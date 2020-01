Samsung 5G telefoon verkopen stijgen verder in 2020 Afgelopen jaar heeft Samsung wereldwijd ruim 6,7 miljoen smartphones met 5G ondersteuning verkocht. Binnenkort wordt ook de eerste 5G tablet gelanceerd.

In Nederland is het aanbod nog altijd minimaal. Sterker nog, geen enkele fabrikant heeft tot op heden een 5G smartphone uitgebracht in ons land. Dit jaar zal daar verandering in komen. T-Mobile is voornemens om in 2020 een landelijk dekkend 5G netwerk uit te rollen, verschillende merken zullen hier op in springen door ook in Nederland een smartphone uit te brengen die ondersteuning biedt voor dit snelle mobiele netwerk.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland zegt: Consumenten kunnen niet wachten om 5G te ervaren en we zijn er trots op om een divers portfolio van apparaten aan te bieden die de best mogelijke 5G-ervaring bieden. Voor Samsung wordt 2020 het jaar van Galaxy 5G en we zijn verheugd om deze nieuwe connectiviteit naar nog meer apparaat categorieën te brengen en mensen kennis te laten maken met mobiele ervaringen die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.

De eerste Samsung 5G tablet

In het eerste kwartaal van 2020 zal ook de eerste 5G tablet worden uitgebracht in Zuid-Korea. De Samsung Galaxy Tab S6 5G wordt een ultrasnelle 5G-tablet met de kracht en prestaties van de Galaxy Tab-serie. De handzame computer heeft een premium display, multimedia mogelijkheden en nu ook 5G. Ideaal voor het spelen van cloud- en online games en voor het bekijken van live en vooraf opgenomen videostreams.

Neil Shah, VP of Research bij Counterpoint Research zegt: 5G-smartphones hebben bijgedragen aan 1% van de wereldwijde smartphoneverkoop in 2019. 2020 wordt echter de doorbraak, met 5G-smartphones die naar verwachting 16.87% zullen groeien met een bijdrage tot 18% van de totale wereldwijde verkoopvolumes voor smartphones. Samsung is één van de leidende spelers geweest die de 5G-marktontwikkeling in 2019 katalyseren met end-to-end 5G-aanbiedingen van 3GPP-normbijdrage, halfgeleiders, mobiele apparaten tot netwerkapparatuur.

Bijna tien jaar lang heeft Samsung gewerkt om 5G vanuit het laboratorium tot leven te brengen door samen te werken met uiteenlopende partners. Naast het lanceren van een flink portfolio van 5G-apparaten, waaronder het leveren van netwerkapparatuur voor ‘s werelds eerste 5G-commerciële service in Zuid-Korea, werd Samsung geselecteerd om 5G-apparatuur te leveren voor drie van de beste Amerikaanse providers.

Dit jaar zal Samsung blijven leiden in 5G-innovatie door nieuwe verbeteringen te introduceren die de snelheid, prestaties en beveiliging van Galaxy 5G apparaten verder zullen verbeteren. In 2020 zal deze vooruitgang worden doorgezet ook zullen er meer Samsung 5G telefoon modellen geïntroduceerd worden, waardoor een grotere groep mensen toegang zullen krijgen tot nieuwe mobiele ervaringen, die de manier waarop ze films, tv en sport bekijken, games spelen en praten met vrienden en familie zullen veranderen.