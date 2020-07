Samsung Galaxy A31 goedkope telefoon met goede camera De Galaxy A31 is de nieuwste budget telefoon van Samsung. Met veelzijdige quad-camera, een helder AMOLED scherm en een krachtige 5.000 mAh batterij.

Samsung heeft de Galaxy A31 aangekondigd in Nederland. De nieuwe A-serie smartphone is aantrekkelijk geprijsd en beschikt over verschillende geavanceerde functies. Zo is dit mobieltje uitgerust met een 6,4-inch Full HD+ Super AMOLED display. Er is een kleine U-vormige notch aangebracht voor de 20 megapixel selfiecamera. Daarnaast is er een viervoudige camera ingebouwd aan de achterzijde. Verder is de Android smartphone voorzien van een 5.000 mAh accu, waarmee je probleemloos de dag doorkomt.

De Galaxy A-serie wordt steeds populairder. Niet zo vreemd ook, want Samsung voorziet deze toestellen steeds vaker van high-end functies die ook in de geavanceerde Galaxy S-serie te vinden zijn. Zo beschikt de nieuwste toevoeging zowel over een in-display vingerafdruksensor als gezichtsherkenning. De Galaxy A31 is een dunne smartphone (8,6mm) dat lekker in de hand ligt en een fijne gebruikerservaring levert.

Specificaties van de nieuwste Galaxy A-serie smartphone

Er is een octa-core Mediatek MTK6768 chipset ingebouwd met 4GB RAM geheugen. Dankzij AI Powered Game Booster technologie is deze mobiele telefoon ook goed inzetbaar voor het spelen van online games. Standaard beschikt de A31 over 64GB ROM geheugen, dat uitbreidbaar is middels een microSD geheugenkaart.

De achterzijde wordt gedomineerd door het quad-camerasysteem, die in de linkerbovenhoek is geplaatst. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel beeldsensor en een f/2.0 lens. Daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoek camera, een 5 megapixel dieptecamera en een 5 megapixel macrocamera geïntegreerd. Het veelzijdige camerasysteem maakt het mogelijk om een grote verscheidenheid aan onderwerpen vast te leggen, van weidse landschappen tot verfijnde close-ups. Ook met de 20 megapixel front-camera kun je detailrijke selfies maken.

De Galaxy A31 wordt uitgerust met een 5.000 mAh accu. Een bijzonder grote batterij, die tevens 15 Watt snelladen ondersteunt waardoor je de accu relatief snel kunt bijladen. Ook is Samsung Knox standaard ingebouwd, voor meerlaagse beveiliging van je gegevens.

Samsung Galaxy A31 prijs & verkrijgbaarheid

Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Prism Crush Black en Prism Crush Blue. De Samsung Galaxy A31 is vanaf begin juli 2020 verkrijgbaar in Nederland voor een verkoopadviesprijs van € 300.

Zoek je toch iets goedkopers? Afgelopen maand heeft Samsung ook de Galaxy A21s uitgebracht, deze €220 kostende Android smartphone is tevens voorzien van een (iets minder goede) quad-camera en een grote 5.000 mAh accu.