Samsung Galaxy S20 Ultra 5G telefoon De Galaxy S20 Ultra wordt het nieuwe topmodel binnen de Samsung S-serie. De 5G smartphone krijgt verbluffende camera specs en een prachtig 120Hz display.

Volgende maand vind het Galaxy Unpacked 2020 evenement plaats in San Francisco. Tijdens dit launch event zal Samsung haar nieuwe S-serie smartphones onthullen. Verwacht dit jaar geen Galaxy S11 serie, de nieuwe telefoons worden binnen de Galaxy S20 line-up geplaatst, zo werd eerder deze maand duidelijk. Er worden drie modellen verwacht waarvan de S20 Ultra het topmodel wordt. Wat weten we inmiddels van dit nieuwe vlaggenschip toestel?

Het goedkope ‘e’ model komt dit jaar te vervallen. In plaats van een S20e wordt er dit jaar gekozen voor een extra high-end model, genaamd de Ultra. De totale line-up zal bestaan uit de S20, de S20+ en de S20 Ultra. Je mag er vanuit gaan dat elk model ook beschikbaar komt als 5G model. Sterker nog, het vlaggenschip zal waarschijnlijk uitsluitend verkrijgbaar zijn 5G telefoon. Er zijn inmiddels al behoorlijk wat technische specificaties bekend.

Samsung S20 Ultra in 3D gevisualiseerd

Op basis van de beschikbare informatie heeft LetsGoDigital samen met de Nederlandse 3D designer Jermaine Smit, online beter bekend als Concept Creator, een serie concept renders gemaakt van Samsung’s nieuwe topmodel. In onderstaande animatie video wordt de concept smartphone van alle kanten getoond.

Eerder deze maand heeft Concept Creator voor LetsGoDigital ook al de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung gevisualiseerd, deze zal gelijktijdig met de S20 serie onthuld worden. Bij gebrek aan een officiële benaming werd de vouwtelefoon destijds nog de Fold 2 genoemd. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze klaptelefoon onder de naam Galaxy Z Flip in de markt wordt gezet.

De grootste Galaxy telefoon ooit

De Galaxy S20 Ultra wordt de grootste en meest krachtige Samsung smartphone ooit. Het toestel wordt voorzien van een 6,9-inch AMOLED display met een 20:9 beeldverhouding. Slechts enkele jaren geleden werd een 7” scherm nog getypeerd als een tablet. Tegenwoordig worden smartphonedisplays echter steeds groter, doordat de schermranden beduidend dunner zijn geworden zijn de toestelafmetingen slechts minimaal vergroot, waardoor je de telefoon toch nog met één hand kunt bedienen.

Tot dus ver werd een 6,7-inch scherm door velen gezien als het maximale. Oké, de Note 10+ is uitgerust met een 6,8-inch display, maar deze mobiele telefoon is dan ook met een stylus pen te bedienen, wat de algehele ervaring heel anders maakt. Het blijft dan ook nog even de vraag hoe praktisch een 6,9” scherm is bij dagelijks gebruik. Er zijn overigens al wel enkele telefoonmodellen beschikbaar met zo’n groot display, denk bijvoorbeeld aan de Lenovo Tab V7 en de Xiaomi Mi Max 3.

Waarschijnlijk wordt het nieuwe type scherm SAMOLED genoemd. Het smartphonescherm krijgt een beduidend snellere refresh rate dan voorheen, het gaat hoogstwaarschijnlijk om een 120Hz display. Zo’n hoge verversingssnelheid draagt ertoe bij dat beelden veel vloeiender zullen ogen. Ideaal voor het bekijken van video’s en films, maar natuurlijk ook voor het mobiel gamen. Met name bij First Person Shooters kan elke seconde het verschil maken tussen winst en verlies. 120Hz wordt overigens ondersteunt tot een resolutie van 2400×1080 (Full HD+). In 60Hz kan gebruik worden gemaakt van de hogere WQHD+ resolutie.

