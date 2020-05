Samsung Galaxy A-serie smartphones zijn bijzonder populair De betaalbare Galaxy A-serie modellen behoren tot de best verkochte smartphones ter wereld. Wat maakt deze Samsung telefoons zo populair?

Toon pagina inhoud

Wereldwijd worden Samsung smartphones nog altijd het meest verkocht. De meest populaire smartphone serie van Samsung is de Galaxy A-serie. Binnen deze reeks vind je interessante budget en middenklasse smartphones. De Galaxy A50 was vorig jaar zelfs de best verkochte smartphone in Europa. Dit jaar weet zijn opvolger, de Galaxy A51 het stokje over te nemen. Laatstgenoemde was in het eerste kwartaal van 2020 de beste verkochte Android smartphone met 6 miljoen verkochte toestellen wereldwijd.

In Nederland zijn er in de eerste vier maanden van 2020 maar liefst 52% meer toestellen uit de Galaxy A-serie verkocht, ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Klanten waarderen de innovatieve functies, het stijlvolle ontwerp en de scherpe prijs.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland Het is niet voor niets dat de Galaxy A-serie steeds populairder wordt. De modellen bieden stuk voor stuk essentiële innovaties die bij mensen in de smaak vallen. Zo gaat de batterij langer mee, is het geheugen verder uit te breiden en beschik je over camera’s van topkwaliteit. De Galaxy A51 en A71 hebben zelfs vier camera’s op de achterkant. Zo kun je alles in duidelijke details vastleggen.

Smartphones zijn vandaag de dag een erg persoonlijk bezit. We doen er alles mee. Van afrekenen in winkels en online tot video’s en series kijken en van contact leggen met vrienden en familie tot fotograferen. De beeldkwaliteit, camera’s, batterijduur en beveiliging moeten dan ook optimaal zijn. De Galaxy A-serie biedt voor al deze zaken dé oplossing. En dat tegen een zeer scherpe prijs. Ideaal voor iedereen die op zoek is naar een smartphone met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Hoogtepunten van Samsung Galaxy A-serie telefoons

Welke smartphone uit de A-serie van Samsung je ook kiest, van een groot en indrukwekkend Infinity-scherm ben je zeker. Dit levert tijdens het kijken van je favoriete series en films fantastische beelden op. Bovendien zorgt het voor meer content op je scherm. Handig, want hierdoor is veel scrollen verleden tijd.

Een andere gemene deler van de smartphones uit Galaxy A-serie is het revolutionaire camerasysteem. Zowel op de voor- als achterkant zitten indrukwekkende camera’s waarmee je prachtige vergezichten, mooie selfies en sprankelende portretten en food-foto’s maakt. Tel daar verschillende functies zoals filters, stickers en Live Focus-effecten bij op en je weet zeker dat je met de camera’s van de A-serie veel plezier beleeft.

Om te zorgen voor onbekommerd gebruiksgemak zijn alle modellen van de Samsung Galaxy A-serie uitgerust met een krachtige batterij. Zo weet je zeker dat je zonder onderbrekingen ruim een dag kunt genieten van je favoriete series, games en muziek.

Je mobiele telefoon neem je overal mee naar toe. Een goede beveiliging is dan ook essentieel. Daarom zijn alle smartphones uit de A-serie uitgerust met een wachtwoordbeveiliging en vingerafdrukscanner. Zo weet je zeker dat jouw gegevens nooit in verkeerde handen vallen.

Natuurlijk wil het oog ook wat. Daarom besteedde Samsung niet alleen aandacht aan de techniek van de Galaxy A-serie, maar ook aan het design. Het resultaat zijn eigentijdse en slanke ontwerpen met afgeronde hoeken die comfortabel in de hand liggen.

Dankzij al deze gewaardeerde kenmerken én de scherpe prijzen van de toestellen wordt de Samsung Galaxy A-serie steeds populairder. De Android smartphones zijn beschikbaar in diverse kleuren, zoals Cosmic Grey, Cloud Blue en Cosmic Black. Het topmodel van de Galaxy A-serie is de A71, deze smartphone kun je kopen voor een verkoopadviesprijs van € 470. Het instapmodel is de Galaxy A20e en kost € 160.