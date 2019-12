Samsung Galaxy A51 smartphone met 5 camera’s De Galaxy A51 is de eerste middenklasse smartphone van Samsung met een quad camera, daarnaast is er een 32 megapixel selfie-camera ingebouwd.

Samsung heeft afgelopen week de Galaxy A51 en Galaxy A71 aangekondigd. Eerstgenoemde is de opvolger van de A50, die in februari dit jaar werd uitgebracht. De nieuwe A-serie smartphone is voorzien van een 6,5-inch Full HD+ Super AMOLED display. De notch heeft plaats gemaakt voor een punch-hole camera, die centraal in het midden is gepositioneerd, net zoals bij de high-end telefoons van Samsung, zoals de Note 10 en de verwachte Galaxy S11.

Samsung Galaxy smartphone met quad-camera

Ook het camera systeem heeft een update ondergaan. De selfie-camera beschikt over een resolutie van 32 megapixels. De f/2.0 lens blijft gehandhaafd. Daarnaast is de A51 aan de achterzijde voorzien van een quad-camera. Het is de eerste middenklasse smartphone van Samsung met een viervoudige camera.

Het betreft een 48 megapixel f/2.0 camera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel dieptecamera en ten slotte een 5 megapixel macro camera. Dit is een behoorlijke upgrade ten opzichte van de 25MP triple camera uit de A50. De macrolens is geheel nieuw en maakt het mogelijk om van dichtbij detailrijke foto’s te maken, handig voor natuurfotografie denk bijvoorbeeld aan het fotograferen van insecten of planten.

Het nieuwe toestel wordt aangedreven door een octa-core Exynos 9611 chipset. Deze processor is te vergelijken met de Snapdragon 675, zeker niet de allersnelste chip, maar wel voldoende voor regulier gebruik. Er worden meerdere geheugenvarianten uitgebracht met keuze uit 4GB / 6GB en 8GB RAM geheugen. Daarnaast is er keuze uit 64GB en 128GB opslaggeheugen, dat uitbreidbaar is middels een microSD geheugenkaart.

Vooralsnog is deze A-serie telefoon alleen in Vietnam uitgebracht. Aangezien de Samsung A50 in de tweede kwartaal van 2019 de best verkochte smartphone van Europa was ligt het voor de hand dat zijn opvolger binnenkort ook in Europa zal verschijnen. Welke geheugenvarianten je in Nederland kunt kopen is nog onbekend, waarschijnlijk zal de 8GB RAM variant hier niet gevoerd worden.

De Samsung Galaxy A51 beschikt over gezichtsdetectie en een on-screen vingerafdrukscanner. De A50 beschikte ook al over een vingerafdruksensor die onder het scherm is geplaatst, deze werkte echter niet bepaald soepel. Sindsdien heeft de Koreaanse fabrikant een software update uitgerold, waardoor de sensor wel betere prestaties levert.

Verder zal het toestel worden uitgerust met een 4.000 mAh niet-verwijderbare batterij die 15W snelladen ondersteunt. Deze Galaxy smartphone wordt uitgebracht in de kleuren zwart, wit, blauw en roze – waarbij de kleur mee verandert aan de hand van de lichtinval.

In Vietnam wordt de telefoon uitgebracht voor $350. Wat de Europese prijs wordt is nog onbekend, de A50 werd in februari uitgebracht voor €350. Waarschijnlijk zal zijn opvolger een adviesprijs krijgen tussen de €350 en €400.