Samsung is overigens niet de enige smartphonefabrikant die anno 2020 een 120Hz display inzet voor haar high-end toestellen. OnePlus gaf vorige week middels een persbericht te kennen dat er dit jaar ook een OnePlus smartphone met een 120Hz scherm zal worden uitgebracht, mogelijk de OnePlus 8. Deze Chinese smartphonefabrikant behoorde afgelopen jaar tot de eerste fabrikanten die een 90Hz scherm integreerde in de OnePlus 7 Pro.

De selfie-camera wordt in het scherm geïntegreerd, centraal in het midden zal een gaatje in het display gemaakt worden – net zoals bij de Note 10 serie het geval was. Waarschijnlijk gaat het om een 40 megapixel front-camera. Nieuw wordt de ‘Smart Selfie Angle’ functie, een handige functie bij het maken van groepsfoto’s. Want de telefoon kan zelf detecteren hoeveel personen er voor de camera staan, waarna de breedte van het beeld hierop wordt aangepast. Als er meer dan 2 personen gefotografeerd worden wordt automatisch de groothoeklens gebruikt. Met de selfie-camera wordt het ook mogelijk om 4K video’s op te nemen met een framesnelheid van 60fps, zodoende kun je dus ook videobellen in hoge kwaliteit.

Vanzelfsprekend zal ook de vingerafdrukscanner onder het scherm geïntegreerd worden, het betreft een ultrasonic under-display vingerafdruksensor die gevoeliger en accurater is als een reguliere optische vingerafdruksensor. Deze sensor is ontworpen door Qualcomm, in december afgelopen jaar werd een vernieuwde variant aangekondigd die maar liefst 17x groter is dan de eerste generatie.

Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om twee vingerafdrukken tegelijkertijd te lezen, deze functie wordt ook wel 3D Sonic Max genoemd en zou moeten bijdragen aan extra veiligheid. Waarschijnlijk zal deze 2nd Gen sensor voor het eerst worden toegepast bij de nieuwe S20 modellen. De S10 was vorig jaar het eerste telefoonmodel dat werd uitgerust met de 1ste generatie ultrasonische vingerafdrukscanners van Qualcomm.

Galaxy S20 Ultra de ideale gaming smartphone

Alle drie de S-serie 2020 modellen worden aangedreven door de nieuwe Snapdragon 865 / Exynos 990 chipset – afhankelijk van de regio. Beide processoren zijn gefabriceerd volgens de tweede generatie 7nm procedé. In Europa zal hoogstwaarschijnlijk Samsung’s eigen Exynos chip worden ingezet. Deze SoC is niet alleen krachtiger en sneller dan zijn voorganger, maar maakt ook functies mogelijk zoals het 120Hz scherm, een 108 megapixel camera en 8K video functie – over de camerafuncties van de Galaxy S20 Ultra 5G volgt later in deze publicatie meer.

Verwacht wordt dat de S20 Ultra niet alleen een snellere chipset krijgt, de smartphone zal ook over meer werkgeheugen beschikken. Er wordt gesproken over twee keuzes: 12GB en 16GB RAM. Dit is natuurlijk waanzinnig veel, niet eerder is er een Android telefoon met 16GB RAM geheugen uitgebracht. Sterker nog, veel laptops beschikken niet eens over zoveel werkgeheugen. De S20 wordt een echte powerhouse en tevens een zeer geschikte gaming smartphone – mede door de hoeveelheid werkgeheugen en het 120Hz scherm. Het is nog onbekend over wat voor koelsysteem het apparaat zal beschikken, mogelijk gaat het om een vapor-chamber cooling system net zoals bij de S10+ en Note10 het geval was.

In 2020 worden er overigens meer modellen verwacht met zoveel werkgeheugen, zo zal de Xiaomi Black Shark 3 gaming smartphone naar alle waarschijnlijkheid ook over 16GB RAM beschikken. Qua opslagcapaciteit zal er voor het Ultra model keuze zijn uit drie opties: 128GB, 256GB en 512GB. Lange tijd leek het erop dat het onmogelijk wordt om een microSD geheugenkaart te gebruiken. Volgende de laatste informatie zal het echter wel degelijk mogelijk zijn om het flashgeheugen uit te breiden, in ieder geval bij de twee duurste S-serie modellen. Een microSD geheugenkaartje zal ondersteuning bieden tot 1TB geheugen.

