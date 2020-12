Samsung Galaxy A32 5G telefoon Samsung heeft een goedkope 5G smartphone in ontwikkeling. De Galaxy A32 5G wordt eind 2020 / begin 2021 verwacht voor een prijs van ongeveer €325.

Er is een nieuwe Galaxy A-serie smartphone in aantocht. De Galaxy A32 5G wordt de goedkoopste 5G telefoon van Samsung. In combinatie met een 5G abonnement kun je met dit toestel gebruikmaken van het supersnelle 5G mobiele internet netwerk, dat halverwege dit jaar in Nederland is geactiveerd door Vodafone, KPN en T-Mobile. Vermoedelijk zal het nieuwe model komende maand officieel geïntroduceerd worden.

Via het social media platform Voice heeft Steve Hemmerstoffer, aka Onleaks, een serie product renders gepubliceerd van de verwachte Samsung A32. Het nieuwe toestel krijgt een vernieuwd design met een kunststof behuizing. Het gaat om de opvolger van de Galaxy A31, die in juli dit jaar werd aangekondigd.

Samsung A32 5G met vernieuwde camera

Met name de achterzijde is opvallend vormgegeven. Zo lijkt Samsung te kiezen voor een platte achterzijde, normaliter wordt er gekozen voor een enigszins afgeronde behuizing. De Samsung Galaxy A32 krijgt hierdoor een moderne, unieke uitstraling. Het blijft echter nog wel de vraag in hoeverre deze platte achterzijde de handligging zal beïnvloeden. Ten slotte vormt een afgeronde behuizing meer naar de palm van je hand, dan een plat toestel.

Ook het camerasysteem aan de achterzijde krijgt een design update. Deze steekt minimaal uit ten opzichte van de behuizing. De camerabies komt te vervallen, die normaliter rondom het camerasysteem wordt geplaatst (ook wel camera-eiland genoemd). Er zijn drie grote cameralenzen zichtbaar, die onder elkaar zijn gepositioneerd. Direct daarnaast is een LED flitser zichtbaar, met daaronder een vierde camera.

Helaas blijft de camera configuratie vooralsnog onbekend. Zijn voorganger, de Samsung A31, beschikt eveneens over een quad-camera. Dit toestel heeft een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel dieptecamera en ten slotte een 5 megapixel macrocamera. Mogelijk dat de nieuwe A32 een soortgelijke set-up krijgt.

De Galaxy A32 5G krijgt hoogstwaarschijnlijk een 6,5-inch Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie. Het betreft een plat scherm met relatief brede schermranden – wat overigens normaal is voor een toestel uit deze prijsklasse. Er wordt een v-vormige inkeping gemaakt aan de bovenzijde van het scherm om de selfie-camera in te verbergen. Vermoedelijk wordt er gekozen voor een 20 megapixel beeldsensor.

De vingerafdruksensor zal bij dit model aan de zijkant geïntegreerd worden, in de power-knop. Verder zal deze Samsung smartphone voorzien worden van een 3.5mm koptelefoon aansluiting, die aan de onderzijde van het toestel wordt geplaatst. Daar is tevens de USB-C aansluiting en de speaker te vinden.

De afmetingen van de Samsung Galaxy A32 5G bedragen 164.2 x 76.1 x 9.1mm. Over de accu is vooralsnog geen informatie bekend. De goedkope A31 beschikt over een grote 5.000 mAh batterij die 15 Watt snelladen ondersteunt. Vermoedelijk zal dezelfde accu ook toegepast worden in het nieuwe 2021 model.

Wanneer kun je de Galaxy A32 5G kopen

Waarschijnlijk zal de Samsung A32 eind deze maand of begin 2021 officieel worden aangekondigd. Zijn voorganger werd uitgebracht in twee kleuren: Prism Crush Black en Prism Crush Blue, dit toestel kreeg een adviesprijs van €300. Het nieuwe model zal mogelijk iets duurder worden, ten slotte biedt dit toestel ook 5G ondersteuning.

Veel verschil in prijs zal dit echter niet maken, ten slotte ging de Galaxy A42 5G in oktober 2020 in de verkoop voor €350. De A32 zal onder dit model gepositioneerd worden, waardoor je mag uitgaan van een prijs ergens tussen de €300 en €350. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement. Doorgaans kun je korting krijgen op de toestelprijs als je ook direct een abonnement afsluit.

Om gebruik te maken van het 5G netwerk dien je over een 5G abonnement te beschikken. Daarnaast is het belangrijk om je te realiseren dat er nog geen landelijk dekkend 5G netwerk beschikbaar is. Telecomprovider T-Mobile biedt op dit moment het best dekkende 5G netwerk, Vodafone bedient inmiddels ruim de helft van Nederland, KPN verwacht vanaf volgend jaar een landelijk dekkend netwerk te kunnen bieden. Laatstgenoemde provider heeft zich tot dus ver met name gericht op de grote steden.