spannende tijd aan voor de telecomindustrie. Op 24 februari 2020 gaat de Mobile World Congress (MWC) van start in Barcelona. Op deze jaarlijkse beurs zullen weer tal van nieuwe mobieltjes tentoongesteld worden. Eén van de aanwezige smartphone merken is Samsung. Op 11 februari 2020 heeft de Koreaanse fabrikant een persconferentie ingepland in San Francisco waar de Samsung Galaxy S20 serie en de nieuwe Galaxy Z Flip officieel geïntroduceerd zullen worden.

De nieuwe S-serie 2020 line-up zal bestaan uit drie modellen; de Galaxy S20, S20+ en de S20 Ultra. Inmiddels zijn nagenoeg alle specificaties al bekend. Dankzij WinFuture en Evan Blass zijn er ook een reeks officiële afbeeldingen gelekt van alle drie de toestellen. De Galaxy S20 wordt getoond in een drietal kleuren; Cosmic Grey (grijs), Cloud Blue (lichtblauw) en Cloud Pink (licht roze). De S20 Plus en de S20 Ultra zijn beide afgebeeld in de kleuren Cosmic Grey (grijs) en Cosmic Black (zwart). Daarnaast zal de Plus variant ook in Cloud Blue worden uitgebracht.

De nieuwe S-serie smartphones zullen worden aangedreven door de 7nm Exynos 990 chipset en draaien op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de One UI 2.0 interface. Ook zullen alle drie de modellen worden uitgebracht als 5G telefoon, van het topmodel wordt zelfs uitsluitend een 5G model verwacht, en dus geen 4G variant. De minimale geheugen capaciteit zal vermoedelijk voor alle drie de modellen 128GB zijn.

Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20 wordt het instapmodel, een S20e wordt namelijk niet verwacht. Deze telefoon krijgt een 6,2” WQHD+ scherm met een beeldverhouding van 20:9. Het betreft een Infinity-O Dynamic AMOLED display met een 120Hz refresh rate. Er zal een 10 megapixel selfiecamera geïntegreerd worden, waarmee je ook 4K video’s @ 60fps kunt opnemen.

De achterzijde zal een triple camera herbergen. Het betreft een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultra groothoekcamera en een 64 megapixel telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Met deze camera setup wordt het ook mogelijk om 8K video’s op te nemen met een framesnelheid van 30fps. Ook de accu capaciteit wordt vergroot, het budget model zal worden uitgerust met een 4.000 mAh batterij.

Vanzelfsprekend zullen de toestellen ook waterdicht zijn volgens de IP68 normering. De Samsung Galaxy S20 weegt 164 gram en is 152x68x7,9mm groot.

Samsung Galaxy S20 Plus

De S20+ zal over een aanzienlijker groter display beschikken dan z’n goedkope broertje. Deze Android smartphone wordt voorzien van een 6,7-inch WQHD+ scherm dat eveneens 120Hz ondersteunt.

De Galaxy S20 Plus krijgt een vergelijkbaar camerasysteem als het standaard model, met dien verstande dat er een extra 3D ToF camera geïntegreerd zal worden aan de achterzijde. Deze dieptecamera zal bijdragen aan betere portretfoto’s, ook voor AR toepassingen is een Time-of-Flight camera een belangrijke aanwinst.

Aangezien het plus model over een groter scherm beschikt wordt er ook een grotere batterij ingebouwd. Vermoedelijk betreft het een 4.500 mAh batterij. De S20 Plus weegt 188 gram, de afmetingen van de telefoon zijn: 162×74,7×7,8mm.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Het is voor het eerst dat Samsung een Ultra model zal uitbrengen binnen de befaamde Galaxy S-serie. Dit wordt het nieuwe topmodel. De S20 Ultra wordt niet alleen de meest krachtige, maar ook de grootste smartphone binnen het Samsung assortiment.

De Galaxy S20 Ultra wordt uitgerust met een 6,9-inch WQHD+ scherm dat eveneens 120Hz ondersteuning zal bieden. Ook bij dit toestel wordt er een enkele punch-hole camera ingebouwd, de selie-camera biedt een uitzonderlijk hoge resolutie van 40 megapixels.

Ook de camera aan de achterzijde zal een enorme upgrade ondergaan. Het wordt de eerste Samsung telefoon met een 10x optische zoom en 100x digitale zoom. Er wordt een 108 megapixel groothoekcamera ingebouwd evenals een 48 megapixel telefoto camera, een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en ten slotte een ToF camera.

De Samsung Galaxy S20 Ultra wordt voorzien van een 5.000 mAh batterij. Het is voor het eerst dat de Koreaanse fabrikant zo’n hoge capaciteit batterij inzet voor haar S-serie. Wat betreft het gewicht, het Ultra model wordt ook het zwaarst. Het toestel weegt 221 gram en is 167×76,8×8,8mm groot.

Galaxy S20 kopen

Over de prijzen van de nieuwe telefoons is al veel geschreven. Volgens de meest recente informatie krijgt de Galaxy S20 een vanaf prijs van €900, dit zou gelijk zijn aan de introductieprijs van de S10 (4G) afgelopen jaar. Voor het 5G model wordt €100 extra in rekening gebracht.

Als deze prijsstelling daadwerkelijk blijkt te kloppen weet Samsung de nieuwe toestellen competitief in de markt te zetten. Persoonlijk verwacht ik dat er €50 bij op geteld wordt, over minder dan twee weken zullen we het definitief te horen krijgen van Samsung zelf.

De Galaxy S20+ zou een vanaf prijs krijgen van €1000, waarbij het 5G model zal uitkomen op €1100. Voor het Ultra model dien je wat dieper in de buidel te tasten, de Galaxy S20 Ultra krijgt mogelijk een adviesprijs van €1350. Dat is €100 meer dan waar wij op gerekend hadden.

Op 11 februari 2020 zal het Galaxy Unpacked evenement plaatsvinden in San Francisco. Waarschijnlijk zal het al direct na de officiële introductie mogelijk worden om een preorder bestelling te plaatsen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Galaxy Buds gratis worden meegeleverd als je een preorder plaatst.

De S20 smartphones worden een week of twee later uitgebracht. Vanaf dat moment kun je de drietal mobieltjes zowel los kopen als in combinatie met een telefoon abonnement. Bekijk hier de actuele aanbiedingen.