108 megapixel camera met 10x optische zoom

De camerafunctionaliteit in smartphones is de afgelopen jaren drastisch toegenomen. De eerste Galaxy S smartphone beschikte over een 0,3 megapixel VGA selfie-camera en aan de achterzijde werd een 5 megapixel camera geïntegreerd. Inmiddels zijn we ruim een decennia verder, dergelijke specs vindt je zelfs in de meest goedkope telefoon modellen niet meer terug.

De camera van de Samsung S20 Ultra wordt echter ongekend. Vorig jaar introduceerde de Koreaanse fabrikant een 108 megapixel sensor, die niet veel later werd toegepast in de Xiaomi Mi Mix Alpha en de Xiaomi Mi Note 10. Deze baanbrekende beeldsensor zal ook in Samsung’s nieuwe topmodel gebruikt worden. Het toestel zal voorzien worden van vier camera’s, oftewel een quad-camera.

Naast een 108 megapixel hoofdcamera –die overigens alleen in de S20 Ultra 5G terug te vinden zal zijn- zal er een 48 megapixel telelens met 10x optische zoom en 100x digitale zoom, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een ToF (Time of Flight) diepte camera geïntegreerd worden. Deze informatie is reeds door verschillende bronnen bevestigd. Het wordt de eerste Samsung smartphone met zo’n groot optisch zoombereik, ook wel Space Zoom genoemd. Driekwartjaar geleden werden de Oppo Reno 10x Zoom en de Huawei P30 Pro uitgebracht, die beide over een 10x Hybrid Zoom functie beschikken.

Met een groot optisch zoombereik kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Dit is een groot voordeel ten opzichte van digitale zoom, waarbij uitsluitend een crop van een bestaand beeld gemaakt wordt – waardoor dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De kwaliteit van Hybrid zoom zit tussen digitale zoom en optische zoom in. Met een 10x optische zoom kun je enorm ver inzoomen om elk onderwerp zonder problemen dichterbij te halen en in volle scherpte vast te leggen. Zo kun je bijvoorbeeld een rijk gedecoreerde kerktoren fotograferen en zo’n zoomlens is natuurlijk ook erg handig voor wild-life fotografie. Denk aan het fotograferen van vogels en wilde dieren, waarbij het onmogelijk is om dichtbij het onderwerp te komen.

XDA Developers wist eerder deze week al een lijst met camera specificaties voor de Galaxy S20+ te publiceren. Je mag er vanuit gaan deze functies, en meer, ook terug te vinden zijn in de S20 Ultra. Nieuwe functies worden onder andere Single Take Video, Video Spin en een Pro-video mode. Eén voor één welkome functies voor de professionele videograaf die handmatig instellingen wil aanpassen, aan de hand van de opname omstandigheden.

Het wordt ook de eerste Galaxy telefoon met een 8K video functie met een framesnelheid van 30fps. Dit zorgt voor een adembenemende beeldkwaliteit, hoewel 4K inmiddels mainstream is geworden is 8K echt nog een wereld apart. Er zijn inmiddels wel verschillende 8K TV’s verkrijgbaar, zo introduceerde Samsung eerder deze maand op CES 2020 nog een bijzondere 8K QLED TV zonder schermranden, ook wel Zero Bezel genoemd. Ook worden dit jaar de eerste 8K game consoles verwacht, zowel de Sony PlayStation 5 als de Xbox Series X worden 8K spelcomputers – die overigens gebruik maken van SSD geheugen, waarschijnlijk afkomstig van Samsung. Al met al is 8K de nieuwe norm voor diegene die een optimale beeldkwaliteit wensen. Met de S20 Ultra brengt Samsung deze indrukwekkende videokwaliteit ook naar de smartphone.

