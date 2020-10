Samsung Galaxy A42 5G telefoon Samsung lanceert goedkope A-serie telefoon met 5G ondersteuning. De Galaxy A42 heeft een Super Amoled display, een quad-camera en een grote batterij.

Samsung heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, de Galaxy A42 is een 5G telefoon, waardoor je in combinatie met een 5G abonnement direct gebruik kunt maken van het supersnelle 5G mobiele netwerk dat inmiddels door Vodafone, KPN en T-Mobile in gebruik is genomen in Nederland. Met een verkoopprijs van €350 behoort de Samsung Galaxy A42 5G tot de goedkoopste 5G smartphones van dit moment. Verder is dit toestel voorzien van een 6,6″ Super Amoled display, een 48 megapixel quad-camera en een 5.000 mAh batterij.

De Galaxy A41 en A51 behoorde afgelopen jaar tot de meest populaire A-serie smartphones. De A42 biedt opnieuw een goede prijs/kwaliteit verhouding. Met de Galaxy A42 5G kun je supersnel streamen en downloaden. Of je nu mobiele games speelt of live streamt in 4K, dankzij 5G ben je ervan verzekerd dat er minder vertraging is en je altijd -ongeacht waar je bent- kunt genieten van de best mogelijke performance.

Galaxy A42 5G telefoon

De Samsung Galaxy A42 is uitgerust met een 6,6 inch HD Super AMOLED display. Het betreft een zogenaamd Infinity-U display, oftewel er is een U-vormige notch aangebracht voor de selfie-camera. Deze biedt een resolutie van 20 megapixels, waardoor je uiterst scherpe en hoge resolutie selfies kunt maken. De vingerafdruksensor is overigens onder het scherm geplaatst, je hoeft dus alleen maar je vinger op het display te leggen om je telefoon te ontgrendelen.

De finish op de achterkant van de Galaxy A42 5G bestaat uit een gelaagd patroon. Dankzij de afgeronde randen ligt het toestel prettig in de hand, ook is het eenvoudig met één hand te bedienen. Er zijn drie kleuren beschikbaar: Prism Dot Black, Prism Dot White en Prism Dot Gray.

“We zijn erg blij om onze meest betaalbare 5G-smartphone ooit te kunnen aankondigen,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland. ”De Galaxy A42 5G heeft tal van premium functies in combinatie met supersnelle 5G-connectiviteit. Met deze smartphone onderstrepen we hoe belangrijk we het vinden om de beste connectiviteit voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken.”

Quad-camera en grote batterij

Samsung heeft de Galaxy A42 5G uitgerust met een quad-camera op de achterzijde. De 48 megapixel hoofdcamera wordt ondersteunt door een 8 megapixel ultragroothoekcamera, om weidse landschapsopnames te kunnen maken. Daarnaast is er een 5 megapixel macro camera voorhanden en een 5 megapixel dieptecamera. Zodoende kun je zowel gedetailleerde close-up opnames maken als achtergrond-blur creëren rond het onderwerp.

De nieuw A-serie smartphone wordt aangedreven door een SM 7225 chipset met 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Er is tevens een geheugencompartiment ingebouwd, zodat je het opslaggeheugen eenvoudig kunt uitbreiden middels een microSD kaartje.

De Samsung Galaxy A42 wordt voorzien van een 5.000 mAh accu – voldoende om de dag door te komen, ook als je intensief gebruik maakt van je telefoon. Dankzij de 15 Watt Fast Charging ondersteuning kun je de telefoon ook weer extra snel opladen.

Samsung A42 kopen met of zonder abonnement

In Nederland is de Galaxy A42 5G beschikbaar vanaf 30 oktober 2020. Consumenten kunnen de telefoon kopen in de kleuren: Prism Dot Black, Prism Dot White en Prism Dot Gray. De advies is vastgesteld op €350, voor een los toestel zonder abonnement.

Wil je deze smartphone met abonnement kopen, dan kun je bij alle Nederlandse telecomproviders terecht. Doorgaans krijg je korting op de toestelprijs als je besluit om ook direct een telefoonabonnement af te sluiten, waardoor je vaak goedkoper uit bent dan wanneer je kiest voor een simlockvrij los toestel met een sim-only abonnement.