Op de gelekte afbeeldingen zijn er overigens zes rondjes te zien, waardoor men er lange tijd vanuit ging dat het topmodel over een vijfvoudige (penta) camera zou beschikken met een flitser. De zogenaamde vijfde camera blijkt echter geen cameralens te zijn maar een extra microfoon. Deze zal waarschijnlijk bedoelt zijn voor betere geluidsopnames bij video’s. De ‘Zoom-in-Mic’ functie, die voor het eerst werd toegepast bij de Note10 serie, maakt het mogelijk om in te zoomen op een onderwerp, waarbij de geluidsopname wordt afgestemd op dat bewuste onderwerp. Hierbij wordt achtergrond ruis geminimaliseerd en krijg je een prachtig vol audiogeluid te horen.

5G telefoon met eSIM

De nieuwe 5G smartphone van Samsung zal waarschijnlijk ook eSIM (embedded SIM) ondersteunen. Dit is een ingebouwde chip in je smartphone, je hoeft dus niet langer gebruik te maken van een fysieke simkaart. In Nederland zijn T-Mobile en TruPhone vooralsnog de enige telecomproviders die deze nieuwe vorm van sim ondersteunen. Er zijn inmiddels al wel verschillende telefoonmodellen uitgebracht met een eSIM, denk aan de iPhone XS modellen en de nieuwere Apple iPhone 11 serie, maar bijvoorbeeld ook de Motorola RAZR opvouwbare smartphone.

Dat Samsung de Galaxy S20 Ultra voorziet van 5G connectiviteit is geen verrassing. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 6,7 miljoen Samsung 5G telefoons verkocht, zo maakte de Koreaanse fabrikant eerder deze maand bekend via een persbericht. Alle Galaxy smartphones van de A90 en duurder zijn ook beschikbaar met 5G ondersteuning. Het gaat in totaal om 5 modellen, met de komst van de S20 serie wordt dit aantal dus verhoogd naar 8 modellen.

In 2020 wil T-Mobile een landelijk dekkend 5G netwerk uitrollen in Nederland. Verwacht wordt dat het nog tot 2023 zal duren alvorens er wereldwijd meer 5G smartphones dan 4G modellen verkocht zullen worden. Het nieuwe mobiele netwerk is aanzienlijk sneller dan het bestaande 4G netwerk. Wil je meer weten over de voordelen van 5G? Raadpleeg ons 5G smartphone overzicht.

Het moge duidelijk zijn dat de Samsung Galaxy S20 Ultra een waar topmodel wordt. Maar zulke hoogstaande specificaties vragen natuurlijk ook om extra batterijcapaciteit. Ook op dit vlak zal het Ultra model niet teleurstellen. Samsung zal haar vlaggenschip voorzien van een 5.000 mAh niet-verwijderbare batterij. Op papier is dit een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 4.000 mAh batterij in de S10+. Toch moet je niet verwachten dat dit daadwerkelijk resulteert in een beduidend langere accuduur. Ten slotte vraagt het 6,9-inch 120Hz scherm en de 8K video functie ook veel meer van de accu.

Samsung en batterijen – het blijft een mix van water en vuur. Na het enorme batterijdebacle met de Galaxy Note 7 in 2017 heeft Samsung er alles aan gedaan om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Mondjesmaat ging de accucapaciteit omhoog. Toch kreeg de S10 serie vorig jaar opnieuw te kampen met dubieuze batterijproblemen. Als je de telefoon op stand-by had staan vergde dit enorm veel van de batterij. Het is te hopen dat het batterijmanagementsysteem dit jaar beter op orde zal zijn.

Wat betreft het opladen, verwacht wordt dat de Galaxy Ultra snelladen zal ondersteunen met een laadvermogen van 45 Watt. Het is echter nog onduidelijk of deze 45W snellader standaard wordt bijgeleverd of dat je deze als losse accessoire dient te kopen, zoals ook het geval was bij de Note 10 Plus. Bij dit toestel wordt standaard een 25W lader meegeleverd. Met een 45Watt oplader kun je een lege batterij van 5000 mAh in slechts 74 minuten tijd weer volledig opladen, zo wist Max Weinbach onlangs te melden via Twitter. Opladen gaat via de microUSB aansluiting. Een 3.5mm koptelefoon aansluiting zal overigens niet aanwezig zijn, net zoals bij de Note 10 ook al het geval was. Het worden de eerste S-serie smartphones waarbij deze geliefde aansluiting ontbreekt.

Samsung Galaxy S20 Ultra kopen

Het best bewaarde geheim is vooralsnog de prijs, ook is het nog onduidelijk vanaf wanneer je de nieuwe telefoonmodellen kunt kopen. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, sommige geloven dat de S10+ wordt opgevolgd door de S20 Ultra. In dat geval zou het Ultra model een enigszins vergelijkbare prijs krijgen als het topmodel van vorig jaar. Dit toestel kreeg een vanaf prijs van €1.000 (8GB RAM / 128GB opslag).

Persoonlijk geloof ik echter dat de nieuwe naamstructuur ook voor een nieuwe prijsstelling zal zorgen, een hogere prijs welteverstaan. Het goedkope model komt te vervallen, hiervoor in de plaats wordt waarschijnlijk op een later tijdstip een Galaxy S20 Lite uitgebracht. Ik verwacht dat het standaard model met €50 wordt verhoogd, waardoor de prijzen voor de S-serie 2020 modellen neerkomen op:

• Samsung Galaxy S20 vanaf prijs: €950

• Samsung Galaxy S20+ vanaf prijs: €1.050

• Samsung Galaxy S20 Ultra 5G vanaf prijs: €1.150 / €1.200

Hoewel Samsung de afgelopen jaren altijd €100 verschil heeft gerekend voor het reguliere en het Plus model, is het best mogelijk dat het Ultra model dit jaar nóg iets duurder wordt. Ten slotte is dit model uitsluitend met 5G verkrijgbaar, terwijl van de twee andere modellen ook een 4G variant verwacht wordt. Vandaar ook mijn aanname van €1.200. Het Ultra model zou daarmee de duurste Samsung smartphone ooit worden. Zo kreeg de Note10+ een vanaf prijs van €1.100.

Daarnaast mag je er vanuit gaan dat als je kiest voor meer geheugen je nog dieper in de buidel moet tasten. Genoemde prijzen zijn overigens voor een simlockvrij los toestel, zonder telefoonabonnement. Door de S20 met abonnement te kopen krijg je wat korting op de toestelprijs.

Door een dure S20 Ultra uit te brengen wordt ook automatisch het gat kleiner tussen een reguliere smartphone en een opvouwbare smartphone. Ten slotte is de algemene verwachting dat de Galaxy Z Flip aanzienlijk goedkoper wordt dan de Galaxy Fold, die je sinds 10 januari 2020 in Nederland kunt kopen voor een adviesprijs van €2.020.

Hoef je niet het nieuwste van het nieuwste te hebben? Dan kun je ook besluiten om een Galaxy S10 te kopen. Samsung Nederland heeft momenteel een ‘pakketvoordeel’ actie lopen, waarbij je tot 20% korting krijgt naarmate je meer producten in de vorm van optionele accessoires bestelt. Denk aan een bijpassend smartphone hoesje, Galaxy Buds oordopjes of een externe batterij. Deze aanbieding is nog geldig tot en met 2 februari 2020. Ook kun je besluiten om je oude telefoon in te ruilen, zodoende krijg je korting op je nieuwe smartphone.

Samsung Unpacked 2020

Op 11 februari 2020 zal de Galaxy Unpacked show plaatsvinden in San Francisco. Waarschijnlijk wordt het direct na de officiële introductie al mogelijk om een pre-order bestelling te plaatsen. Mocht je een Galaxy S20 Ultra kopen tijdens de preorder periode dan ligt het in de lijn der verwachting dat je ook een cadeau krijgt, bijvoorbeeld een gratis setje Galaxy Buds oordopjes ter waarde van €150.

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de telefoons daadwerkelijk worden uitgebracht. Samsung kiest doorgaans voor een release datum op vrijdag, mogelijk liggen de Galaxy S20 modellen vanaf vrijdag 28 februari 2020 in de winkelschappen. Vanzelfsprekend is het launch evenement te volgen via een live-stream, tot die tijd houden we de ontwikkelingen voor je in de gaten.

